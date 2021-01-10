Рецепты
10.01.2021, 11:11

ФОТО | Паста со сливочным соусом из лосося и грибов

 
Foto: Dzinnik Darius / Panthermedia By-line:
Не все любят сочетание макарон и рыбы, но, например, для итальянцев – это классика. Предлагаем вам попробовать блюдо из макарон, рыбы и грибов. Пальчики оближете!

Ингредиенты:

400 г макарон (лучше спагетти или лапша)
300 г лосося или любой другой красной рыбы
150 мл свежих грибов
1 луковица
3 зубчика чеснока
1 ст.л. оливкового масла
300 мл сливок
соль и перец по вкусу

Приготовление:

1. Отварить макароны, соблюдая инструкцию, указанную на упаковке.

2. Вымыть и порезать грибы и филе рыбы небольшими кубиками.

3. Раздавить зубчики чеснока плоской стороной ножа и обжарить их на оливковом масле до золотистого цвета (30-40 секунд). Вынуть чеснок и опустить в сковороду мелко нарезанный лук и слегка его обжарить. После чего добавить к луку грибы и обжаривать их две минуты.

4. Добавить рыбу и довести до готовности не допуская подрумянивания.

5. Влить сливки, посолить, поперчить и готовить до загустения сливок. Выложить на тарелку пасту, полить соусом и подавать к столу.

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