ФОТО | Паста со сливочным соусом из лосося и грибов

Ингредиенты:

400 г макарон (лучше спагетти или лапша)

300 г лосося или любой другой красной рыбы

150 мл свежих грибов

1 луковица

3 зубчика чеснока

1 ст.л. оливкового масла

300 мл сливок

соль и перец по вкусу

Приготовление:

1. Отварить макароны, соблюдая инструкцию, указанную на упаковке.

2. Вымыть и порезать грибы и филе рыбы небольшими кубиками.

3. Раздавить зубчики чеснока плоской стороной ножа и обжарить их на оливковом масле до золотистого цвета (30-40 секунд). Вынуть чеснок и опустить в сковороду мелко нарезанный лук и слегка его обжарить. После чего добавить к луку грибы и обжаривать их две минуты.

4. Добавить рыбу и довести до готовности не допуская подрумянивания.

5. Влить сливки, посолить, поперчить и готовить до загустения сливок. Выложить на тарелку пасту, полить соусом и подавать к столу.