ФОТО | Паста со сливочным соусом из лосося и грибов
Ингредиенты:
400 г макарон (лучше спагетти или лапша)
300 г лосося или любой другой красной рыбы
150 мл свежих грибов
1 луковица
3 зубчика чеснока
1 ст.л. оливкового масла
300 мл сливок
соль и перец по вкусу
Приготовление:
1. Отварить макароны, соблюдая инструкцию, указанную на упаковке.
2. Вымыть и порезать грибы и филе рыбы небольшими кубиками.
3. Раздавить зубчики чеснока плоской стороной ножа и обжарить их на оливковом масле до золотистого цвета (30-40 секунд). Вынуть чеснок и опустить в сковороду мелко нарезанный лук и слегка его обжарить. После чего добавить к луку грибы и обжаривать их две минуты.
4. Добавить рыбу и довести до готовности не допуская подрумянивания.
5. Влить сливки, посолить, поперчить и готовить до загустения сливок. Выложить на тарелку пасту, полить соусом и подавать к столу.