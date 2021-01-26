39-летний мужчина позвал на свидание 13-летнюю девочку и попался в ловушку финских ютуберов(20)
- Привет, красотка, как дела?
- Привет, отлично, а у тебя?
- Все хорошо. Как насчет пообщаться с мужчиной постарше?
- Если компания хорошая, почему бы и нет.
- Мне 39 лет, это ок?
- Ну, наверное, но мне только 13.
Так началась переписка в мобильном приложении Kik. Через пару минут мужчина попросил прислать фото. Вскоре он предложил встретиться и сходить в кино. Довольно быстро посыпались еще более откровенные предложения.
39-летний мужчина думал, что разговаривает с 13-летней девочкой, однако на самом деле он переписывался с двумя 18-летними юношами из Мююрмяки, Вантаа (Финляндия): Ибрагимом Манца и Абдирахманом Кейнааном, которые известные среди молодежи как Иба и Кейнаан. Друзья ведут предназначенный для молодежи канал на Youtube под названием Molybros, у которого порядка 100 000 подписчиков.
Охотник за девочками-подростками сам заглотил наживку.
Десятки сообщений от взрослых мужчин
Манца и Кейнаан ведут свой канал уже около пяти лет. Все началось с коротких видео о различных танцевальных стилях, но вскоре друзья нашли свой жанр — они начали снимать на улицах интервью с подростками.
Идею снять серию клипов о взрослых мужчинах, которые охотятся в соцсетях на несовершеннолетних, друзьям подсказал оператор, с которым они недавно начали работать, чтобы вывести канал на новый, более профессиональный уровень. Оператор видел такие клипы у французских и американских ютуберов.
Парни из Molybros решили снять свою версию.
Они использовали сайт Randomi.fi, предназначенный для поиска компании среди подростков от 13 лет. На сайте можно переписываться анонимно или создать собственный профиль. Иба и Кейнаан создали страницу от лица якобы 13-летней девочки, для которой использовали фотографии своей совершеннолетней подруги — с ее разрешения.
Они опубликовали следующий текст: “Привет, у меня хороший характер и я ищу компанию или новых друзей. Больше интересуют мальчики, так что, ребята, пишите. Только ровесники! Писать можно в Kik или Instagram”.
В Kik можно отправлять сообщения анонимно. Ютуберы говорят, что немедленно получили десятки сообщений от взрослых мужчин. Из них они выбрали одного, с которым решили встретиться. Встречу друзья собирались снять на видео и выложить на своем канале.
“Ты могла бы встречаться со мной тайно?”
Переписка с 39-летним продолжалась. Он заманивал девочку к себе домой, обещая еду и выпивку. Он также предлагал новой знакомой заночевать у себя и начать отношения, которые, однако, нужно было держать в тайне — по словам мужчины, для него такие отношения имели бы нежелательные последствия.
В чате они договорились, что мужчина встретит “девочку” на железнодорожной станции Тиккурила.
Манца и Кейнаан, по собственным словам, сильно волновались перед тем, как выехать на встречу. Невозможно было предугадать, кто будет ждать их на платформе. В худшем случае с ними могло что-то случиться.
На станции их ожидал мужчина в джинсах и черной кожаной куртке. Он был похож на фотографию, которую ранее прислал в чате. Манца и Кейнаан отправились ему навстречу со включенным диктофоном. Вскоре за ними должны были подоспеть оператор и водитель.
Мужчина оказался загнанным в угол и ему пришлось ответить на вопросы ютуберов. Видео можно посмотреть по ссылке. В целом, разговор продвигался следующим образом:
Кейнаан: Зачем ты начал разговор с 13-летней в таком тоне?
Мужчина: Я не знал, сколько ей лет.
К: Все ты знал, она тебе несколько раз повторила, что ей 13, ты сказал, что тебя это устраивает, если ее устраивает. Что тебе надо от 13-летней? Ты взрослый мужик.
М: Не могу найти другую компанию.
К: То, что ты делаешь, неправильно. Зачем ты предлагал ей отношения?
М: Не знаю, мы просто болтали. Я больше не буду общаться с несовершеннолетними!
К: Сто процентов?
М: Да.
На видео лицо мужчины скрыто. По словам ютуберов, их целью было не устроить охоту на отдельного человека, а показать явление в целом.
“Есть фотки в бикини?”
Когда канал Molybros опубликовал видео 25 декабря, оно быстро стало вирусным. На данный момент оно собрало уже более 400 000 просмотров.
Сразу же начали приходить комментарии от подписчиков канала, в основном детей и подростков. Видео собрало более 2800 комментариев. Многие делились своим опытом. Манца и Кейнаан рассказывают, что отправляли им личные сообщения в Instagram, где делились собственными переживаниями: историй о педофилах, охотящихся на подростков любого пола, набралось более чем достаточно.
После шквала отзывов Molybros решили снять продолжение своего видео, для чего возобновили переписку со взрослыми мужчинами на платформе Kik. Переписка практически дословно повторяет обмен сообщениями с первым мужчиной. Взрослые обращались к предполагаемой девочке-подростку с откровенными фотографиями, делали непристойные предложения, просили прислать “обнаженку” и вели себя агрессивно, пытаясь заставить собеседницу согласиться на свидание.
- Это какой-то кошмар. Эти люди просто набрасываются на тебя в чате. Просят прислать нюдсы (обнаженные фото), предлагают осуществить фантазии. Просто тошнит от такого, — говорит Манца.
Руководитель отдела расследований сексуальных преступлений Ютта Антикайнен видела клипы, снятые Molybros, но она не комментирует легальность действий ютуберов.
- На общем уровне можно сказать, что люди, снимающие подобные видео, могут быть виновны в оскорблении чести и достоинства.
Манца и Кейнаан стремятся защитить себя от возможных судебных разбирательств, поэтому лица охотников за девочками на их видео скрыты.
- Мы не хотели никого распинать. Мы просто показываем подписчикам, и в особенности девочкам, чьим-то младшим сестрам, что такие люди существуют и их надо бояться, — говорит Манца.
- В соцсетях полно монстров, — добавляет Кейнаан.
Лишь незначительная часть сексуальных преступлений против детей и подростков доходит до полиции. Molybros сообщили полиции личные данные мужчин, с которыми они встречались, а также скриншоты переписки и записанные видео.
Заявление в полицию они не делали, потому что в итоге переписка происходила между совершеннолетними людьми.