39-летний мужчина позвал на свидание 13-летнюю девочку и попался в ловушку финских ютуберов

В Kik можно отправлять сообщения анонимно. Ютуберы говорят, что немедленно получили десятки сообщений от взрослых мужчин. Из них они выбрали одного, с которым решили встретиться. Встречу друзья собирались снять на видео и выложить на своем канале.

Они опубликовали следующий текст: “Привет, у меня хороший характер и я ищу компанию или новых друзей. Больше интересуют мальчики, так что, ребята, пишите. Только ровесники! Писать можно в Kik или Instagram”.

Они использовали сайт Randomi.fi, предназначенный для поиска компании среди подростков от 13 лет. На сайте можно переписываться анонимно или создать собственный профиль. Иба и Кейнаан создали страницу от лица якобы 13-летней девочки, для которой использовали фотографии своей совершеннолетней подруги — с ее разрешения.

Идею снять серию клипов о взрослых мужчинах, которые охотятся в соцсетях на несовершеннолетних, друзьям подсказал оператор, с которым они недавно начали работать, чтобы вывести канал на новый, более профессиональный уровень. Оператор видел такие клипы у французских и американских ютуберов.

Манца и Кейнаан ведут свой канал уже около пяти лет. Все началось с коротких видео о различных танцевальных стилях, но вскоре друзья нашли свой жанр — они начали снимать на улицах интервью с подростками.

39-летний мужчина думал, что разговаривает с 13-летней девочкой, однако на самом деле он переписывался с двумя 18-летними юношами из Мююрмяки, Вантаа (Финляндия): Ибрагимом Манца и Абдирахманом Кейнааном , которые известные среди молодежи как Иба и Кейнаан. Друзья ведут предназначенный для молодежи канал на Youtube под названием Molybros, у которого порядка 100 000 подписчиков.

Так началась переписка в мобильном приложении Kik. Через пару минут мужчина попросил прислать фото. Вскоре он предложил встретиться и сходить в кино. Довольно быстро посыпались еще более откровенные предложения.

- Ну, наверное, но мне только 13.

- Мне 39 лет, это ок?

- Если компания хорошая, почему бы и нет.

- Все хорошо. Как насчет пообщаться с мужчиной постарше?

- Привет, отлично, а у тебя?

“Ты могла бы встречаться со мной тайно?”

Переписка с 39-летним продолжалась. Он заманивал девочку к себе домой, обещая еду и выпивку. Он также предлагал новой знакомой заночевать у себя и начать отношения, которые, однако, нужно было держать в тайне — по словам мужчины, для него такие отношения имели бы нежелательные последствия.

В чате они договорились, что мужчина встретит “девочку” на железнодорожной станции Тиккурила.

Манца и Кейнаан, по собственным словам, сильно волновались перед тем, как выехать на встречу. Невозможно было предугадать, кто будет ждать их на платформе. В худшем случае с ними могло что-то случиться.

На станции их ожидал мужчина в джинсах и черной кожаной куртке. Он был похож на фотографию, которую ранее прислал в чате. Манца и Кейнаан отправились ему навстречу со включенным диктофоном. Вскоре за ними должны были подоспеть оператор и водитель.

Мужчина оказался загнанным в угол и ему пришлось ответить на вопросы ютуберов. Видео можно посмотреть по ссылке. В целом, разговор продвигался следующим образом:

Кейнаан: Зачем ты начал разговор с 13-летней в таком тоне?

Мужчина: Я не знал, сколько ей лет.

К: Все ты знал, она тебе несколько раз повторила, что ей 13, ты сказал, что тебя это устраивает, если ее устраивает. Что тебе надо от 13-летней? Ты взрослый мужик.

М: Не могу найти другую компанию.

К: То, что ты делаешь, неправильно. Зачем ты предлагал ей отношения?

М: Не знаю, мы просто болтали. Я больше не буду общаться с несовершеннолетними!

К: Сто процентов?

М: Да.

На видео лицо мужчины скрыто. По словам ютуберов, их целью было не устроить охоту на отдельного человека, а показать явление в целом.

“Есть фотки в бикини?”

Когда канал Molybros опубликовал видео 25 декабря, оно быстро стало вирусным. На данный момент оно собрало уже более 400 000 просмотров.