26.02.2024, 17:15
ФОТО | 16 платьев в одной цветовой гамме! Вот самый популярный цвет на президентском приеме 2024 года(1)
неужели тренд задала Кая Каллас?
ФОТО: | Delfi Meedia
В этом году на президентском приеме в честь Дня независимости бросилось в глаза обилие платьев разных оттенков фиолетового цвета - от цвета лаванды до сиреневого и пурпурного.
Выбор фиолетовой цветовой гаммы выглядит очень по-весеннему свежо. Стоит отметить, что в прошлом году всех покорил образ Каи Каллас в платье как раз-таки нежно-сиреневого цвета. Неужели тренд задала премьер-министр?
Сама Каллас в этом году на прием не пришла, зато там было 16 платьев разных оттенков фиолетового цвета. Вот они!