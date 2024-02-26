ФОТО | 16 платьев в одной цветовой гамме! Вот самый популярный цвет на президентском приеме 2024 года

Выбор фиолетовой цветовой гаммы выглядит очень по-весеннему свежо. Стоит отметить, что в прошлом году всех покорил образ Каи Каллас в платье как раз-таки нежно-сиреневого цвета. Неужели тренд задала премьер-министр?

Сама Каллас в этом году на прием не пришла, зато там было 16 платьев разных оттенков фиолетового цвета. Вот они!