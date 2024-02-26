Мода и стиль
26.02.2024, 17:15

ФОТО | 16 платьев в одной цветовой гамме! Вот самый популярный цвет на президентском приеме 2024 года

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неужели тренд задала Кая Каллас?
Carine Jessica Kostla
Mart Võrklaev ja Kertu Laadoga
Mart Võrklaev ja Kertu Laadoga
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

В этом году на президентском приеме в честь Дня независимости бросилось в глаза обилие платьев разных оттенков фиолетового цвета - от цвета лаванды до сиреневого и пурпурного.

Выбор фиолетовой цветовой гаммы выглядит очень по-весеннему свежо. Стоит отметить, что в прошлом году всех покорил образ Каи Каллас в платье как раз-таки нежно-сиреневого цвета. Неужели тренд задала премьер-министр?

Kaja Kallas presidendi vastuvõtul aastal 2023

Сама Каллас в этом году на прием не пришла, зато там было 16 платьев разных оттенков фиолетового цвета. Вот они!

Presidendi vastuvõtt aastal 2024

Presidendi vastuvõtt aastal 2024

Presidendi vastuvõtt aastal 2024

Presidendi vastuvõtt aastal 2024

Presidendi vastuvõtt aastal 2024

Presidendi vastuvõtt aastal 2024

Presidendi vastuvõtt aastal 2024

Presidendi vastuvõtt aastal 2024

Presidendi vastuvõtt aastal 2024

FOTOD | Populaarne kleidivärv tänasel presidendi vastuvõtul
Presidendi vastuvõtt aastal 2024
Presidendi vastuvõtt aastal 2024
Presidendi vastuvõtt aastal 2024
Presidendi vastuvõtt aastal 2024
Presidendi vastuvõtt aastal 2024
Presidendi vastuvõtt aastal 2024

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