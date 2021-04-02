Сон в прохладной комнате, натуральные маски и аптечная косметика. Секреты красоты известного фотографа из Эстонии Ольги Макиной

Ольга Макина, фотограф



— Моя работа очень тесно связана с красотой и модой. Как фотограф-портретист и фотограф моды я работаю в тесном и постоянном контакте с лучшими специалистами в этой области и всегда в курсе трендов волос, макияжа и ухода.

Люблю натуральные маски для волос, репейное масло с капелькой коньяка — моя любимая. Иногда делаю очищающие маски из голубой глины для кожи головы. Поверх маски надеваю одноразовую шапочку для душа, сверху шерстяную и занимаюсь часок своими делами.

Я за здоровую ровную кожу, макияжем можно припрятать недостатки или подчеркнуть достоинства, но если кожа проблемная, всегда стоит заняться в первую очередь решением проблем. Поэтому огромное значение придаю уходу, органическим маслам и аптечной гипоаллергенной косметике и кремам. Крашусь мало, ценю натуральность и хороший цвет лица.

С утра умываюсь пенками La Roche-Posay или органическим кокосовым маслом и наношу обычный или тонирующий дневной крем. Тонирующий дневной крем — мое новое увлечение, сейчас есть много таких, которые после нанесения слегка проявляются на коже, без слоя тона придавая приятный здоровый и равномерный цвет лицу.

Обязательно наношу кистью кремообразные румяна и причесываю брови тушью или лайнером для бровей. В последнее время в моей косметичке появилось много всяких штучек: лайнеров для подкрашивания бровей, хайлайтеров для скул, румян в тюбиках. Покупала в Италии, в моем любимом KIKO, надеюсь, скоро опять можно будет пополнить запасы.

Ресницы крашу только на выход, и тогда получаю массу комплиментов, это мой такой маленький трюк.

В плане инъекций, или уколов красоты, я пользуюсь всем тем, что предлагают современные косметические технологии. Никаких предубеждений у меня тут нет, единственное мое правило — все очень и очень в меру.