17.03.2025, 16:20
ФОТО | Платья, которые мир никогда не забудет! 10 особенных дизайнов, созданных Донателлой Версаче
ФОТО: | REUTERS
На прошлой неделе Донателла Версаче, руководившая модным домом Versace в течение 27 лет, объявила, что уходит с поста креативного директора бренда.
Последние три десятилетия доказали, что у Донателлы был талант и видение, позволившие превратить Versace в глобальный модный бренд. Продолжая стиль своего брата Джанни Версаче — с акцентом на сексуальность, знаковый логотип Медузы и фирменные узоры — она сделала Versace одним из самых желанных люксовых брендов в мире моды.
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