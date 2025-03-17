ФОТО | Платья, которые мир никогда не забудет! 10 особенных дизайнов, созданных Донателлой Версаче

Последние три десятилетия доказали, что у Донателлы был талант и видение, позволившие превратить Versace в глобальный модный бренд. Продолжая стиль своего брата Джанни Версаче — с акцентом на сексуальность, знаковый логотип Медузы и фирменные узоры — она сделала Versace одним из самых желанных люксовых брендов в мире моды.