В Италии нашли блогершу, подстрекавшую детей к самоубийству в TikTok. Ей оказалась 48-летняя женщина

Блогершей, публиковавшей опасные видео, оказалась 48-летняя жительница сицилийской провинции Сиракузы. Прокуратура приняла решение заблокировать ей доступ к социальным сетям.

Блогерша разместила видео, в котором мужчина и женщина соревновались в том, кто дольше продержится без воздуха. Полиция признала этот ролик опасным и предъявила итальянке обвинения в подстрекательстве к самоубийству. В ходе расследования выяснилось, что женщина размещала и другие ролики с опасными состязаниями. На ее страницу было подписано более 730 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в Италии 10-летняя девочка приняла участие в TikTok-челлендже под названием блэкаут и погибла. В связи с этим власти страны заблокировали аккаунты всех пользователей соцсети, чей возраст невозможно документально проверить.

В TikTok заявили, что компании не удалось найти какой-либо контент, который мог бы побудить девочку участвовать в этом челлендже. Тем не менее соцсеть выразила готовность помогать властям в расследовании возможного подстрекательства к самоубийству.