ВИДЕО | Родителей предупредили о новом челлендже в ТикТоке. Чем он опасен?

За последние недели тренд завоевал огромную популярность на платформе. По тегу #silhouettechallenge насчитывается уже 265,8 миллиона просмотров.

Суть его заключается в следующем: тиктокеры сначала снимают себя, как правило, в дверном проеме, в обычной одежде при ярком освещении, в это время играет песня Put Your Head On My Shoulder джазового исполнителя Пола Анки. Потом резко гремит бит чувственного трека Streets певицы Doja Cat, и тиктокеры уже стоят в нижнем белье или полуобнаженные под приглушенным красным светом - для этого используется специальный фильтр.

Участвуют в челлендже и знаменитости, например, Карди Би.

Конечно, каждый интерпретирует этот челлендж по-разному. Необязательно у роликов бывает эротический подтекст. Есть и юмористические видео, и романтичные, с аниме-персонажами и даже со Шреком. Встречаются довольно откровенные ролики с парами, которые поглаживают друг друга и принимают различные позы.

И вот некоторым пользователям Сети стало интересно, как ролики с полуголыми тиктокерами выглядят без затемняющего фильтра, и они смогли его убрать. Контент стали заливать на YouTube. Отредактированные ролики с людьми без одежды стали появляться в различных аккаунтах, которые ТикТок теперь удаляет. После скандала в СМИ представители YouTube сообщили, что такие ролики под запретом и впредь будут удаляться.

Портал CafeMom выразил обеспокоенность по поводу данного челленджа и предупредил всех родителей, что их дети тоже могут захотеть поучаствовать в этом. Конечно, злоумышленники могут убрать красный фильтр и с их роликов.

“Хотя никто не говорит, что у подростков есть право участвовать в этом челлендже, правильнее будет предупредить их об опасных последствиях, а не давить на них категорическим “Не делай этого!” - пишет портал и подчеркивает, что проблема заключается вовсе не в том, что взрослые женщины выражают свою сексуальность, а в том, что злоумышленники нарушают их права.