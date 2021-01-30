Эксперт объяснил, как у детей появляется TikTok-зависимость(4)
Всего за четыре года существования TikTok обогнал Instagram по числу скачиваний и времени использования. Еще в самом начале появления приложению предрекали большой успех — формат коротких видео оказался популярнее YouTube-роликов и ленты фотографий в “инсте”.
В среднем в ТикТоке зависают почти по часу в день — 52 минуты. Остановиться и перестать скроллить ленту рекомендаций невозможно! Соцсеть стала особенно популярной у детей и подростков.
“Как и любая другая социальная сеть, TikTok притягивает к себе взгляды, используя два основных принципа: дофаминовую петлю и страх пользователей упустить момент или возможность”, — рассказал веб-дизайнер интерфейсов Богдан Степаненко.
Дофаминовая петля — это зависимость от удовольствия, при которой важность приобретает не цель, а сам процесс. Это то самое состояние, при котором кажется, что следующий ролик будет еще интереснее, когда хочется полюбоваться красивыми картинками в соцсетях, когда бесконечно скачешь с сайта на сайт по ссылкам, когда играешь до утра или возникает непреодолимое желание набрать еще больше подписчиков.
Степаненко подчеркнул, что сам создатель дофаминовой петли — экс-сотрудник Facebook и ныне миллиардер Чамат Палихапития — считает ее механизмом, который разрушает функционирование общества. Палихапития даже признался во время лекции в Стэнфорде, что чувствует себя виноватым из-за ее создания.
Если взрослые бессильны перед дофаминовой петлей, то дети — тем более.
Синдром упущенной выгоды (Fear of missing out, FOMO по-английски или СУВ по-русски) — навязчивый страх пропустить интересное событие, желание стать частью какого-то действия и разделить свои эмоции с другими. Люди с СУВ, как правило, считают, что у других жизнь интереснее, чем у них, и хотят всегда быть в курсе того, что происходит в жизни у их друзей и знакомых.
Степаненко добавил, что пальцы человека привыкают к определенным движениям при взаимодействии с приложением. Роль в популярности соцсети сыграла и подача информации — пользователю все время показывают небольшой кусочек нового ролика, который ему хочется досмотреть. Этот механизм Степаненко сравнил с платками фокусника, которые тот вытягивает из кармана один за другим.
Подростки привыкают к смене информации каждые 20 секунд и проводят в соцсетях по 3 часа в день и больше, сообщает Hi Tech Mail.Ru. Другие исследования показали, что подростки сидят в телефонах по 7 часов в день и больше.
Источник: CHIPS Journal