Эксперт объяснил, как у детей появляется TikTok-зависимость

Всего за четыре года существования TikTok обогнал Instagram по числу скачиваний и времени использования. Еще в самом начале появления приложению предрекали большой успех — формат коротких видео оказался популярнее YouTube-роликов и ленты фотографий в “инсте”.

В среднем в ТикТоке зависают почти по часу в день — 52 минуты. Остановиться и перестать скроллить ленту рекомендаций невозможно! Соцсеть стала особенно популярной у детей и подростков.

“Как и любая другая социальная сеть, TikTok притягивает к себе взгляды, используя два основных принципа: дофаминовую петлю и страх пользователей упустить момент или возможность”, — рассказал веб-дизайнер интерфейсов Богдан Степаненко.

Дофаминовая петля — это зависимость от удовольствия, при которой важность приобретает не цель, а сам процесс. Это то самое состояние, при котором кажется, что следующий ролик будет еще интереснее, когда хочется полюбоваться красивыми картинками в соцсетях, когда бесконечно скачешь с сайта на сайт по ссылкам, когда играешь до утра или возникает непреодолимое желание набрать еще больше подписчиков.

Степаненко подчеркнул, что сам создатель дофаминовой петли — экс-сотрудник Facebook и ныне миллиардер Чамат Палихапития — считает ее механизмом, который разрушает функционирование общества. Палихапития даже признался во время лекции в Стэнфорде, что чувствует себя виноватым из-за ее создания.

Если взрослые бессильны перед дофаминовой петлей, то дети — тем более.

Синдром упущенной выгоды (Fear of missing out, FOMO по-английски или СУВ по-русски) — навязчивый страх пропустить интересное событие, желание стать частью какого-то действия и разделить свои эмоции с другими. Люди с СУВ, как правило, считают, что у других жизнь интереснее, чем у них, и хотят всегда быть в курсе того, что происходит в жизни у их друзей и знакомых.