Instagram вводит новую политику для защиты детей. Взрослым пользователям соцсети запретят писать незнакомым подросткам

Детей в свою очередь будут предупреждать о подозрительном поведении пользователей, отправляющих им запросы на добавление в друзья или переписку. Такое уведомление будет приходить, например, если взрослый добавляет в друзья большое количество подростков. Нововведения в некоторых странах заработают уже в этом месяце, в других – в ближайшем будущем.

В заявлении компании отмечается, что многие подростки часто завышают свой возраст, регистрируясь в соцсети. Так, например, создать аккаунт в Instagram могут только лица, достигшие 13 лет. Чтобы определять настоящий возраст пользователей, компания разрабатывает новую технологию на основе искусственного интеллекта и машинного обучения.

Instagram – одна из самых популярных в мире соцсетей. В Эстонии, по данным statista.com, ее аудитория в феврале 2021 года составляла 450 700 человек.