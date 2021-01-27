В Италии временно заблокировали TikTok для детей после гибели 10-летней девочки

Трагедия произошла в городе Палермо. Девочка приняла участие в блэкаут-челлендже (blackout challenge), суть которого состоит в том, чтобы придушить себя до такой степени, чтобы отключиться на несколько секунд. Ранее в социальных сетях был распространен похожий опасный челлендж - passout challenge.

Девочку с остановкой сердца доставили в больницу. Врачи сказали, что сделали все возможное для того, чтобы ее спасти, но было уже слишком поздно, передает Arynews.tv.

Власти Италии потребовали, чтобы TikTok заблокировал доступ для пользователей, чей возраст не подтвержден. По правилам соцсети, зарегистрироваться в ней могут только пользователи не младше 13 лет, но иногда дети пользуются приложением, не указывая свой возраст.

Временный запрет для TikTok продлится до 15 февраля. Президент парламентской комиссии по делам детства и отрочества, депутат Европейского парламента Личия Ронзулли заявила, что меры были приняты вовремя: “Безопасность несовершеннолетних надо защищать любой ценой, и мы не можем, как это произошло в Палермо, позволить социальной сети способствовать суицидам”.



