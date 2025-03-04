Дизайнер Кирилл Сафонов номинирован на престижную „Золотую иглу“

Как сложилась ежегодная традиция, во время осенней Tallinn Fashion Week „Золотая игла“ - самая желанная награда в области эстонского дизайна одежды - будет вручена самому выдающемуся дизайнеру за последние пять лет, а „Серебряная игла“ - дизайнеру, совершившему прорыв за последний год. Премия вручается с 1996 года и стала самой важной и желанной наградой в области моды в Эстонии. Таллиннская неделя моды, организованная модельером Ану Кикас, проводится с 2007 года.

В этом году за „Золотую иглу“ поборются дизайнеры Кярол Отт, Катрин Кулдма и Кирилл Сафонов. На „Серебряную иглу“ номинированы Кристийна Йероманс (бренд Maison Beast), Ауриа Нурм и Сандра Лукс.

Награждение состоится во время осенней Таллиннской недели моды, точные даты которой будут объявлены позже.

А пока что в течение 20 и 21 марта на подиуме Tallinn Fashion Week будут представлены свежие модные тенденции текущего сезона, а также новое творчество известных эстонских дизайнеров - идеально на весну! Насладитесь модными показами с прекрасными моделями и дизайнерами, чтобы вдохнуть свежесть в свой гардероб на предстоящий сезон весна-лето.

Программа весенней Tallinn Fashion Week Четверг, 20 марта 17.30 Ilona Abdullaeva, Anastassija Balak 19.00 Brand NO.8, Mammu Couture 20.30 Marilin Sikkal, Tiina Talumees Пятница, 21 марта 17.30 Solaris представляет: LEVI 19.00 Natali Õnnis, Liina Stein 20.30 Heleene Toater/Karmen Emily Gabor, Ralf Oskar Siim Amanjeda by Katrin Kuldma Men Amanjeda by Katrin Kuldma Women