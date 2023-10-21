Мода и стиль
21.10.2023, 18:25

ФОТО | Арно, Сафонов, Iris Janvier и Алексей Солтан на подиуме. Финал Таллиннской недели моды выдался поистине грандиозным

 
ФОТО: Erlend Štaub

Вот и подошла к концу очередная Таллиннская неделя моды. Четыре дня, с 17 по 20 октября, в Котле культуры эстонские дизайнеры показывали свои осенне-зимние коллекции. Чем же запомнился финальный день Tallinn Fashion Week?

У осенней недели моды выдался действительно грандиозный финал: если третий день, так сказать, немного сдал обороты, то в последний в программе был поистине „звездный состав“ дизайнеров и даже приглашенный дизайнер из Латвии.

Nora Isle совсем недавно угрожал судебный иск от другого эстонского дизайнера из-за крайне похожего дизайна, однако суд счел, что это был не плагиат. Тем не менее, Nora Isle больше этот дизайн не использует, и может и к лучшему - все же, на неделе моды хочется увидеть что-то новое, а не разные цветовые вариации одной и той же вещи из раз а в раз. Чую, что блестящие платья-халаты и пиджаки с запахом в последующем будут на всех светских праздниках Таллинна, ведь перед их блеском сложно устоять. А для тех, кому холодно, есть отличный свитер в стиле „гламурный йети“. И выглядит он чертовски стильно - без шуток!

Tallinn Fashion Weeki 4. päeva moeshowd

Один из самых лучших показов этой недели моды был у бренда Diana Arno. Прошлой осенью Диана Арно вошла в историю, став первым русскоязычным дизайнером, который выиграл „Золотую иглу“ и поэтому ожидания к ее коллекции были высоки - и уж точно оправдались. Тут, кажется, все было идеально продумано: и музыка, и визуальное оформление, и обувь, и аксессуары, и стилистика. Модели с развевающимися волосами и в тренчах будто бы в спешке неслись по подиуму, нервно оглядываясь по сторонам, таща кто чемоданчики, кто папки с документами - сложилось впечатление, что на сцене разворачивается шпионский триллер. Вишенкой на торте всего показа стал эффектный Алексей Солтан, который в черном тренче из эко-кожи прошелся по сцене, вырвал телефон у кого-то из зрительского зала, снял на него себя и подиум - и был таков.

Tallinn Fashion Weeki 4. päeva moeshowd

Iris Janvier в сотрудничестве с другими талантливыми эстонскими дизайнерами тоже показали „полный комплект“, как говорится. Тут не знаешь куда смотреть - на изящные шляпки, замысловатые украшения, интересные сумки или роскошные пальто. И все это - эстонский дизайн. Коллекция в сдержанных тонах с яркими всплесками цвета тут и там и белоснежным финалом - коллективные усилия дизайнеров увенчались успехом.

Tallinn Fashion Weeki 4. päeva moeshowd

В программе Tallinn Fashion Week уже давно не было показов иностранных дизайнеров, за что организаторов нещадно критиковали, и вот у них появился шанс это исправить. Наталия Янсоне - известный в Латвии дизайнер, показы которой всегда ждут гости Рижской недели моды. Однако то, что латвийский дизайнер показала в Таллинне, к сожалению, оставило равнодушным. То ли из-за того, что в этот же день коллекции показывали именитые эстонские дизайнеры, то ли из-за того, что дизайнер вложила все силы в показ в Риге, который пройдет на следующей неделе, но ее вклад в Таллиннскую неделю моды не цепляет.

Tallinn Fashion Weeki 4. päeva moeshowd

Элегантную точку на финальном дне недели моды поставил показ Кирилла Сафонова. Сам дизайнер рассказал, что создал коллекцию из остатков ткани, которые нашел в своем ателье. Сафонов показал на подиуме свою фирменную драму - шляпы с широкими полями, объемные рукава и немного бессменной классики, а закрыла показ харизматичная 82-летняя актриса Лийна Орлова-Хермакюла.

Tallinn Fashion Weeki 4. päeva moeshowd

Смотрите галерею со всеми фото с показов финального дня недели моды.

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