ФОТО | Арно, Сафонов, Iris Janvier и Алексей Солтан на подиуме. Финал Таллиннской недели моды выдался поистине грандиозным

У осенней недели моды выдался действительно грандиозный финал: если третий день, так сказать, немного сдал обороты, то в последний в программе был поистине „звездный состав“ дизайнеров и даже приглашенный дизайнер из Латвии.

Nora Isle совсем недавно угрожал судебный иск от другого эстонского дизайнера из-за крайне похожего дизайна, однако суд счел, что это был не плагиат. Тем не менее, Nora Isle больше этот дизайн не использует, и может и к лучшему - все же, на неделе моды хочется увидеть что-то новое, а не разные цветовые вариации одной и той же вещи из раз а в раз. Чую, что блестящие платья-халаты и пиджаки с запахом в последующем будут на всех светских праздниках Таллинна, ведь перед их блеском сложно устоять. А для тех, кому холодно, есть отличный свитер в стиле „гламурный йети“. И выглядит он чертовски стильно - без шуток!

Один из самых лучших показов этой недели моды был у бренда Diana Arno. Прошлой осенью Диана Арно вошла в историю, став первым русскоязычным дизайнером, который выиграл „Золотую иглу“ и поэтому ожидания к ее коллекции были высоки - и уж точно оправдались. Тут, кажется, все было идеально продумано: и музыка, и визуальное оформление, и обувь, и аксессуары, и стилистика. Модели с развевающимися волосами и в тренчах будто бы в спешке неслись по подиуму, нервно оглядываясь по сторонам, таща кто чемоданчики, кто папки с документами - сложилось впечатление, что на сцене разворачивается шпионский триллер. Вишенкой на торте всего показа стал эффектный Алексей Солтан, который в черном тренче из эко-кожи прошелся по сцене, вырвал телефон у кого-то из зрительского зала, снял на него себя и подиум - и был таков.