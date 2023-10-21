ФОТО | Арно, Сафонов, Iris Janvier и Алексей Солтан на подиуме. Финал Таллиннской недели моды выдался поистине грандиозным
Вот и подошла к концу очередная Таллиннская неделя моды. Четыре дня, с 17 по 20 октября, в Котле культуры эстонские дизайнеры показывали свои осенне-зимние коллекции. Чем же запомнился финальный день Tallinn Fashion Week?
У осенней недели моды выдался действительно грандиозный финал: если третий день, так сказать, немного сдал обороты, то в последний в программе был поистине „звездный состав“ дизайнеров и даже приглашенный дизайнер из Латвии.
Nora Isle совсем недавно угрожал судебный иск от другого эстонского дизайнера из-за крайне похожего дизайна, однако суд счел, что это был не плагиат. Тем не менее, Nora Isle больше этот дизайн не использует, и может и к лучшему - все же, на неделе моды хочется увидеть что-то новое, а не разные цветовые вариации одной и той же вещи из раз а в раз. Чую, что блестящие платья-халаты и пиджаки с запахом в последующем будут на всех светских праздниках Таллинна, ведь перед их блеском сложно устоять. А для тех, кому холодно, есть отличный свитер в стиле „гламурный йети“. И выглядит он чертовски стильно - без шуток!
Один из самых лучших показов этой недели моды был у бренда Diana Arno. Прошлой осенью Диана Арно вошла в историю, став первым русскоязычным дизайнером, который выиграл „Золотую иглу“ и поэтому ожидания к ее коллекции были высоки - и уж точно оправдались. Тут, кажется, все было идеально продумано: и музыка, и визуальное оформление, и обувь, и аксессуары, и стилистика. Модели с развевающимися волосами и в тренчах будто бы в спешке неслись по подиуму, нервно оглядываясь по сторонам, таща кто чемоданчики, кто папки с документами - сложилось впечатление, что на сцене разворачивается шпионский триллер. Вишенкой на торте всего показа стал эффектный Алексей Солтан, который в черном тренче из эко-кожи прошелся по сцене, вырвал телефон у кого-то из зрительского зала, снял на него себя и подиум - и был таков.
Iris Janvier в сотрудничестве с другими талантливыми эстонскими дизайнерами тоже показали „полный комплект“, как говорится. Тут не знаешь куда смотреть - на изящные шляпки, замысловатые украшения, интересные сумки или роскошные пальто. И все это - эстонский дизайн. Коллекция в сдержанных тонах с яркими всплесками цвета тут и там и белоснежным финалом - коллективные усилия дизайнеров увенчались успехом.
В программе Tallinn Fashion Week уже давно не было показов иностранных дизайнеров, за что организаторов нещадно критиковали, и вот у них появился шанс это исправить. Наталия Янсоне - известный в Латвии дизайнер, показы которой всегда ждут гости Рижской недели моды. Однако то, что латвийский дизайнер показала в Таллинне, к сожалению, оставило равнодушным. То ли из-за того, что в этот же день коллекции показывали именитые эстонские дизайнеры, то ли из-за того, что дизайнер вложила все силы в показ в Риге, который пройдет на следующей неделе, но ее вклад в Таллиннскую неделю моды не цепляет.
Элегантную точку на финальном дне недели моды поставил показ Кирилла Сафонова. Сам дизайнер рассказал, что создал коллекцию из остатков ткани, которые нашел в своем ателье. Сафонов показал на подиуме свою фирменную драму - шляпы с широкими полями, объемные рукава и немного бессменной классики, а закрыла показ харизматичная 82-летняя актриса Лийна Орлова-Хермакюла.
Смотрите галерею со всеми фото с показов финального дня недели моды.