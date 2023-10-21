21.10.2023, 19:30
ВИДЕО | „Мы входим в ту эпоху, когда не важны твои размеры, важно кто ты изнутри“. Дизайнер Кирилл Сафонов и 82-летняя модель восхитили публику
ФОТО: Erlend Štaub
20 октября финальный аккорд на Таллиннской недели моды прозвучал на показе модельера Кирилла Сафонова, который восхитил публику не только своей коллекцией, но и необычным выбором модели.
Сафонов рассказал, что создал коллекцию из остатков ткани, которые нашел у себя в ателье. „Все, что связано со вторичным использованием тканей и текстильных волокон - в тренде“, - пояснил он.
На подиум на показе Сафонова вышла 82-летняя модель - легендарная актриса Лийна Орлова-Хермакюла. В интервью RusDelfi дизайнер рассказал о концепции новой коллекции, необычном выборе модели и дал женщинам модный совет на текущий сезон. Смотрите видео!