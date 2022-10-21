Мода и стиль
21.10.2022, 13:34

ВИДЕО | Показ Кирилла Сафонова на Таллиннской неделе моды привел публику в восторг! „Мне ближе переосмысливать классику на современный лад“

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20 октября в рамках Таллиннской недели моды состоялся показ новой коллекции Кирилла Сафонова, которая привела публику в зале в восторг - особенно финальный белый образ с большой шляпой под названием „Белый лебедь“. Кирилл рассказал RusDelfi, чем вдохновлена коллекция и поделился советами о том, что стоит носить внаступающем сезоне.

Смотрите также фотографии новой коллекции Кирилла Сафонова, покорившей сердца зрителей!

Tallinn Fashion Week пройдет в период 18-21 октября в Котле культуры в Таллинне.

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