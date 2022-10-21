21.10.2022, 13:34
ВИДЕО | Показ Кирилла Сафонова на Таллиннской неделе моды привел публику в восторг! „Мне ближе переосмысливать классику на современный лад“(2)
20 октября в рамках Таллиннской недели моды состоялся показ новой коллекции Кирилла Сафонова, которая привела публику в зале в восторг - особенно финальный белый образ с большой шляпой под названием „Белый лебедь“. Кирилл рассказал RusDelfi, чем вдохновлена коллекция и поделился советами о том, что стоит носить внаступающем сезоне.
Смотрите также фотографии новой коллекции Кирилла Сафонова, покорившей сердца зрителей!
Tallinn Fashion Week пройдет в период 18-21 октября в Котле культуры в Таллинне.