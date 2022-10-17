БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ | „С твоим мужем случилось несчастье“. Как справиться с потерей любимого человека и скорбью после его ухода

Это было январское утро 2020 года. Шел проливной дождь, когда Кятлин, живущая в Тапа, радостно бежала на работу. Когда она дошла до места, зазвонил телефон. Кятлин увидела на экране имя своей взрослой дочери и подумала, что что-то, должно быть, не так. В это время суток ее дочь никогда раньше не звонила.

Дочь без предисловий спросила: „С папой все в порядке?“. Кятлин почувствовала, что на нее словно вылили ведро холодной воды. По какой-то причине она сразу поняла, что с ее мужем что-то не так. Тем не менее, она спокойно ответила: „Уверена, что да, два часа назад мы поцеловали друг друга в щеку и поехали из дома на работу, каждый своей дорогой“. Но дочь услышала от знакомого, что на работе ее отца произошел несчастный случай - погрузчик упал на одного из рабочих, и кто-то пострадал.