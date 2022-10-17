17.10.2022, 13:05
БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ | „С твоим мужем случилось несчастье“. Как справиться с потерей любимого человека и скорбью после его ухода
История Кятлин
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Как жить дальше, когда смерть забирает близкого человека? „У меня с самого начала было ощущение, что рано или поздно он придет. Я не могла смириться с тем, что этого не будет, что это окончательно“, - говорит 48-летняя Кятлин Труу, которая несколько лет назад потеряла мужа, пишет журнал Tervis Pluss.
Это было январское утро 2020 года. Шел проливной дождь, когда Кятлин, живущая в Тапа, радостно бежала на работу. Когда она дошла до места, зазвонил телефон. Кятлин увидела на экране имя своей взрослой дочери и подумала, что что-то, должно быть, не так. В это время суток ее дочь никогда раньше не звонила.