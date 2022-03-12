12.03.2022, 14:55
Потерявшая ребенка мать — сочувствующим: "Вы вообще отдаёте себе отчет, что говорите?!" Как поддержать скорбящего
Истории Анни, Рийны и Андруса. Советы психотерапевта
Фото автора Kat Smith: Pexels
Рано или поздно все люди сталкиваются с утратой. Однако чужое горе часто заставляет чувствовать себя некомфортно. Что говорить в таком случае, а что нет? Поговорить о том, что произошло, предложить поддержку или оставить скорбящего в покое? Какие слова скорбящий точно не хочет слышать? Разбирался журнал Tervis Pluss.