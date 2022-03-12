Потерявшая ребенка мать — сочувствующим: "Вы вообще отдаёте себе отчет, что говорите?!" Как поддержать скорбящего

Анни (41 год) потеряла единственную дочь в автокатастрофе. Это разделило её жизнь на “до” и “после”. Около пяти лет своей жизни Анни толком не помнит, потому что была в глубочайшей депрессии. С момента аварии прошло уже много времени и, оценивая впоследствии происходящее, Анни говорит, что люди действительно не умеют себя вести в подобных ситуациях.

Она вспоминает день похорон, где её тоже утешали в стиле “ты еще молодая, сможешь родить нового ребёнка, жизнь продолжается”. “Как вежливый человек, я кивнула, хотя больше хотелось кричать, понимают ли они вообще о чем говорят”, — вспоминает она.