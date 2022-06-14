70 лет красивых улыбок

Опрос об удовлетворенности, проведенный клиникой, показал, что 75 % пациентов очень довольны услугами и еще 19 % довольны. Эти цифры не дают усомниться в том, что сервис в здании на Тоомпуйестеэ на самом высоком уровне. Подробнее об отзывах пациентов Tallinna Hambakliinik читайте ЗДЕСЬ.

Визит к стоматологу всегда связан с предрассудками и страхами, но Tallinna Hambakliinik умеет их развеивать. Клиенты с большим уважением относятся к своим врачам, и отзывы в большинстве случаев связаны с тем, что врач очень умело обнулил все страхи нервничающего в кресле пациента. Для стоматолога это умение является самым важным наряду с медицинскими навыками. Другая важная вещь, о которой клиенты говорят в отзывах о клинике: врачи проявляют гораздо больше заботы о пациенте, чем можно было бы ожидать. Вплоть до того, что врач после серьезной процедуры звонит пациенту домой, чтобы узнать, как тот себя чувствует.

Главными привлекательными сторонами Tallinna Hambakliinik клиенты считают три основные причины. Клиника находится в идеальном месте, чтобы добраться из любой части Таллинна на общественном транспорте, который останавливается у центрального входа, и в клинику легко попасть также людям, передвигающимся на инвалидном кресле. Кроме того, клиника известна и имеет долгую историю, что, в свою очередь, говорит о высоком качестве предлагаемых здесь услуг. Но, пожалуй, самое главное – клиника работает каждый день, поэтому не нужно бояться, что в том числе в случае травм и при необходимости придется неделями ждать, когда удастся попасть на прием. И в государственные праздники никого не оставят в беде.

Цель кампании „70 причин улыбаться“ – шире познакомить всех тех, кто в Таллинне заботится о здоровье зубов, с услугами, которые предлагает клиника, с 2004 года действующая как городское учреждение, а также рассказать о том, что думают клиенты о стоматологической клинике с самой длинной в Эстонии историей, и что здесь планируют предлагать своим клиентам в будущем.

Уход за зубами начинается с детства

Tallinna Hambakliinik не только лечит зубы, но и занимается профилактикой и учит людей лучше заботиться о своих зубах. И как выясняется при общении со специалистами клиники, обучение правильному уходу за зубами начинается уже в детстве. Врачи и медсестры клиники часто удивляются, как мало люди знают о том, как ухаживать за своими зубами и полостью рта. Например, приходится постоянно разъяснять пациентам, что зубы надо чистить два раза в день, в течение минимум 2 минут, и помимо щетки и пасты нужно использовать также зубную нить, скребок для языка и жидкость для полоскания рта. Руководитель по медицинской части SA Tallinna Hambakliinik Анастасия Кулдмаа говорит, что поход к стоматологу – это как обслуживание автомобиля: его в любом случае нужно пройти раз в год, даже если нечего не беспокоит.

„Мы проводим обслуживание автомобиля раз в год. Мы привыкли учитывать такие траты, и это дает нам чувство уверенности в том, что мы без забот будем ездить до следующего года. Если мы так относимся к технике, то почему должны по-другому относиться к своему телу? Наше тело одно-единственное, и нам еще очень долго предстоит в нем жить. Если машину можно поменять, то поменять свое тело нельзя. Регулярный осмотр и уход – это само собой разумеющиеся процедуры. Дело не в деньгах, а в уважении к своему телу“, – добавляет руководитель по медицинской части. Подробное и содержательное интервью с руководителем по медицинской части о мифах и главных страхах, связанных со здоровьем зубов, читайте ЗДЕСЬ.

Гигиенист клиники Анне Руус добавляет, что здоровье полости рта зависит от очень многих факторов, например, от профессии и образа жизни человека, но больше всего от того, как человек питается, как чистит зубы и какие у него привычки.