70 лет красивых улыбок
Tallinna Hambakliinik, которая расположена на Тоомпуйстеэ, отвечает за улыбки таллиннцев с 1951 года. Сегодня в здании с большой историей предлагают услуги самого высокого уровня более 60 стоматологов: опытные специалисты в области лечения зубов, хирургии, протезирования, ортодонтии, а также имплантологии. Благодаря большой истории здесь умеют развеивать страхи перед походом к стоматологу и делать визит приятным.
Цель кампании „70 причин улыбаться“ – шире познакомить всех тех, кто в Таллинне заботится о здоровье зубов, с услугами, которые предлагает клиника, с 2004 года действующая как городское учреждение, а также рассказать о том, что думают клиенты о стоматологической клинике с самой длинной в Эстонии историей, и что здесь планируют предлагать своим клиентам в будущем.
Главными привлекательными сторонами Tallinna Hambakliinik клиенты считают три основные причины. Клиника находится в идеальном месте, чтобы добраться из любой части Таллинна на общественном транспорте, который останавливается у центрального входа, и в клинику легко попасть также людям, передвигающимся на инвалидном кресле. Кроме того, клиника известна и имеет долгую историю, что, в свою очередь, говорит о высоком качестве предлагаемых здесь услуг. Но, пожалуй, самое главное – клиника работает каждый день, поэтому не нужно бояться, что в том числе в случае травм и при необходимости придется неделями ждать, когда удастся попасть на прием. И в государственные праздники никого не оставят в беде.
Все начинается с приятного отношения
Визит к стоматологу всегда связан с предрассудками и страхами, но Tallinna Hambakliinik умеет их развеивать. Клиенты с большим уважением относятся к своим врачам, и отзывы в большинстве случаев связаны с тем, что врач очень умело обнулил все страхи нервничающего в кресле пациента. Для стоматолога это умение является самым важным наряду с медицинскими навыками. Другая важная вещь, о которой клиенты говорят в отзывах о клинике: врачи проявляют гораздо больше заботы о пациенте, чем можно было бы ожидать. Вплоть до того, что врач после серьезной процедуры звонит пациенту домой, чтобы узнать, как тот себя чувствует.
Опрос об удовлетворенности, проведенный клиникой, показал, что 75 % пациентов очень довольны услугами и еще 19 % довольны. Эти цифры не дают усомниться в том, что сервис в здании на Тоомпуйестеэ на самом высоком уровне. Подробнее об отзывах пациентов Tallinna Hambakliinik читайте ЗДЕСЬ.
Уход за зубами начинается с детства
Tallinna Hambakliinik не только лечит зубы, но и занимается профилактикой и учит людей лучше заботиться о своих зубах. И как выясняется при общении со специалистами клиники, обучение правильному уходу за зубами начинается уже в детстве. Врачи и медсестры клиники часто удивляются, как мало люди знают о том, как ухаживать за своими зубами и полостью рта. Например, приходится постоянно разъяснять пациентам, что зубы надо чистить два раза в день, в течение минимум 2 минут, и помимо щетки и пасты нужно использовать также зубную нить, скребок для языка и жидкость для полоскания рта. Руководитель по медицинской части SA Tallinna Hambakliinik Анастасия Кулдмаа говорит, что поход к стоматологу – это как обслуживание автомобиля: его в любом случае нужно пройти раз в год, даже если нечего не беспокоит.
„Мы проводим обслуживание автомобиля раз в год. Мы привыкли учитывать такие траты, и это дает нам чувство уверенности в том, что мы без забот будем ездить до следующего года. Если мы так относимся к технике, то почему должны по-другому относиться к своему телу? Наше тело одно-единственное, и нам еще очень долго предстоит в нем жить. Если машину можно поменять, то поменять свое тело нельзя. Регулярный осмотр и уход – это само собой разумеющиеся процедуры. Дело не в деньгах, а в уважении к своему телу“, – добавляет руководитель по медицинской части. Подробное и содержательное интервью с руководителем по медицинской части о мифах и главных страхах, связанных со здоровьем зубов, читайте ЗДЕСЬ.
Гигиенист клиники Анне Руус добавляет, что здоровье полости рта зависит от очень многих факторов, например, от профессии и образа жизни человека, но больше всего от того, как человек питается, как чистит зубы и какие у него привычки.
„Меня неизменно удивляет, как мало наши люди знают о том, как заботиться о здоровье полости рта. Многие взрослые обращаются в стоматологический кабинет лишь тогда, когда состояние полости рта уже заметно ухудшается“, – говорит Анне Руус и добавляет, что одним из самых важных факторов поддержания здоровья полости рта по-прежнему остается правильное питание. Но что это значит?
„Например, у людей есть привычка постоянно что-то грызть или перекусывать, и это приводит к тому, что образуется зубной налет, и трудно предотвратить образование дырок в зубах. Но если после дневного приема пищи выпить чистой воды или просто прополоскать рот водой и помнить, что интервал между приемами пищи мог бы составлять 2–3 часа, здоровье зубов сразу намного улучшится“, – говорит Анне Руус. Подробнее о роли гигиениста полости рта в клинике читайте ЗДЕСЬ.
Будущее стоматологии в мобильности
Как уже упоминалось, стоматология не стоит на месте, также как и Tallinna Hambakliinik. Постоянно находят новые способы улучшить свою работу, охватить еще более широких круг людей. И все это для того, чтобы помогать нам всем улучшить здоровье своих зубов и делиться знаниями по уходу за зубами. Так, осенью 2022 года будет запущен активно планировавшийся и разрабатывавшийся в течение последних двух лет проект, который удобно предоставит качественную и своевременную стоматологическую помощь прежде всего школьникам, а также тем, кому трудно прийти в стоматологическую клинику, – например, жителям домов престарелых. Это означает, что стоматолог приедет туда, где находится его пациент.
„Раньше SA Tallinna Hambakliinik занималась в том числе школьной стоматологией, но уже почти 20 лет назад практически все школьные стоматологические кабинеты были закрыты. Содержание таких стоматологических кабинетов было очень дорогим, сложным, и многие моменты в законодательстве еще более это усложняли“, – говорит председатель правления SA Tallinna Hambakliinik Максим Волков. По словам Максима Волкова, Tallinna Hambakliinik в рамках нескольких социальных проектов изучала здоровье зубов школьников, и, к сожалению, например, среди учеников 6–7 классов картина не всегда была хорошей. Подробнее о том, сможет ли передвижной стоматологический кабинет приехать и в вашу школу, читайте ЗДЕСЬ.
Еще одно новшество в Tallinna Hambakliinik – вместо изготавливавшейся ранее перед началом лечения модели зубов используется современное оборудование. А именно: больше не делается слепок зубов, на основе которого создавалась модель, сегодня вся полость рта сканируется с помощью напоминающего зубную щетку аппарата, данные идут в компьютер – и можно начинать лечение. Это экономит как деньги, так и драгоценное время пациента. Кроме того, под руководством миофункционального терапевта Елены Онищик в клинике начали предлагать услуги логопеда детям дошкольного возраста для предотвращения проблем в будущем. Подробнее о других инновациях Tallinna Hambakliinik читайте ЗДЕСЬ.
Стоматология не стоит на месте, а постоянно развивается, и Tallinna Hambakliinik всегда идет в ногу с инновациями. Желаем всем красивой улыбки!
Подобнее о стоматологической клинике и услугах здесь: www.hambapol.ee