Мобильность — всеобщий тренд, в том числе и в стоматологии

Осенью 2022 года будет запущен активно планировавшийся и разрабатывавшийся в течение последних двух лет проект, который удобно предоставит качественную и своевременную стоматологическую помощь прежде всего школьникам. А также тем, кому трудно прийти в стоматологическую клинику, – например, жителям домов престарелых. Неужели передвижной стоматологический автобус? Да! Максимальное удобство, практичность и находчивость инженеров приложены не просто ради очередного развлечения, а для обеспечения совершенно элементарной услуги здравоохранения, в которой существует реальная потребность.

«Почему мы вообще взялись за этот проект? Раньше SA Tallinna Hambakliinik занималась в том числе школьной стоматологией, но уже почти 20 лет назад практически все школьные стоматологические кабинеты были закрыты. Содержание таких стоматологических кабинетов было очень дорогим, сложным, и многие моменты в законодательстве еще более это усложняли», – говорит председатель правления SA Tallinna Hambakliinik Максим Волков.

По словам Максима Волкова, Tallinna Hambakliinik в рамках нескольких социальных проектов изучала здоровье зубов школьников, и, к сожалению, например, среди учеников 6–7 классов картина не всегда была хорошей. «При проверке здоровья зубов учеников 6–7 классов мы наблюдали ситуацию, когда в классе из 25 учащихся было всего 1–3 ребенка со здоровыми зубами. Проблема не только в том, что дети едят и пьют, но также и в том, что зубы не чистятся должным образом. Это отдельная проблема. Еще большая проблема в том, что нужно ходить с ребенком к стоматологу два раза в год, но у нас всех такой ритм жизни, какой есть, и поэтому иногда просто забываешь, сколько времени прошло с последнего визита».

Стоматология для школьников: это удобно