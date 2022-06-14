Мобильность — всеобщий тренд, в том числе и в стоматологии
Понятно, что из-за быстрого темпа жизни и различных обязанностей мы порой можем забывать о самых элементарных вещах и задумываться о них лишь позднее. Вот, например, когда был последний визит к стоматологу – у тебя самого и у твоих детей. Этой осенью появится новая и инновационная возможность позаботиться о здоровье зубов, созданная прежде всего для школьников, и это настоящее доказательство того, что необходимые вещи иногда преподносятся очень удобно, буквально на блюдечке.
Осенью 2022 года будет запущен активно планировавшийся и разрабатывавшийся в течение последних двух лет проект, который удобно предоставит качественную и своевременную стоматологическую помощь прежде всего школьникам. А также тем, кому трудно прийти в стоматологическую клинику, – например, жителям домов престарелых. Неужели передвижной стоматологический автобус? Да! Максимальное удобство, практичность и находчивость инженеров приложены не просто ради очередного развлечения, а для обеспечения совершенно элементарной услуги здравоохранения, в которой существует реальная потребность.
«Почему мы вообще взялись за этот проект? Раньше SA Tallinna Hambakliinik занималась в том числе школьной стоматологией, но уже почти 20 лет назад практически все школьные стоматологические кабинеты были закрыты. Содержание таких стоматологических кабинетов было очень дорогим, сложным, и многие моменты в законодательстве еще более это усложняли», – говорит председатель правления SA Tallinna Hambakliinik Максим Волков.
По словам Максима Волкова, Tallinna Hambakliinik в рамках нескольких социальных проектов изучала здоровье зубов школьников, и, к сожалению, например, среди учеников 6–7 классов картина не всегда была хорошей. «При проверке здоровья зубов учеников 6–7 классов мы наблюдали ситуацию, когда в классе из 25 учащихся было всего 1–3 ребенка со здоровыми зубами. Проблема не только в том, что дети едят и пьют, но также и в том, что зубы не чистятся должным образом. Это отдельная проблема. Еще большая проблема в том, что нужно ходить с ребенком к стоматологу два раза в год, но у нас всех такой ритм жизни, какой есть, и поэтому иногда просто забываешь, сколько времени прошло с последнего визита».
Стоматология для школьников: это удобно
«Изменить привычки и ритм жизни людей очень сложно. Но можно сделать иначе. Как говорится, если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе, – продолжает Максим Волков. – Наша новая услуга мобильна – стоматологический автобус передвижной и благодаря этому стоматологическая помощь удобна и доступна. Это всеобщий тренд — библиотеки, банковские автобусы, маммографические автобусы. Мир движется в том направлении, что услуга должна быть мобильной». При этом Волков подчеркивает, что все стоматологические процедуры должны проходить только в предусмотренном для этого кабинете врача, отвечающем всем требованиям, и что в их стоматологическом автобусе все эти условия соблюдены.
«Мы довольно долго искали подходящих партнеров, которые могли бы помочь нам с этим проектом. К проекту привлечены инженерное бюро и ведущие специалисты и эксперты в сфере транспорта, например, нас консультировал Хуго Осула. Построить нужный стоматологический кабинет – достаточно сложная задача. Аппаратура, вода, рентген, стерилизация и т. д. Это в несколько раз труднее, чем маммографический автобус. Строительству передвижной стоматологической клиники предшествовала очень большая интеллектуальная работа», – говорит Максим Волков.
На сегодняшний день решение, которое разработано и будет запущено осенью, включает в себя три отдельных кабинета, небольшой коридор и регистратуру. «Мы называем его стоматологическим автобусом, если быть точнее, это присоединяемый прицеп. Он во всех аспектах продуман также для людей с особыми потребностями. Это большое передвижное отделение стоматологии, а не пара отдельных кабинетов, которые можно очень легко построить».
Максим Волков подчеркивает, что как городское учреждение SA Tallinna Hambakliinik не использовала деньги налогоплательщиков. Весь бюджет поступил из бюджета клиники, который, в свою очередь, инвестируется и реализуется во благо жителей Таллинна. «Делаем сами, разработали идею и финансируем тоже сами. Из денег налогоплательщиков не взято ничего, но это начнет работать во благо налогоплательщиков».