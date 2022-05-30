РЕКОМЕНДАЦИИ ГИГИЕНИСТА | Заболевания зубов и десен легко предотвратить
«Улыбка — это исходящая из сердца энергия, она излучает дружелюбие и уверенность в себе, и основу красивой улыбки мы закладываем еще в раннем детстве», — говорит гигиенист полости рта SA Tallinna Hambakliinik Анне Руус.
Самой важной частью своей работы Анне Руус считает повышение осведомленности людей о здоровье зубов. И здесь эксперт говорит о здоровье не только зубов, но также и всего организма, которое влияет на состояние зубов. «Наш образ жизни и наше здоровье напрямую связаны», — говорит Анне.
«Моя задача — дать человеку правильные знания о том, как ухаживать за зубами, и мотивировать его применять эти знания. Конечно, моя работа состоит также в профилактике, чтобы предотвратить серьезные проблемы с зубами. Например, это чистка зубов от налета и зубного камня. Исходя из ситуации рекомендую и необходимые средства гигиены полости рта». Кроме того, гигиенист полости рта добавляет зубам блеска и красоты. Одна из процедур, которые также делает Анне, – отбеливание зубов.
В своей работе Анне довольно часто обращает внимание, что люди не делают различий между стоматологом и гигиенистом. «Если говорить совсем просто, роль стоматолога состоит в том, чтобы лечить зубы, а гигиенист полости рта занимается тем, что предшествует лечению». В идеале могло бы быть так, что если человек прислушивается и следует рекомендациям гигиениста, то он мог бы свести к минимуму шанс попасть в кабинет стоматолога? Или может быть, вообще не попасть туда? «Это более-менее так и есть, потому что если регулярно посещать гигиениста, можно предотвратить появление дырок в зубах и заболеваний десен».
Основы здоровья полости рта
Очевидно, что одних лишь проводимых гигиенистом процедур и того, что вы выслушиваете его советы, для обеспечения здоровья полости рта недостаточно. Эти рекомендации необходимо еще и соблюдать. «Здоровье полости рта зависит от очень многих вещей – например, от рода занятий и стиля жизни человека, но больше всего, конечно, от того, как человек питается, как чистит зубы и какие у него привычки. Меня неизменно удивляет, как мало наши люди знают о том, как заботиться о здоровье полости рта», – говорит Анне, которая отмечает, что многие взрослые обращаются в стоматологический кабинет лишь тогда, когда состояние полости рта уже заметно ухудшается.
Гигиенист надеется, что, может быть, удастся настолько просветить нынешних родителей, что новое поколение сможет намного лучше предотвращать проблемы с зубами и полостью рта. «Но для этого нужно прежде всего нынешним взрослым и родителям постоянно говорить, что зубы следует чистить не один, а два раза в день. Что время чистки зубов составляет 2-3 минуты, и в дополнение к зубной щетке нужно пользоваться зубной нитью, жидкостью для полоскания рта и скребком для языка. Эти вещи многим до сих пор незнакомы».
Иногда мы наносим вред своим зубам, сами того не зная. Например, люди зачастую чистят зубы сразу после еды и учат этому детей, но, по словам эксперта, с точки зрения здоровья зубов это вовсе не лучший момент. «Если есть желание почистить зубы после еды, нужно подождать минимум полчаса, поскольку в связи с приемом пищи во рту повышается кислотность, и зубная эмаль становится мягкой. Если делать так в течение продолжительного времени, то зубная эмаль будет истираться и могут проявиться различные дефекты зубов и чувствительность зубов», объясняет гигиенист. Она рекомендует чистить зубы сразу после пробуждения. «Ночью организм отдыхает, и бактерии живут во рту своей жизнью. Им там есть чем поживиться, а поскольку ночью слюна не особенно выделяется и во рту суше, бактериям там очень вольготно. Когда мы просыпаемся утром, первое, что можно сделать, — это прополоскать рот и почистить зубы. Конечно, пастой с фтором, который защищает зубы».
Хорошие привычки
Одним из важнейших факторов поддержания здоровья полости рта является правильное питание. Что это означает? «Например, у людей есть привычка постоянно что-то грызть или перекусывать, и это приводит к тому, что образуется зубной налет, и трудно предотвратить образование дырок в зубах. Но если после дневного приема пищи выпить чистой воды или просто прополоскать рот водой и помнить, что интервал между приемами пищи мог бы составлять 2–3 часа, здоровье зубов сразу намного улучшится».
По словам Анне, польза и пищевая ценность повседневных продуктов очень важна и с точки зрения зубов. Правило такое: много витаминов и минералов, мало сахара. «Необходимо следить, чтобы дети не пили постоянно сладкие газированные напитки или сладкие соки: самый лучший и полезный для здоровья напиток — просто вода. А также за тем, чтобы ребенок выбирал на перекус не печенье, чипсы или попкорн, а морковку, яблоко или кусочки паприки». По словам гигиениста, для детских зубов и прикуса важно также именно грызть здоровую еду. «Рот и слюнные железы должны работать».
Это, конечно, самые элементарные правила, однако в силу удобства их не очень соблюдают, и поэтому Анне приходится постоянно повторять людям простые вещи.
«Здоровье полости рта детей очень во многом зависит от знаний и повседневного поведения родителей».
В одном она уверена: здоровье зубов ребенка во многом определяют его родители. «Здоровье полости рта детей очень во многом зависит от знаний и повседневного поведения родителей. Умение ребенка заботиться о своих зубах зависит обычно от способности родителей сформировать привычки для поддержания здоровья зубов. Сформировать полезную привычку непросто, но нужно мотивировать себя, поскольку личный пример здесь играет особенно большую роль».
К счастью, по словам гигиениста полости рта, осведомленных семей становится все больше. Но главное препятствие в формировании здоровых привычек детей по-прежнему заключается в том, что родители сами чистят зубы лишь один раз в день, не знают правильной техники чистки зубов, а также не контролируют то, как чистят зубы дети и чистят ли вообще. Гигиенист рекомендует как один из способов использовать детскую любовь к игре. «Например, есть специальные таблетки-индикаторы и жидкости для полоскания рта, используя которые, ребенок сразу видит, где нужно дочистить зубы. Для детей это веселая игра. Исследования показывают, что ксилит тоже поддерживает здоровье зубов. Так что следуя привычке после еды непродолжительное время пожевать жвачку с ксилитом, мы тем самым оказываем услугу своим зубам». По опыту гигиениста, эффективны также ополаскиватели для рта. «Жидкости для полоскания рта нужно выбирать вместе с экспертом, а не покупать в магазине то, что доступно по сниженной цене, потому что проблемы полости рта и пути их решения у всех людей разные».
Регулярный контроль
Если нет непосредственной и причиняющей боли проблемы, люди склонны вообще забыть о теме зубов. Но так же, как надо напоминать о регулярном домашнем уходе за зубами, необходимо напоминать и о том, что два раза в год нужно посещать врача-стоматолога и гигиениста. В случае с детьми важно не тянуть с первым визитом — например, до поступления в школу. «Родители могут избежать возникновения у ребенка страха перед стоматологом, если придут с ребенком показать зубы специалисту заблаговременно, еще до того, как появятся дырки. В идеале первый визит ребенка к стоматологическому гигиенисту мог бы быть для осмотра и получения рекомендаций».
Мечта Анне — чтобы осведомленность нашего общества о здоровье вскоре достигла такого уровня, чтобы еще во время беременности женщина досконально знала, как заботиться о зубах младенца. «Мамы ведь часто не в курсе, что рот и слизистые младенца после еды можно очищать – например, с помощью марли и воды. Но есть и специальное приспособление для чистки зубов малыша из резины, которое надевается на кончик пальца. И малышам даже нравится, когда его используют, особенно когда во время прорезывания зубов у них чешутся десны. Кроме того, это действие подготавливает их к использованию зубной щетки». Когда ребенок начинает чистить зубы уже пастой, по словам гигиениста, это должна быть именно детская паста, потому что в пасте для взрослых содержание фтора слишком велико для ребенка до 12 лет.
Когда спрашиваешь гигиениста, в каком состоянии зубы наших людей, в ответ она сначала глубоко вздыхает. «В плохом состоянии, — признает Анне. — Основные проблемы — это дырки в зубах, заболевания десен, в том числе хронические, например пародонтит. Не умеют правильно чистить зубы, не научились пользоваться зубной нитью для чистки промежутков между зубами, не знают, что зубной налет не безвреден, поскольку превращается в зубной камень, что в свою очередь приводит к воспалению десен». Гигиенист полости рта отмечает, что на контроль приходят, как правило, лишь тогда, когда возникла проблема и боль, и тогда речь идет уже не о профилактике, а о необходимости лечения. «Но именно профилактика заболеваний — первый эффективный и доступный способ сохранить наше здоровье и молодость, улучшить качество жизни и продлить годы здоровой жизни».