РЕКОМЕНДАЦИИ ГИГИЕНИСТА | Заболевания зубов и десен легко предотвратить

Очевидно, что одних лишь проводимых гигиенистом процедур и того, что вы выслушиваете его советы, для обеспечения здоровья полости рта недостаточно. Эти рекомендации необходимо еще и соблюдать. «Здоровье полости рта зависит от очень многих вещей – например, от рода занятий и стиля жизни человека, но больше всего, конечно, от того, как человек питается, как чистит зубы и какие у него привычки. Меня неизменно удивляет, как мало наши люди знают о том, как заботиться о здоровье полости рта», – говорит Анне, которая отмечает, что многие взрослые обращаются в стоматологический кабинет лишь тогда, когда состояние полости рта уже заметно ухудшается.

В своей работе Анне довольно часто обращает внимание, что люди не делают различий между стоматологом и гигиенистом. «Если говорить совсем просто, роль стоматолога состоит в том, чтобы лечить зубы, а гигиенист полости рта занимается тем, что предшествует лечению». В идеале могло бы быть так, что если человек прислушивается и следует рекомендациям гигиениста, то он мог бы свести к минимуму шанс попасть в кабинет стоматолога? Или может быть, вообще не попасть туда? «Это более-менее так и есть, потому что если регулярно посещать гигиениста, можно предотвратить появление дырок в зубах и заболеваний десен».

«Моя задача — дать человеку правильные знания о том, как ухаживать за зубами, и мотивировать его применять эти знания. Конечно, моя работа состоит также в профилактике, чтобы предотвратить серьезные проблемы с зубами. Например, это чистка зубов от налета и зубного камня. Исходя из ситуации рекомендую и необходимые средства гигиены полости рта». Кроме того, гигиенист полости рта добавляет зубам блеска и красоты. Одна из процедур, которые также делает Анне, – отбеливание зубов.

Самой важной частью своей работы Анне Руус считает повышение осведомленности людей о здоровье зубов. И здесь эксперт говорит о здоровье не только зубов, но также и всего организма, которое влияет на состояние зубов. «Наш образ жизни и наше здоровье напрямую связаны», — говорит Анне.

Гигиенист надеется, что, может быть, удастся настолько просветить нынешних родителей, что новое поколение сможет намного лучше предотвращать проблемы с зубами и полостью рта. «Но для этого нужно прежде всего нынешним взрослым и родителям постоянно говорить, что зубы следует чистить не один, а два раза в день. Что время чистки зубов составляет 2-3 минуты, и в дополнение к зубной щетке нужно пользоваться зубной нитью, жидкостью для полоскания рта и скребком для языка. Эти вещи многим до сих пор незнакомы».

Иногда мы наносим вред своим зубам, сами того не зная. Например, люди зачастую чистят зубы сразу после еды и учат этому детей, но, по словам эксперта, с точки зрения здоровья зубов это вовсе не лучший момент. «Если есть желание почистить зубы после еды, нужно подождать минимум полчаса, поскольку в связи с приемом пищи во рту повышается кислотность, и зубная эмаль становится мягкой. Если делать так в течение продолжительного времени, то зубная эмаль будет истираться и могут проявиться различные дефекты зубов и чувствительность зубов», объясняет гигиенист. Она рекомендует чистить зубы сразу после пробуждения. «Ночью организм отдыхает, и бактерии живут во рту своей жизнью. Им там есть чем поживиться, а поскольку ночью слюна не особенно выделяется и во рту суше, бактериям там очень вольготно. Когда мы просыпаемся утром, первое, что можно сделать, — это прополоскать рот и почистить зубы. Конечно, пастой с фтором, который защищает зубы».

Хорошие привычки

Одним из важнейших факторов поддержания здоровья полости рта является правильное питание. Что это означает? «Например, у людей есть привычка постоянно что-то грызть или перекусывать, и это приводит к тому, что образуется зубной налет, и трудно предотвратить образование дырок в зубах. Но если после дневного приема пищи выпить чистой воды или просто прополоскать рот водой и помнить, что интервал между приемами пищи мог бы составлять 2–3 часа, здоровье зубов сразу намного улучшится».