Стоматология на высшем уровне | Пациенты благодарят: Пугающая процедура стала приятной, невероятно!

Много разных специалистов. В Tallinna Hambakliinik работает 60 врачей, 10 из них помимо стоматологического образования получили также диплом врача-специалиста. Это означает, что в клинике на месте есть все специалисты, которые могут быть необходимы вам на пути к красивой улыбке. Среди них, например, челюстно-лицевые хирурги, ортодонты, пародонтологи и протезисты. Кроме того, врачам помогают также специалист по миофункциональной терапии и гигиенисты полости рта.

Открыто каждый день. Клиника доступна для клиентов семь дней в неделю. Помимо ежедневного стоматологического лечения, первая помощь оказывается и в выходные дни и государственные праздники.

Прекрасное расположение. До клиники удобно добираться на общественном транспорте, и она легко доступна и для пациентов на инвалидных колясках.

Квалифицированная помощь при травмах зубов. Исторически сложилось, что в случае травмы зубов пациенты обращаются именно в Tallinna Hambakliinik, поскольку врачи здесь имеют большой опыт лечения травм.

Репутация. Десятки тысяч клиентов в год доверяют лечение своих зубов высокопрофессиональным врачам клиники.