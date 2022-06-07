Стоматология на высшем уровне | Пациенты благодарят: Пугающая процедура стала приятной, невероятно!
Tallinna Hambakliinik работает уже 70 лет. Вот уже 70 лет они радуют пациентов профессиональным отношением, качественной работой и созданием приятной атмосферы.
Посещение стоматолога всех нас немного пугает. Поэтому мы хотим быть уверены, что тот, кому мы вверяем здоровье своих зубов, в первую очередь, конечно, специалист своего дела, но, кроме того, также приятный человек, который может сделать визит ненапряженным и приятным опытом. Пациенты Tallinna Hambakliinik всегда очень довольны врачами и услугами этой клиники.
«Я хотел бы выразить большую благодарность доктору Александру Смоляру. Это врач с золотыми руками, умеющий и очень приятно общаться!» – Р. Реа
Исследование удовлетворенности клиентов показывает, что 97 % пациентов Tallinna Hambakliinik порекомендовали бы своего стоматолога члену семьи или другу, а 80 % при необходимости обязательно вновь обратятся в Tallinna Hambakliinik.
Вот несколько причин запланировать следующий визит к стоматологу именно в Tallinna Hambakliinik.
Много разных специалистов. В Tallinna Hambakliinik работает 60 врачей, 10 из них помимо стоматологического образования получили также диплом врача-специалиста. Это означает, что в клинике на месте есть все специалисты, которые могут быть необходимы вам на пути к красивой улыбке. Среди них, например, челюстно-лицевые хирурги, ортодонты, пародонтологи и протезисты. Кроме того, врачам помогают также специалист по миофункциональной терапии и гигиенисты полости рта.
Открыто каждый день. Клиника доступна для клиентов семь дней в неделю. Помимо ежедневного стоматологического лечения, первая помощь оказывается и в выходные дни и государственные праздники.
Прекрасное расположение. До клиники удобно добираться на общественном транспорте, и она легко доступна и для пациентов на инвалидных колясках.
Квалифицированная помощь при травмах зубов. Исторически сложилось, что в случае травмы зубов пациенты обращаются именно в Tallinna Hambakliinik, поскольку врачи здесь имеют большой опыт лечения травм.
Репутация. Десятки тысяч клиентов в год доверяют лечение своих зубов высокопрофессиональным врачам клиники.
Долгая история = опыт. Tallinna Hambakliinik заботится о зубах своих клиентов уже более 70 лет.