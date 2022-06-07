70 причин улыбаться
07.06.2022, 18:22

Стоматология на высшем уровне | Пациенты благодарят: Пугающая процедура стала приятной, невероятно!

 
ФОТО: Tallinna Hambakliinik

Tallinna Hambakliinik работает уже 70 лет. Вот уже 70 лет они радуют пациентов профессиональным отношением, качественной работой и созданием приятной атмосферы.

Посещение стоматолога всех нас немного пугает. Поэтому мы хотим быть уверены, что тот, кому мы вверяем здоровье своих зубов, в первую очередь, конечно, специалист своего дела, но, кроме того, также приятный человек, который может сделать визит ненапряженным и приятным опытом. Пациенты Tallinna Hambakliinik всегда очень довольны врачами и услугами этой клиники.

«Я хотел бы выразить большую благодарность доктору Александру Смоляру. Это врач с золотыми руками, умеющий и очень приятно общаться!» – Р. Реа

Исследование удовлетворенности клиентов показывает, что 97 % пациентов Tallinna Hambakliinik порекомендовали бы своего стоматолога члену семьи или другу, а 80 % при необходимости обязательно вновь обратятся в Tallinna Hambakliinik.

Вот несколько причин запланировать следующий визит к стоматологу именно в Tallinna Hambakliinik.

  • Много разных специалистов. В Tallinna Hambakliinik работает 60 врачей, 10 из них помимо стоматологического образования получили также диплом врача-специалиста. Это означает, что в клинике на месте есть все специалисты, которые могут быть необходимы вам на пути к красивой улыбке. Среди них, например, челюстно-лицевые хирурги, ортодонты, пародонтологи и протезисты. Кроме того, врачам помогают также специалист по миофункциональной терапии и гигиенисты полости рта.

  • Открыто каждый день. Клиника доступна для клиентов семь дней в неделю. Помимо ежедневного стоматологического лечения, первая помощь оказывается и в выходные дни и государственные праздники.

  • Прекрасное расположение. До клиники удобно добираться на общественном транспорте, и она легко доступна и для пациентов на инвалидных колясках.

  • Квалифицированная помощь при травмах зубов. Исторически сложилось, что в случае травмы зубов пациенты обращаются именно в Tallinna Hambakliinik, поскольку врачи здесь имеют большой опыт лечения травм.

  • Репутация. Десятки тысяч клиентов в год доверяют лечение своих зубов высокопрофессиональным врачам клиники.

  • Долгая история = опыт. Tallinna Hambakliinik заботится о зубах своих клиентов уже более 70 лет.

Отзывы пациентов

Очень хочу поблагодарить доктора Тармо Сойлтса. Пугающая процедура стала приятной, просто невероятно! Уже накануне вечером доктор позвонил по телефону и поинтересовался состоянием удаляемого зуба, что очень удивило. Это профессионал, с хорошим чувством юмора, ободряющий, поддерживающий, приятный.

Спасибо еще раз, и я обязательно приду снова, если мне понадобится помощь.

М. Прикенфельд

Я от души благодарна, что попала в вашу клинику. Особенно признательна доктору Руденок. Восхищаюсь его стилем работы! Он смог прогнать всевозможные страхи перед стоматологией! Супер работа! Я искренне благодарна! Уже жду нового визита!

Я. Сууроя

Моя душа и сердце остались в кабинете номер 409 у доктора Кудрина. Есть люди, которые приходят и уходят, не оставляя следа в душе. А есть люди, которые приходят и остаются в твоей душе. Сердечно благодарю за приятное общение!

Я. Хельде

Хотели бы выразить большую благодарность доктору Елене Ганшиной за внимательную и качественную работу. Она смогла спасти зуб мудрости (в другой клинике предложили его просто удалить)!

И.Иванцова и М.Вьюнникова

Хочу поблагодарить доктора Кыпп и ее ассистента. Меня ужасно пугало удаление зуба, и я была очень напряжена. Они были такими профессиональными и просто милыми, что я каким-то образом поборола свой страх, и дело было сделано. Могу смело рекомендовать всем доктора Кыпп.

М. Нейдла

RusDelfi
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