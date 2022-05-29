Полезная еда не портит зубы? 7 мифов о здоровье полости рта

Стоит знать, что первой причиной кровоточивости десен являются нечищенные зубы, а не слишком усердная чистка зубов. Зачастую эти два момента путают. Считается, что если я чищу зубы и идет кровь, значит слишком жесткая щетка. Я всегда говорю и детям, и взрослым, что если при чистке зубов у вас кровоточат десны, это означает, что зубы плачут кровавыми слезами от счастья — наконец кто-то обратил на них внимание и пытается счистить всю эту грязь. Если кровоточивость десен несмотря на основательную чистку не проходит около недели, нужно обязательно обратиться к стоматологу для контроля и тщательной чистки.

Aнастасия Кулдмаа: Если у человека гингивит, сам он не видит всю воспаленную поверхность десны, потому что она прилегает к зубам. На самом деле этой воспаленной, гноящейся и кровоточащей поверхности столько, что она покрыла бы ладонь человека. Если бы это было, например, на ноге, то человек, конечно, занялся бы этой проблемой — очищал кожу и ухаживал за ней, — но поскольку воспаленная десна скрыта, этим не занимаются.

Кроме того, исследования ковида показали, что у людей с воспалением десен и зубной соединительной ткани намного выше риск осложнений. Другими словами, большинство из тех, у кого был тяжелый ковид, были люди с проблемами с деснами. Влияют на наше здоровье также непролеченные воспаления под корнями, поскольку любое хроническое воспаление влияет на сопротивляемость организма.

Aнастасия Кулдмаа: Существует научно доказанная связь между воспалением десен и окружающих зуб тканей, обусловленным зубным камнем, и сердечно-сосудистыми заболеваниями. А именно: те же микробы, что живут в наших десневых карманах и вызывают в них воспаление, являются причиной и проблем с сердцем.

«Я всегда говорю и детям, и взрослым, что если при чистке зубов у вас кровоточат десны, это означает, что зубы плачут кровавыми слезами от счастья — наконец кто-то обратил на них внимание и пытается счистить всю эту грязь».

Анастасия Кулдмаа: Мы проводим обслуживание автомобиля раз в год. Мы привыкли учитывать такие траты, и это дает нам чувство уверенности в том, что мы без забот будем ездить до следующего года. Если мы так относимся к технике, то почему должны по-другому относиться к своему телу? Наше тело одно-единственное, и нам еще очень долго предстоит в нем жить. Если машину можно поменять, то поменять свое тело нельзя. Регулярный осмотр и уход – это само собой разумеющиеся процедуры. Дело не в деньгах, а в уважении к своему телу.

Mиф №4. Молочные зубы лечить не нужно

Aнастасия Кулдма: Обязательно нужно, потому что последний молочный зуб выпадает у ребенка в возрасте 11–13 лет. У молочных зубов тоже есть корни, иначе они просто выпадали бы изо рта, как только прорезались. Корни рассасываются тогда, когда зубу пора выпадать.

Молочные зубы болят так же сильно, как и постоянные. Другими словами, не заботиться о молочных зубах – это издевательство над ребенком. Родитель, который не ведет ребенка к стоматологу на контроль, фактически намеренно причиняет боль своему ребенку. Дети зачастую просто не умеют жаловаться в нужный момент. Если им не лечили зубы, то они и живут со знанием, что «У меня темные глаза, кудрявые волосы, нечищенные зубы и когда я ем шоколад, я прижимаю его языком к нёбу. Иначе будет больно». Они воспринимают себя как единое целое. Часто они не умеют пожаловаться до тех пор, пока не становится уже очень плохо. Если ты сам не хочешь, чтобы у тебя болели зубы, и ходишь к стоматологу, то почему ребенок должен страдать? Дети очень долго живут с молочными зубами, которые болят точно так же, как у взрослых.

Миф №5. Полезная еда зубам не вредит