Полезная еда не портит зубы? 7 мифов о здоровье полости рта
О здоровье зубов и полости рта по-прежнему существует множество ошибочных представлений. Мы выбрали несколько наиболее распространенных мифов и узнали у специалиста, что он о них думает.
Мифы комментирует стоматолог, руководитель руководитель по медицинской части SA Tallinna Hambakliinik Анастасия Кулдмаа.
Mиф №1. Здоровье полости рта не оказывает существенного влияния на наше общее состояние здоров
Aнастасия Кулдмаа: Существует научно доказанная связь между воспалением десен и окружающих зуб тканей, обусловленным зубным камнем, и сердечно-сосудистыми заболеваниями. А именно: те же микробы, что живут в наших десневых карманах и вызывают в них воспаление, являются причиной и проблем с сердцем.
Кроме того, исследования ковида показали, что у людей с воспалением десен и зубной соединительной ткани намного выше риск осложнений. Другими словами, большинство из тех, у кого был тяжелый ковид, были люди с проблемами с деснами. Влияют на наше здоровье также непролеченные воспаления под корнями, поскольку любое хроническое воспаление влияет на сопротивляемость организма.
Mиф №2. Воспаленные десны еще не повод для беспокойства
Aнастасия Кулдмаа: Если у человека гингивит, сам он не видит всю воспаленную поверхность десны, потому что она прилегает к зубам. На самом деле этой воспаленной, гноящейся и кровоточащей поверхности столько, что она покрыла бы ладонь человека. Если бы это было, например, на ноге, то человек, конечно, занялся бы этой проблемой — очищал кожу и ухаживал за ней, — но поскольку воспаленная десна скрыта, этим не занимаются.
Стоит знать, что первой причиной кровоточивости десен являются нечищенные зубы, а не слишком усердная чистка зубов. Зачастую эти два момента путают. Считается, что если я чищу зубы и идет кровь, значит слишком жесткая щетка. Я всегда говорю и детям, и взрослым, что если при чистке зубов у вас кровоточат десны, это означает, что зубы плачут кровавыми слезами от счастья — наконец кто-то обратил на них внимание и пытается счистить всю эту грязь. Если кровоточивость десен несмотря на основательную чистку не проходит около недели, нужно обязательно обратиться к стоматологу для контроля и тщательной чистки.
Миф №3. Если никаких проблем нет, нет смысла тратить деньги на контроль
«Я всегда говорю и детям, и взрослым, что если при чистке зубов у вас кровоточат десны, это означает, что зубы плачут кровавыми слезами от счастья — наконец кто-то обратил на них внимание и пытается счистить всю эту грязь».
Анастасия Кулдмаа: Мы проводим обслуживание автомобиля раз в год. Мы привыкли учитывать такие траты, и это дает нам чувство уверенности в том, что мы без забот будем ездить до следующего года. Если мы так относимся к технике, то почему должны по-другому относиться к своему телу? Наше тело одно-единственное, и нам еще очень долго предстоит в нем жить. Если машину можно поменять, то поменять свое тело нельзя. Регулярный осмотр и уход – это само собой разумеющиеся процедуры. Дело не в деньгах, а в уважении к своему телу.
Mиф №4. Молочные зубы лечить не нужно
Aнастасия Кулдма: Обязательно нужно, потому что последний молочный зуб выпадает у ребенка в возрасте 11–13 лет. У молочных зубов тоже есть корни, иначе они просто выпадали бы изо рта, как только прорезались. Корни рассасываются тогда, когда зубу пора выпадать.
Молочные зубы болят так же сильно, как и постоянные. Другими словами, не заботиться о молочных зубах – это издевательство над ребенком. Родитель, который не ведет ребенка к стоматологу на контроль, фактически намеренно причиняет боль своему ребенку. Дети зачастую просто не умеют жаловаться в нужный момент. Если им не лечили зубы, то они и живут со знанием, что «У меня темные глаза, кудрявые волосы, нечищенные зубы и когда я ем шоколад, я прижимаю его языком к нёбу. Иначе будет больно». Они воспринимают себя как единое целое. Часто они не умеют пожаловаться до тех пор, пока не становится уже очень плохо. Если ты сам не хочешь, чтобы у тебя болели зубы, и ходишь к стоматологу, то почему ребенок должен страдать? Дети очень долго живут с молочными зубами, которые болят точно так же, как у взрослых.
Миф №5. Полезная еда зубам не вредит
Aнастасия Кулдмаа: Одно из правил для здоровья зубов – трехчасовые паузы между приемами пищи. Чем бы вы ни перекусывали – будь то морковь, яблоко, орехи, молоко, – это все равно утомляет зубы. Каждый раз когда мы едим, зубы страдают от кислоты, содержащейся в еде, а также от кислоты, выделяемой микробами. На то, чтобы во рту восстановилась нейтральная среда, в зависимости от кислотности и клейкости пищи и уходит не менее 30 минут. Если это клейкая кисло-сладкая пища, например сухофрукты, которые считаются очень полезными, восстановление займет больше времени. Для того чтобы восстановить то, чего зубы лишились в ходе кислотной атаки в процессе еды, в свою очередь уходит еще время. Такой цикл повторяется миллионы раз. Мы едим – наши зубы теряют минералы. Мы делаем паузу – прочность восстанавливается. Если мы перекусываем, цикл нарушается, восстановление не происходит и возникают дырки. Соблюдать перерывы чрезвычайно важно. Если вы заботитесь о здоровье полости рта, то во время этих пауз неполезно перекусывать и здоровыми продуктами.
Mиф №6. Брекеты и капы только для молодежи
Aнастасия Кулдмаа: Точно нет. Если вам не нравится, что ваши зубы вкривь и вкось, их можно выровнять в любом возрасте. За ровными зубами намного легче ухаживать. Это также одна из причин, по которой именно люди среднего и старшего возраста выбирают ортодонтию. Между кривыми зубами возникает больше камня, потому что пациенту сложно самостоятельно счищать налет. Уход за полостью рта – это в основном домашняя работа. Чем старше становится человек, тем важнее становится домашняя работа. Так же, как и с другими частями тела. Например, в молодости не нужно слишком нагружать свои ягодицы приседаниями – они красивы сами по себе. Чем старше мы становимся, тем больше усилий приходится прилагать. Подросткам не нужно наносить на лицо крем – оно и так хорошо выглядит. С возрастом же нам нужно все больше увлажнять лицо. То же самое касается зубов. Чем старше мы становимся, тем больше усилий приходится прилагать. К счастью, чем мы старше, тем осознаннее становимся.
«Уход за полостью рта – это в основном домашняя работа. Чем старше становится человек, тем важнее становится домашняя работа».
Mиф №7. Отбеливание повреждает зубы
Aнастасия Кулдмаа: Если делать отбеливание в стоматологической клинике, и зубы предварительно проверены и почищены, то это не опасно. Каждый может иметь настолько белые зубы, насколько хочет. Если отбеливание проводится на кухне ласнамяэской квартиры или в одном из салонов красоты, молодым человеком в белом халате, возможно, не окончившим даже гимназию, то это может быть опасно. Не доверяйте свое здоровье некомпетентным людям. То, кому вы доверяете свое тело, это опять же вопрос самоуважения. Если доверяете некомпетентному человеку, будьте готовы, что может случиться что угодно.