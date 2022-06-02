Инновации в стоматологии – зачем вести 3-летнего ребенка к миофункциональному терапевту?
Многие родители наверняка сталкивались с ситуацией, когда ребенку в какой-то момент приходится ставить брекеты. Более того, многим детям в начале обучения в школе нужна также помощь логопеда. Как предотвратить такие проблемы, и что представляет собой инновационная терапевтическая услуга? Разобраться в этой теме помогает миофункциональный терапевт SA Tallinna Hambakliinik Елена Онищик.
Визит к стоматологу связан прежде всего с дырками в зубах, когда зуб сверлят и пломбируют. Но что происходит в мире стоматологии в целом? Насколько быстро вводятся инновации? Делают ли стоматологи сейчас то, что несколько лет назад невозможно было даже представить?
Инновации в области стоматологии происходят очень быстро. Например, еще два года назад когда человек обращался к ортодонту, то чтобы начать лечение, нужно было сделать гипсовую модель зубов. Процедура была неудобной для пациента и занимала много времени.
Теперь при помощи специальной диагностики это намного проще и для врача, и для пациента – зубы сканируют и создается их фотопротокол (проще говоря, снимок). В нашей клинике есть новый сканер 3Shape, он выглядит как электрическая зубная щетка, подключенная к компьютеру. Сканер фотографирует зубы и делает их 3D-модель, которую пациент видит в реальном времени на экране компьютера. Весь этот процесс намного точнее и экономит много времени. Мы используем его в ортодонтии, а также в имплантологии и протезировании.
Как новую услугу вы предлагаете миофункциональную терапию, на которую можно привести ребенка начиная уже с 3 лет, для профилактики логопедических проблем. Что это за услуга, и почему ради нее родителям стоит вести детей к стоматологу?
Вообще, это не новая услуга, в США она разрабатывается на протяжении последних 20 лет. Миофункциональный терапевт – это специалист, который оценивает, как пациент дышит, глотает. Кроме того, терапевт смотрит подъязычную уздечку и общую оральную моторику, потому что все это влияет на состояние зубов.
«Неправильное глотание или неправильное положение языка тоже могут вызывать ортодонтические проблемы. Человек не всегда может сам адекватно это оценить».
Например, ребенок дышит ртом. Прежде всего нужно проверить, вызвано ли это физическими факторами, такими, например, как аденоиды или большие миндалины, которые не дают ребенку нормально дышать. Часто бывает, что аденоиды уже удалены, но ребенок все равно продолжает дышать через рот, потому что просто не привык смыкать губы. В этом случае миофункциональный терапевт дает специальные упражнения и учит правильно дышать. Поскольку оральная моторика и состояние артикуляционного аппарата влияют на состояние зубов, а также произношение звуков и дикцию, можно сказать, что миофункциональная терапия может предотвратить некоторые логопедические проблемы.
Неправильное глотание или неправильное положение языка тоже могут вызывать ортодонтические проблемы. Человек не всегда может сам адекватно это оценить. В ходе миофункциональной терапии мы выполняем необходимые упражнения и практические тренинги по глотанию, которые пациент может продолжить дома.
Терапия необходима также тем людям, кто по ночам скрепит зубами или храпит. Проблема распространена как среди детей, так и среди взрослых. При храпе проявляются так называемые дыхательные паузы и апноэ во сне (состояние, при котором наблюдается частичный или полный коллапс дыхательных путей, дефицит кислорода в мозге и гипертоническая болезнь или проблемы с сердечной мышцей).
Если человеку необходима пластика подъязычной уздечки, мы проводим миофункциональную терапию до и после операции, которую можно сделать в нашей клинике с помощью лазера.
Первый визит длится около часа, следующие визиты около получаса.
Если заглянуть в будущее – в каком направлении будет развиваться эта область?
Уже сейчас используются различные миофункциональные тренажеры – аппараты, помогающие тренировать различные мышцы (мышцы рта, губ, глотательные мышцы). Есть также каповые аппараты, например Myobrace, которые можно использовать ночью, а днем вынимать изо рта. Иногда это хорошая альтернатива лечению брекетами.
Эта область в течение следующих десяти лет несомненно получит дальнейшее развитие, и мы надеемся, что благодаря этому вырастет также осведомленность людей. Если своевременно начать миофункциональную терапию, можно предотвратить многие ортодонтические проблемы, и в перспективе это будет обходиться также существенно дешевле.