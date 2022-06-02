Инновации в стоматологии – зачем вести 3-летнего ребенка к миофункциональному терапевту?

Визит к стоматологу связан прежде всего с дырками в зубах, когда зуб сверлят и пломбируют. Но что происходит в мире стоматологии в целом? Насколько быстро вводятся инновации? Делают ли стоматологи сейчас то, что несколько лет назад невозможно было даже представить?

Инновации в области стоматологии происходят очень быстро. Например, еще два года назад когда человек обращался к ортодонту, то чтобы начать лечение, нужно было сделать гипсовую модель зубов. Процедура была неудобной для пациента и занимала много времени.

Теперь при помощи специальной диагностики это намного проще и для врача, и для пациента – зубы сканируют и создается их фотопротокол (проще говоря, снимок). В нашей клинике есть новый сканер 3Shape, он выглядит как электрическая зубная щетка, подключенная к компьютеру. Сканер фотографирует зубы и делает их 3D-модель, которую пациент видит в реальном времени на экране компьютера. Весь этот процесс намного точнее и экономит много времени. Мы используем его в ортодонтии, а также в имплантологии и протезировании.

Как новую услугу вы предлагаете миофункциональную терапию, на которую можно привести ребенка начиная уже с 3 лет, для профилактики логопедических проблем. Что это за услуга, и почему ради нее родителям стоит вести детей к стоматологу?

Вообще, это не новая услуга, в США она разрабатывается на протяжении последних 20 лет. Миофункциональный терапевт – это специалист, который оценивает, как пациент дышит, глотает. Кроме того, терапевт смотрит подъязычную уздечку и общую оральную моторику, потому что все это влияет на состояние зубов.

«Неправильное глотание или неправильное положение языка тоже могут вызывать ортодонтические проблемы. Человек не всегда может сам адекватно это оценить».