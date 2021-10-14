Как вовремя заметить насилие в отношениях? 5 рекомендаций эстонского психолога, на что надо обязательно обращать внимание
Насилие в отношениях может быть как психологическим, физическим, так и экономическим. По словам клинического психолога Кайи Кастепыльд-Тырс, насилие происходит в большинстве случаев с позиции власти и страдать от него могут как мужчины, так и женщины. “Женщины сталкиваются с насилием чаще, однако мужчинам говорить о ненадлежащем обращении труднее, чем женщинам, по причине распространенных по отношению к ним стереотипов”, — сказала Кастепыльд-Тырс.
Распознать в отношениях ненадлежащее обращение, по словам психолога, бывает трудно по двум причинам: происходит психологическое отторжение назвать вещи своими именами, поскольку тогда придется взглянуть реальности в глаза и признать, что происходящее со мной — это неправильно. “Многие из тех, кто нуждается в помощи, не называют пережитый опыт ненадлежащим обращением, потому что это их способ собственной психологической защиты. Ведь если назвать вещи своими именами, то придется признать, что у меня есть проблемы. По-человечески понятно, что сделать это очень трудно”, — отметила Кастепыльд-Тырс.
Она добавила, что если ситуация длится долго и выхода из нее не видно, подсознательный механизм выживания начинает концентрироваться на том, чтобы выжить. “Отсюда, в свою очередь, и начинают происходить такие вещи, когда забирают из полиции заявления, явное насилие отрицают, а с лицом, применяющим насилие, выступают заодно, чтобы угодить ему/ей и спасти себя и детей от еще более худшего”, — пояснила Кастепыльд-Тырс.
По словам психолога, одним из важнейших моментов в признании и осознании ненадлежащего обращения является понимание нанесенной травмы и того, что пережитый травмирующий опыт оказывает сильное влияние на человека — на его способность вспоминать о случившемся, умение описать эпизоды ненадлежащего обращения и смелость об этом говорить.
Не стоит пускать себе пыль в глаза!
Умение распознать ненадлежащее обращение начинается с общества и культуры. Начиная с того, что определяется под понятием "ненадлежащее обращение", кого считать лицом, применяющим насилие, что считает общество необходимым предпринимать в случае проявления ненадлежащего обращения, так и учитывая обстоятельство, имеются ли ресурсы для реальных изменений.
Психолог отметила, что проблема определения ненадлежащего обращения сопровождается спором, можно ли считать каждую семейную ссору его проявлением. “Здесь не стоит ни обществу, ни каждому в отдельности пускать себе пыль в глаза. Ответом будет четкое “да”. Если в ходе ссоры кто-то бьет, ругается или угрожает, манипулирует или использует свою власть, то речь действительно идет о насилии”, — подтвердила психолог.
Корни ненадлежащего обращения зачастую уходят в детство, а это значит, что лица, применяющие насилие, часто переживали ненадлежащее обращение сами. В свою очередь это означает, что каждый акт ненадлежащего обращения формируется во времени в некую повторяющуюся модель поведения, передающуюся из поколения в поколение. Этот круг, по словам психолога, следует прервать. “Если изменить дисфункциональную модель поведения взрослого, применяющего насилие, сложно, а зачастую это считается невыполнимой задачей, то прервать цепь ненадлежащего обращения в семье и освободить детей от его влияния, является экономически и психологически намного более действенным путем. Если определим себя как общество, осознающее травмы и непримиримое к ненадлежащему обращению, тогда мы сможем его предотвратить, а не заниматься только исправлением ситуации”, — сказала Кастепыльд-Тырс.
Психолог дает пять рекомендаций, на что надо обязательно обращать внимание в любых отношениях.
- Если вам кажется, что что-то не так, то доверяйте своему ощущению. Например, если считаете, что ваш партнер излишне контролирует ваши действия или выбор.
- Если в отношениях чувствуете себя в опасности неважно от чего — например, угрожают нанести вред важным для вас людям или повредить вещи. Если боитесь своего партнера — для того, чтобы любить, никто не должен рисковать безопасностью другого человека.
- Если ваше чувство собственного достоинства, вера в себя и самооценка под ударом. Здоровые отношения все-таки предполагают, что человек может оставаться в них самим собой.
- Если финансовые вопросы и другие важные решения сосредоточены в руках партнера и у вас нет возможности принимать в них участие.
- Если замечаете по отношению к кому-то другому необычные вещи — угрожающие, опасные способы общения или видите физические повреждения, ограничения в повседневном жизненном укладе — найдите способ узнать ситуацию поближе.
Если вы получили или получите приглашение участвовать в исследовании о взаимоотношениях, обязательно примите в нём участие!
Начиная с октября Департамент статистики проводит в Эстонии наиболее масштабное до сего времени и более целостное исследование “Безопасные отношения в кругу семьи, на работе и за их пределами”. По словам Кастепыльд-Тырс, исследование даст реальную возможность оценить, какова у нас ситуация с ненадлежащим обращением в отношениях и другими видами поведения, угрожающими личной безопасности. Участников исследования Департамента статистики отбирают среди жителей в возрасте 18-74 лет из Регистра народонаселения методом случайной выборки. Для того, чтобы результаты можно было бы обобщить на все население, будут опрошены почти 16 000 человек. Для участия в исследовании ожидают и тех, кто уже пережил опыт ненадлежащего обращения, но также и тех, кто с этим не сталкивался — как мужчин, так и женщин, молодых и пожилых, в городе и в сельской местности.
“Исследование может стать вызовом для тех, кто уже сталкивался с ненадлежащим обращением. Будьте уверены, что наши интервьюеры придут подготовленными, с уважительным отношением, а пережитое вами останется конфиденциальным и имеет большую ценность. Речь идет о теме, в которой каждая спасенная жертва — это колоссальная победа. Если вы примете участие в исследовании и поможете понять масштаб распространения проблемы и ее сущность, то со своей стороны мы сможем быстрее заметить и лучше помочь жертвам”, — призывает психолог участников исследования быть смелее.
Уведомительное письмо для участия в исследовании придет к тем, кто включен в выборку, по электронной или обычной почте на домашний адрес, который указан в Регистре народонаселения как основной контактный адрес. Принять участие в исследовании можно как заполнив анкету через интернет, так и ответив на вопросы в интервью с глазу на глаз.
Кайа Кастепыльд-Тырс работала на протяжении своей карьеры клиническим психологом и психотерапевтом с пациентами женской клиники, клиники сексуального здоровья и психиатрической клиники, а в данный момент — с клиентами консультационного центра ТУ. Повсюду ей приходилось сталкиваться с теми или иными формами выражения насилия в близких и семейных отношениях.