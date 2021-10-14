Как вовремя заметить насилие в отношениях? 5 рекомендаций эстонского психолога, на что надо обязательно обращать внимание

Умение распознать ненадлежащее обращение начинается с общества и культуры. Начиная с того, что определяется под понятием "ненадлежащее обращение", кого считать лицом, применяющим насилие, что считает общество необходимым предпринимать в случае проявления ненадлежащего обращения, так и учитывая обстоятельство, имеются ли ресурсы для реальных изменений.

По словам психолога, одним из важнейших моментов в признании и осознании ненадлежащего обращения является понимание нанесенной травмы и того, что пережитый травмирующий опыт оказывает сильное влияние на человека — на его способность вспоминать о случившемся, умение описать эпизоды ненадлежащего обращения и смелость об этом говорить.

Она добавила, что если ситуация длится долго и выхода из нее не видно, подсознательный механизм выживания начинает концентрироваться на том, чтобы выжить. “Отсюда, в свою очередь, и начинают происходить такие вещи, когда забирают из полиции заявления, явное насилие отрицают, а с лицом, применяющим насилие, выступают заодно, чтобы угодить ему/ей и спасти себя и детей от еще более худшего”, — пояснила Кастепыльд-Тырс.

Распознать в отношениях ненадлежащее обращение, по словам психолога, бывает трудно по двум причинам: происходит психологическое отторжение назвать вещи своими именами, поскольку тогда придется взглянуть реальности в глаза и признать, что происходящее со мной — это неправильно. “Многие из тех, кто нуждается в помощи, не называют пережитый опыт ненадлежащим обращением, потому что это их способ собственной психологической защиты. Ведь если назвать вещи своими именами, то придется признать, что у меня есть проблемы. По-человечески понятно, что сделать это очень трудно”, — отметила Кастепыльд-Тырс.

Насилие в отношениях может быть как психологическим, физическим, так и экономическим. По словам клинического психолога Кайи Кастепыльд-Тырс, насилие происходит в большинстве случаев с позиции власти и страдать от него могут как мужчины, так и женщины. “Женщины сталкиваются с насилием чаще, однако мужчинам говорить о ненадлежащем обращении труднее, чем женщинам, по причине распространенных по отношению к ним стереотипов”, — сказала Кастепыльд-Тырс.

Психолог отметила, что проблема определения ненадлежащего обращения сопровождается спором, можно ли считать каждую семейную ссору его проявлением. “Здесь не стоит ни обществу, ни каждому в отдельности пускать себе пыль в глаза. Ответом будет четкое “да”. Если в ходе ссоры кто-то бьет, ругается или угрожает, манипулирует или использует свою власть, то речь действительно идет о насилии”, — подтвердила психолог.

Корни ненадлежащего обращения зачастую уходят в детство, а это значит, что лица, применяющие насилие, часто переживали ненадлежащее обращение сами. В свою очередь это означает, что каждый акт ненадлежащего обращения формируется во времени в некую повторяющуюся модель поведения, передающуюся из поколения в поколение. Этот круг, по словам психолога, следует прервать. “Если изменить дисфункциональную модель поведения взрослого, применяющего насилие, сложно, а зачастую это считается невыполнимой задачей, то прервать цепь ненадлежащего обращения в семье и освободить детей от его влияния, является экономически и психологически намного более действенным путем. Если определим себя как общество, осознающее травмы и непримиримое к ненадлежащему обращению, тогда мы сможем его предотвратить, а не заниматься только исправлением ситуации”, — сказала Кастепыльд-Тырс.

Сумейте заметить ненадлежащее обращение! Психолог дает пять рекомендаций, на что надо обязательно обращать внимание в любых отношениях. Если вам кажется, что что-то не так, то доверяйте своему ощущению. Например, если считаете, что ваш партнер излишне контролирует ваши действия или выбор. Если в отношениях чувствуете себя в опасности неважно от чего — например, угрожают нанести вред важным для вас людям или повредить вещи. Если боитесь своего партнера — для того, чтобы любить, никто не должен рисковать безопасностью другого человека. Если ваше чувство собственного достоинства, вера в себя и самооценка под ударом. Здоровые отношения все-таки предполагают, что человек может оставаться в них самим собой. Если финансовые вопросы и другие важные решения сосредоточены в руках партнера и у вас нет возможности принимать в них участие. Если замечаете по отношению к кому-то другому необычные вещи — угрожающие, опасные способы общения или видите физические повреждения, ограничения в повседневном жизненном укладе — найдите способ узнать ситуацию поближе.

Если вы получили или получите приглашение участвовать в исследовании о взаимоотношениях, обязательно примите в нём участие!