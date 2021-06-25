Почему они не рассказывали, что творил их "папочка"? Потому что не хотели, чтобы умерла мама, и не хотели умирать сами

В последнее время СМИ активно освещали разные истории о сексуальном насилии. Это так повлияло на членов наших групп поддержки, что нам пришлось посвятить этому целую встречу.

Как заметил один из участников, по телевидению и в газетах выступают профессионалы, но нужно, чтобы больше говорили сами жертвы. Однако лишь единицы из них готовы выступить открыто под своим именем, так как скованы стыдом и чувством вины. А если почитать комментарии под статьями, то желания это делать еще меньше, потому что риск повторной виктимизации очень высок.

Например, часто встречаются такие комментарии: “Где она была раньше?”, “Почему она говорит об этом сейчас!”, “Сама его соблазнила!” И т. д.

Я решила написать об этом, чтобы дать членам наших групп возможность высказаться и избавиться от новой травмы, которая может возникнуть в результате публикации их истории. Эти люди еще не полностью выздоровели. Однако некоторые смелые участники согласились поделиться своими историями через меня.

Почему они не говорили об этом раньше?

Потому что не хотели, чтобы их мать убили, потому что не хотели умирать сами. Они не говорили, потому что все равно никто бы не поверил. Некоторые из них говорили, но им не поверили и обвинили во лжи. Когда они попытались заговорить, никто им не помог, и они переставли пытаться. И навсегда застряли в той ситуации.