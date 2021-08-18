Мой ребенок меня бьет и кусает, если чем-то недоволен. Что делать?

Если вы позволяете себе шлепнуть малыша по попе, потрепать за ухо или и вовсе ударить ремнем, то не стоит удивляться, что ребенок отвечает вам тем же. Ребенок, который является жертвой физического насилия, обязательно будет транслировать агрессию вовне, а родитель — это самый близкий человек, в отношениях с которым ребенок и пробует все возможные модели коммуникации.

Просмотр фильмов, телепередач, мультфильмов, где систематически проявляется физическая агрессия, является для ребенка негласным разрешением на применение таких же методов. Нередко родители совершают ошибку, включая телевизор в квартире в фоновом режиме, например, пока мама готовит обед. Ребенок же считывает всю информацию, которую получает извне, и принимает ее как инструкцию к действию.

Поговорите с ним о его переживаниях, скажите: “Ты сейчас злишься, я тебя понимаю. На твоем месте я чувствовала бы то же самое!”. Учите ребенка распознавать собственные эмоции и выражать их соответственно требованиям, предъявляемым в обществе. Предложите малышу альтернативный способ проявления эмоций — побить подушку, нарисовать то или иное чувство, проиграть в сюжетно-ролевой игре.

В моей практической работе встречалась девочка, которая со всех сил била маму, когда ее переполняла любовь, просто по-другому выразить это чувство ребенок пока не умел. Но даже если ребенок бьет вас от злости, не спешите ставить его в угол — ведь удар является естественной реакцией маленького человека.

Нам, взрослым, кажется, что проявлять эмоции — это просто. Но на самом деле и этому навыку ребенка необходимо обучать. Не всегда удары свидетельствуют о том, что ребенок злится, гневается, в ярости.

В первую очередь нужно понять, что такое поведение не является “хорошим” или “плохим”. Да, любая физическая агрессия в обществе табуируется и считается недопустимым поведением, но любому психологу ясно, что поведенческая реакция — это маркер, по которому можно судить о внутреннем состоянии человека. Если ваш ребенок ударил вас, не стремитесь отругать его или наказать, постарайтесь определить причину такого поведения.

В моей практике была семья, в которой ребенок систематически использовал физическую агрессию по отношению к маме, а потом выяснилось, что мама с малых лет бьет малыша ремнем.

Обратите внимание: даже если ребенка, например, в детском садике бьют такие же детишки, возвращать агрессию, скорее всего, он будет дома.

Проверка границ



Для того чтобы определить границы допустимого, ребенку их необходимо нарушить. Ребенок ежедневно проверяет окружающую среду на прочность, задавая себе вопрос: “а что будет, если я сделаю так?”. В построении границ малышу нужна помощь, но для начала определите для себя, что вы считаете допустимым, а что — нет. Можно ли вас ущипнуть, похлопать по спине — и четко объясните это ребенку. Крайне важна последовательность — если вы разрешили, то идти на попятную будет поздно, требования, предъявляемые к ребенку, меняться не должны.



Привлечение внимания



Вы весь день находитесь на работе, забирая ребенка из садика, молча сажаете в машину, затем готовите ужин, а ребенок мешает вам, пытаясь привлечь ваше внимание? Конечно, следующим способом завладеть вниманием мамы будет ударить ее. После удара мама, разумеется, начнет ругаться, но цель малыша будет достигнута — он получит заветное внимание, удовлетворит свою первоочередную потребность. Постарайтесь чаще играть с ребенком, причем позвольте ему выбирать игры самостоятельно, чаще обнимайте его, говорите, как сильно вы его любите.

Потребность в физической активности



У ребенка энергии гораздо больше, чем у взрослого человека. Соответственно, эту энергию необходимо выплескивать. Современные родители тратят много сил на интеллектуальное развитие ребенка, отдавая его чуть ли не с восьми месяцев на различные детские курсы, английский язык, ментальную арифметику, курсы программирования, но забывая о том, что малышу просто необходима физическая активность.

Лучше займите малыша интересным ему видом спорта, не обязательно заниматься этим профессионально: вполне достаточно будет прыжков на батуте или обычных танцев, ребенку просто нужно двигаться и выплескивать накопившуюся энергию. Если такой возможности не будет, ребенок будет выплескивать эту энергию на самого близкого ему человека — маму или папу.

Итак, как вы видите, причин, по которым дети могут ударить своих родителей, достаточно много. Я перечислила лишь немногие, но самые распространенные. В случаях, если агрессия ребенка не исчезает, лучше обратиться за помощью к грамотному психологу, который сможет определить причины появления такой агрессии и скорректировать ее.