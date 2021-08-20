ВИДЕО | Маленькая Дезире, которой собрали 220 000 евро на лечение, делает первые шаги

“Готовьте платочки, чтобы вытирать слезы счастья, у нас замечательные новости…

Маленькая девочка с диагнозом СМА-2 делает свои первые шаги. А ведь еще два месяца назад она угасала, так как лекарства есть, но очень дорогие и Эстония ни одно из них не компенсирует.

Оставшихся без лечения детей с диагнозом СМА-2 ждёт паралич, проблемы с дыханием, инвалидное кресло. И в конце удушье. Это все пробегало перед глазами мамы Дезире, когда она получила отрицательный ответ от эстонской Больничной кассы на просьбу о компенсации лекарства до тех пор, пока...Вы, замечательные наши жертвователи, не дали ребёнку шанс.

И теперь маленькая Дезире, которая два месяца назад даже не ползала на четвереньках, ходит. Сама. По-настоящему. И мама Хеллика так благодарна, как это может быть возможно: “Я всегда думала и верила, что чудеса случаются, если верить в них всем сердцем — и теперь доказательство этому есть, моя доченька ХОДИТ! Боже, у меня постоянно глаза полны слез от счастья и радости… Спасибо, замечательные люди, что помогли нам сделать это возможным. Благодаря вам это огромное чудо свершилось!”

Для начала лечения Дезире с помощью пожертвований мы собрали 220 000 евро, но так как лечение этим дорогим препаратом пожизненное, Детский фонд Клиники Тартуского университета с помощью жертвователей продолжит финансирование лечения Дезире до того момента, пока государство, наконец, не найдёт возможность помогать и тяжелобольным детям, страдающим от мышечной атрофии. К сожалению, государство также не смогло найти возможность отказаться от взятия налога с лекарства, купленного на пожертвования, что означает, что купив лекарство на эту сумму, мы должны заплатить с пожертвований замечательных людей 19 800 евро в государственную казну.