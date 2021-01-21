Во время пандемии жители Эстонии стали реже жениться. Cтало ли больше разводов?

По предварительным данным Департамента статистики Эстонии, в 2020 году было заключено 5628 браков, что на 271 меньше, чем годом ранее.

По словам Койта Мереса, аналитика Департамента статистики Эстонии, за первые шесть месяцев 2020 года было заключено на 361 браков меньше, чем в предыдущем году, а во второй половине года было заключено на 90 браков больше.

“Первая волна коронавируса весной и чрезвычайная ситуация затормозили ситуацию с заключением браков. По сравнению с 2019 годом с марта по июнь было заключено явно меньше браков. В июле-августе ситуация в стране изменилась, и тогда прошла треть всех свадеб в прошлом году. Вторая волна вируса, поднявшаяся осенью, не оказала большого влияния на количество браков”, — прокомментировал Мерес.

В первом полугодии прошлого года развелось 1226 пар. Однако во второй половине года разводов было значительно больше, всего 1759. “Похоже, что не зарегистрированные весной разводы были оформлены во второй половине года. Начиная с октября, разводов каждый месяц регистрировалось больше, чем в 2019 году. Но по сравнению с 2019 годом количество разводов в прошлом году увеличилось в общей сложности на пять ”, — добавил Мерес.