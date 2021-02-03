Что подарить на свадьбу? Можно ли прийти в белом? Эстонский эксперт по этикету объясняет неписаные правила свадебной вечеринки

Этикет не устанавливает границ, но позволяет всем сторонам хорошо чувствовать себя на свадьбе, говорит консультант по этикету Инге Оякяэр. “Правила этикета помогают организовать все так, чтобы свадьба прошла успешно. Если жених и невеста не выскажут своих предпочтений и ожиданий, гости сами придумают правила. Что не запрещено, то разрешено…”

Самым важным Инге считает, чтобы к торжественному дню молодожены и гости настроили себя на правильную волну. “Гость должен учитывать: он выходит в люди, поэтому важно, с каким настроением он туда отправится и какой наряд выберет. Недопустимо влетать в последний момент в спешке, и даже уже оказавшись на празднике, продолжать отвечать на последние электронные письма. Такой гость нарушает энергетику торжества, так просто нельзя делать. Возникает вопрос, зачем он вообще пришел на праздник, если у него нет на это времени… Повседневные заботы брать с собой на свадьбу нельзя. Здесь и сейчас должны быть как хозяин и хозяйка праздника, так и гости”, — подчеркивает Инге Оякяэр.

Изучите приглашение



Правильное настроение гостя начинается с приглашения на свадьбу. “Приглашение стоит внимательно изучить, потому что именно оно создает первое впечатление о предстоящем празднике. Ведь приглашение на деревенскую свадьбу отличается от приглашения на банкет. Куда вас приглашают? Как выглядит приглашение, что там написано, какие эмоции это у вас вызывает? Приглашение — это первое соприкосновение с праздником”.

В большинстве случаев в приглашении есть вкладыш с важной дополнительной информацией, которую гость должен знать о свадьбе: каковы ожидания пары (например, о подарке), к кому можно обращаться с вопросами (контактное лицо) и так далее.

Согласно правилам этикета и в соответствии с хорошим тоном, в белом на свадьбе только невеста.

Что подарить?