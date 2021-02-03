Что подарить на свадьбу? Можно ли прийти в белом? Эстонский эксперт по этикету объясняет неписаные правила свадебной вечеринки(1)
Этикет не устанавливает границ, но позволяет всем сторонам хорошо чувствовать себя на свадьбе, говорит консультант по этикету Инге Оякяэр. “Правила этикета помогают организовать все так, чтобы свадьба прошла успешно. Если жених и невеста не выскажут своих предпочтений и ожиданий, гости сами придумают правила. Что не запрещено, то разрешено…”
Самым важным Инге считает, чтобы к торжественному дню молодожены и гости настроили себя на правильную волну. “Гость должен учитывать: он выходит в люди, поэтому важно, с каким настроением он туда отправится и какой наряд выберет. Недопустимо влетать в последний момент в спешке, и даже уже оказавшись на празднике, продолжать отвечать на последние электронные письма. Такой гость нарушает энергетику торжества, так просто нельзя делать. Возникает вопрос, зачем он вообще пришел на праздник, если у него нет на это времени… Повседневные заботы брать с собой на свадьбу нельзя. Здесь и сейчас должны быть как хозяин и хозяйка праздника, так и гости”, — подчеркивает Инге Оякяэр.
Изучите приглашение
Правильное настроение гостя начинается с приглашения на свадьбу. “Приглашение стоит внимательно изучить, потому что именно оно создает первое впечатление о предстоящем празднике. Ведь приглашение на деревенскую свадьбу отличается от приглашения на банкет. Куда вас приглашают? Как выглядит приглашение, что там написано, какие эмоции это у вас вызывает? Приглашение — это первое соприкосновение с праздником”.
В большинстве случаев в приглашении есть вкладыш с важной дополнительной информацией, которую гость должен знать о свадьбе: каковы ожидания пары (например, о подарке), к кому можно обращаться с вопросами (контактное лицо) и так далее.
Что подарить?
По словам Инге, этикет предполагает составление списка свадебных подарков. “Это старая европейская традиция, и магазины с удовольствием идут в этом навстречу. Если молодожены хотели бы получить подарок в конверте, их выбор также следует уважать, хотя это может быть несколько неудобно… Какова подходящая сумма, чтобы не было неловко — как паре, которая будет вынимать сумму из конверта, так и дарителю, который положит в него купюры? Но если женятся молодые люди, еще только начинающие совместную жизнь или собирающиеся отправиться в свадебное путешествие, деньги в качестве подарка во всех отношениях уместны. Тем не менее можно составить и список подарков, чтобы гость мог решить сам”.
Консультант по этикету рекомендует жениху и невесте непременно пометить информацию о подарках на вкладыше в приглашении, и затем желательно перепоручить обсуждение деталей устроителю свадьбы — чтобы самим не заниматься этим вопросом.
Приглашение на двоих
Дама может прийти на свадьбу с сопровождающим, отмечает Инге Оякяэр. В любом случае — собирается ли гость пойти на свадьбу в одиночку, привести с собой другого спутника или же если молодожены планируют пригласить кого-то одного, это всегда нужно согласовывать: соответственно, с хозяевами торжества или с гостем. “Даже если вы получаете приглашение на одного, при желании всегда можно переспросить, можете ли вы прийти со спутником. Обычно не отказывают. Количество мест на свадьбе всегда ограничено, и необходимо это учитывать. Но если заблаговременно известить о спутнике, успеют добавить или убрать именное место. Самое главное — дать знать заранее, а не удивлять хозяев неожиданными гостями”.
Объявление о бракосочетании — не приглашение на свадьбу
Конечно, нечасто, но бывает, что на регистрацию и венчание приглашается более широкий круг людей, а дальше на празднование свадьбы отправляются лишь избранные гости. Консультант по этикету подчеркивает, что нужно различать приглашение на свадьбу и извещение о том, что состоится церемония регистрации. “Последнее предполагает возможность стать свидетелем бракосочетания, но к большему гостей не обязывает. В таких случаях не приносят цветы или подарки — их всегда вручают там, где проходит более длинное празднование”.
Невеста — жемчужина свадьбы
Согласно правилам этикета и в соответствии с хорошим тоном, в белом на свадьбе только невеста. “Это правило может по-прежнему действовать. Вместе с тем, если торжество проходит летом… Летом носят много белого, и это праздничный цвет. Кроме того, бывают тонированные платья невесты: розоватые, сероватые, бежеватые… Если бы у меня был красивый костюм цвета слоновой кости, и я получила бы приглашение на свадьбу, то все же надолго задумалась бы прежде, чем надеть его. Если больше совершенно нечего, то надела бы. Если есть альтернатива, то, безусловно, нет”, — рассуждает Инге и добавляет, что жемчужина свадьбы, безусловно, невеста.
Гости равны
Одна из предпосылок успешной вечеринки в том, чтобы гости чувствовали, что их очень ждали и ценят. “Важно, чтобы хозяева уделяли всем равное внимание, на таком празднике никому нельзя быть самым лучшим, важным, известным, одаренным. Никого из гостей нельзя выделять отдельно — это соответствует формату других мероприятий. Речи и то, кто их будет произносить, также нужно согласовать заранее, и убедиться, что возможность выступить предоставлена всем в равной степени. Речи должны быть обращены к жениху и невесте, уважительно обращаются и к родителям, но это должно быть единственным исключением”.
Консультант по этикету напоминает и о добрым обычае поблагодарить всех гостей: сделать всем одинаковый символический подарок-сюрприз и поместить этот сувенир, например, у каждого прибора на столе. “На свадьбах много помощников, которые помогают и для которых позднее можно устроить хоть афтепати. Но, безусловно, уже на свадьбе начинать считать, кто что сделал, не стоит. Сравнительный момент возникать не должен”.
Время от времени на свадьбе возникает неразбериха с использованием смартфонов. Можно ли снимать на регистрации и венчании или же телефоны нужно спрятать в сумку? Как узнать, желательно ли запечатлеть событие или нет? “Правило заключается в том, что организатор говорит, как он это видит. Если отмечено, что телефоны нужно перевести в беззвучный режим и оставить в сумке, ведь событие запечатлят фотограф и видеооператор, то следует принять это пожелание. Если кто-то все же начинает снимать, не следует его прерывать…”
Как именно сказать, что телефоны нужно оставить в сумке? “Это следует очень хорошо продумать. Можно сказать с юмором, и обычно это самое эффективное. Конечно, говорить нужно не приказным тоном, а мягко, но определенно: это должно быть так или так”.
Забудьте о похищении невесты!
Одна из составляющих свадьбы, которая порой заставляет удивленно приподнимать брови, — это свадебные обычаи и игры. “Игры должны быть тактичными, в хорошем тоне и с юмором, а не заставлять гостей испытывать себя в стиле „сколько гамбургеров ты сможешь съесть“”.
И о похищении невесты, отмечает Инге Оякяэр, стоит забыть. “Это вызывает зачастую много напряжения, даже если происходит спонтанно. И это совсем не так весело, как кажется, даже если прописано в сценарии праздника. Если вы планируете устроить похищение невесты, подумайте все же: неужели это лучший способ развлечь компанию, и кому на самом деле весело?”
Вместо этого для развлечения гостей она рекомендует пригласить ведущего свадьбы, который объединит всю компанию и обеспечит, чтобы вечер прошел успешно. “Кто получает слово, когда начинает играть группа, после чего это будет… Все это кто-то должен контролировать. Даже если это не официальный ведущий, а, например, один из ваших друзей. Кто-то должен знать план праздника и следить, чтобы все шло гладко”.
Инге обращает внимание также на то, что организационная сторона свадьбы не должна быть заметна для гостей. “Нельзя привлекать к этому родителей молодоженов, они не должны носить еду на стол и c грохотом таскать стулья. Суета беспокоит гостей. Организация свадьбы должна быть незаметной”.
Статья опубликована в зимнем номере журнала JANA LUXURY. Если вам понравилась статья, и вы хотели бы бесплатно подписаться на журнал на 2021 год, это можно сделать здесь.