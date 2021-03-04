ФОТО | Стилист устроил свадьбу-сюрприз для бездомной пары с шестью детьми(1)
Розалин и Роммел не могли позволить себе пожениться по всем традициям, так как каждый день с трудом добывают себе пропитание. Бездомные собирают пластиковые бутылки, чтобы наскрести немного денег. У них шестеро детей разного возраста — от подросткового до детсадовского. Семья проживает в маленькой лачуге.
Стилист Ричард Стрэндз заметил пару неподалеку от своей студии и разузнал об их жизни. Он решил организовать своим новым знакомым свадьбу — у него было много друзей, которые как раз могли помочь с этим.
Однако для того, чтобы организовать красивую церемонию в церкви, потребуется больше времени и денег. Поэтому Ричард помог бездомным подготовить документы для заключения брака, а церемония произойдет чуть позже — ради этого скинулись все друзья Ричарда. 13 февраля, перед Днем всех влюбленных, профессиональный фотограф запечатлел Розалин и Роммела в красивых нарядах.
“Я мечтала о свадебной церемонии, когда была маленькой девочкой. Я перестала об этом думать еще давно”, — рассказала Розалин. “Теперь я так счастлива, что это произошло. Я очень благодарна”, — поделилась женщина своей радостью.
“Истинную любовь стоит отпраздновать. Это нечто особенное, и неважно, богаты вы или бедны”, — сказал стилист.
История разлетелась по всем мировым СМИ и растрогала миллионы людей. Конечно, нашлись и недовольные — кто-то посчитал, что стилист поступил неэтично по отношению к бедным людям, использовав их для пиара, а кто-то заметил, что семье лучше помочь с жильем и работой, а не свадьбой. В любом случае, детская мечта Розалин сбылась.
Источник: CHIPS Journal