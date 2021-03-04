ФОТО | Стилист устроил свадьбу-сюрприз для бездомной пары с шестью детьми

Розалин и Роммел не могли позволить себе пожениться по всем традициям, так как каждый день с трудом добывают себе пропитание. Бездомные собирают пластиковые бутылки, чтобы наскрести немного денег. У них шестеро детей разного возраста — от подросткового до детсадовского. Семья проживает в маленькой лачуге.

Стилист Ричард Стрэндз заметил пару неподалеку от своей студии и разузнал об их жизни. Он решил организовать своим новым знакомым свадьбу — у него было много друзей, которые как раз могли помочь с этим.

Однако для того, чтобы организовать красивую церемонию в церкви, потребуется больше времени и денег. Поэтому Ричард помог бездомным подготовить документы для заключения брака, а церемония произойдет чуть позже — ради этого скинулись все друзья Ричарда. 13 февраля, перед Днем всех влюбленных, профессиональный фотограф запечатлел Розалин и Роммела в красивых нарядах.