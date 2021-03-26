“Мой бойфренд делал со мной то же, что отец”. Почему только сейчас во Франции начали бороться с изнасилованиями в семье

“Младшие дети мало что поняли. Но мы с Сарой после этого никак не могли прийти в себя. Мы обратились за помощью к психотерапевту. После нескольких приемов терапевт позвонила мне: “Я хочу лично обсудить с вами кое-что, что мне рассказала Сара”. На встречу мы пошли вместе с мужем. На пороге кабинета он неожиданно повернулся ко мне: “Давай я сам с ней поговорю. Она недавно звонила мне, странно себя вела, флиртовала со мной”. И он зашел в кабинет, а когда вышел, тут же заявил: “Так я и знал. Сочиняет какую-то ерунду”. Но я отказалась уходить и тоже решила спросить у терапевта, в чем дело. “Поговорите со своей дочерью”, — это все, что она мне сказала”.

Однажды Пьер уехал в командировку, оставив Одри с детьми дома. Посреди ночи в дом пробрались грабители. Угрожая убить детей, они ограбили виллу и скрылись.

Пьер сделал Одри предложение, когда она была беременна третьей дочерью. Они поженились и через несколько лет всей семьей переехали во Францию. В просторном доме в Каннах им поначалу нравилось.

С Пьером Камбером* она познакомилась в Сан-Франциско. Одри была в разводе, занималась своим бизнесом и откладывала на будущий дом, в котором планировала жить с двумя дочерьми — старшей Саре* тогда было шесть лет, младшей Софии* — три.

“Этот закон надо было принять сто лет назад. Знаете, что интересовало французских жандармов, когда моя дочь рассказывала им о случившемся? Они хотели узнать, проникал ли он в ее влагалище пальцем или пенисом”.

У Одри Миллер* большие карие глаза. Говорит она поначалу быстро и уверенно, с ярко выраженным калифорнийским акцентом.

Эти предупреждения не особенно волновали французов. Пересмотреть свои представления и, как следствие, законы они решились только после громких скандалов и тысяч свидетельств жертв насилия и инцеста.

Всемирная организация здравоохранения годами обращает внимание на то, что преступники редко применяют физическую силу к своим малолетним жертвам. Вместо этого они манипулируют детьми.

До сих пор изнасилованием во Франции считается только половой акт, сопровождающийся физическим насилием, принуждением или угрозами. Вынося приговоры, судьи исходят из того, что ребенок или подросток теоретически может осознанно согласиться на сексуальные отношения со взрослым человеком.

После нескольких часов расспросов Сара дала понять, что “что-то” случилось между ней и отчимом еще в США. Больше она ничего не сказала.

- Пьер, я ничего не понимаю. Сара говорит, что что-то произошло между вами.

И тут Пьер начал смеяться.

- Это какое-то нелепое недопонимание. Ей же было шесть лет, помнишь, она постоянно по утрам приходила к нам в кровать. Ну я как-то спал и во сне пытался погладить тебя. А оказалось, это была Сара.

“Я была ужасно травмирована в тот момент всем, что с нами произошло. И я не понимала, что делать дальше. Я думала, что если бы Пьер врал, Сара бы вмешалась и рассказала правду. Но она молчала. И я не знала, что с этим делать. А потом я начала замечать какие-то странности в поведении Пьера”.

Может, нужно было промолчать?

Пьер изменился не сразу — это происходило постепенно. Он отстранился от Одри, перестал общаться со старшими девочками. Все внимание уделял родной дочери Валери*.

Сара, к тому моменту уже подросток, не переживала по этому поводу. У нее появились свои друзья, она начала чаще ходить на вечеринки. Пьеру это не нравилось: “Посмотри на нее! — говорил он жене. — Почему она так ярко красится? Какие еще тусовки в ее возрасте!”

Одри говорит, что в то время ссоры в семье случались каждый день. И самая важная из них началась с печенья.

София съела печенье, которое Пьер купил для Валери. Пьер стоял на кухне и орал: “Какого черта ты съела печенье?! Я его не для тебя покупал!” Он ушел, громко хлопнув дверью. Все три девочки не могли перестать плакать.

“Тогда я уже не выдержала. Не было сил все это терпеть. Я сказала им, что пришло время наконец-то рассказать, что случилось, потому что я не представляю, как я могу помочь, если все молчат”. Старшие девочки ответили: “Мама, ты никогда нам не поверишь”.

Все началось много лет назад, когда старшей Саре было семь лет. Она рассказала, что отчим подвергал ее сексуальному насилию. Это продолжалось несколько лет — до переезда. Уже во Франции он переключился на среднюю — Софию.