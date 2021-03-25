Уйти в никуда. Крупные бренды собирают наборы для женщин, пострадавших от домашних тиранов

30 декабря 2020 года Ольга сбежала из дома вместе с тремя дочерьми. Под Новый год оператор колл-центра банка из Барнаула поняла, что жить с мужем больше не может. Тот не распускал руки, зато давил морально.

“Достань деньги, где хочешь, я жрать хочу”, “ты некрасивая, жирная, старая, нищебродка”, вспоминает она слова мужа.

Ее супруг не работал, так что кормить мужа и троих детей, выплачивать ипотеку приходилось одной Ольге с зарплатой в 25 тысяч рублей (примерно 280 евро, — прим.): “Каждые выходные я ждала с ужасом, потому что он не давал мне отдохнуть, говорил: веди меня куда-нибудь, у меня плохое настроение”.

Дошло до того, что во время мытья посуды Ольга представляла, как всаживает нож в грудь мужу. “В один прекрасный день я увидела интервью женщины: ее посадили за убийство сожителя. Почти так же было [как со мной], только он ее бил и пил. Ей дали шесть лет. И я посмотрела на детей — кто их шесть лет кормить будет?”

Тогда Ольга решила бежать.

“У нас любят давать советы: “Послала бы его, да и все”. Но когда ты метр тридцать ростом, а перед тобой шкаф двухметровый, проигрываешь в плане “да пошел ты”, — объясняет она, почему не выгнала мужа из квартиры, а ушла сама.

Супруг был дома круглосуточно, и, чтобы сбежать незаметно, Ольга придумала позвонить ему: “Приезжай ко мне на работу, мне должны дать хорошую премию, поедем тебе что-то купим”.

Как только супруг сел на автобус, женщина подъехала к дому на такси, лихорадочно собрала вещи и забрала дочерей.

“Я в таком состоянии была, как полусумасшедшая. Маленькой дочке вещей побольше взяла, а старшей забыла все вещи, положила только джинсы и пару трусов. И себе взяла пару вещей, ни о какой косметике, средствах личной гигиены не шло и речи. Я боялась, что он вернется в любой момент”, — вспоминает она.

Ольга надеялась поселиться у подруги, но та, поначалу поддержавшая ее, в итоге отказалась приютить подругу с детьми. Пришлось снимать комнату.