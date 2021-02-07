"Работать нужно с источником проблемы". Можно ли предотвратить домашнее насилие?

Томас — участник программы по изменению поведения агрессоров, разработанной британским министерством юстиции. Эта и другие программы работают с причиной, то есть автором домашнего насилия, а не с его последствиями, то есть жертвой. Но можно ли исправить поведение агрессора?

Русская служба Би-би-си изучила опыт Великобритании и России.

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После выхода из тюрьмы за избиение своей подруги Томас Смит в течение полугода, каждый вторник с 6 до 9 вечера приходил в группу, где с ним и другими мужчинами работали специалисты по поведению. Если бы он отказался или перестал ходить на занятия, его могли отправить обратно в тюрьму.

“Вообще-то мне там понравилось чуть ли не с первого занятия. Я очень многое про себя узнал — про злость, про триггеры, про то, как не загонять себя мрачными мыслями еще глубже”, — говорит Томас.