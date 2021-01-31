"Дети не должны умирать от глупости, которую так легко предотвратить". Взятый в ванную смартфон привел к трагедии

“Это был удар током. В ванной. От телефона на зарядке. Маленький айфончик 4с, у которого быстро садилась батарея, на секунду упал на живот. Сын успел выкинуть его на пол, но было поздно”, — написала Анастасия на своей странице в Instagram.

По ее словам, мальчика реанимировали 40 минут, но ничего не помогало. И на тот момент никто не понимал, что случилось, потому что он был абсолютно здоровый и счастливый.

“Я хочу, чтобы каждый человек знал: да, от этого умирают. Чтобы вы раз и навсегда запретили детям — и себе — брать телефон в ванну”, — обратилась Анастасия к своим подписчикам. Она добавила, что некоторое время назад и сама считала, что от телефона в ванне невозможно умереть, но ей показали множество фотографий людей, погибших именно от этого.

Сосновская еще раз попросила всех, кто читает эти строки запретить детям брать телефон в ванну.

“Пожалуйста, сделайте это. Потому что дети не должны умирать от глупости, которую так легко предотвратить”, — отметила она.

Также Анастасия напомнила родителям одну простую вещь, которая ей теперь, к огромному прискорбию, недоступна: "Каждый день перед сном целуйте деток. Мы можем работать, можем устать, злиться, смотреть кино, поздно прийти домой. Но это очень простое действие - просто поцеловать перед сном. Понюхать. Даже если спит. Потому что никто не знает, что будет утром. Или ночью.

Я работала, когда он лег, и не сделала это. А утром не успела. И сейчас мне этого очень не хватает".