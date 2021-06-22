8 блюд, кроме шашлыка, которые можно приготовить на гриле

Самым главным ингредиентом этого блюда является, конечно же, мясо. Южане традиционно используют баранину, самую молодую и свежую, и ни в коем случае не замороженную. Но если она отсутствует, то для приготовления можно использовать курятину, говядину, свинину и даже мясное ассорти.

На первый взгляд люля-кебаб очень напоминает традиционный шашлык, но это далеко не так. Если на углях мы обычно готовим цельные кусочки мяса, то люля-кебаб — это сочная котлета, которая просто тает во рту. Нанизать на шампур мясо для шашлыка может каждый, но для приготовления люля-кебаб нужно иметь определенные кулинарные навыки. Итак, если вы хотите угостить друзей оригинальным блюдом на пикнике, смело беритесь за приготовление люля-кебаб. Для этого понадобятся такие ингредиенты:

На пикнике выкладываете котлеты на решетку для барбекю и обжариваете с двух сторон. Булочки тоже лучше подсушить на мангале, чтобы они не размякли от сочных котлет.

Количество ингредиентов зависит от числа человек, на которых вы это готовите. В остальном все просто и понятно: фарш делаем дома по стандартной технологии для обычных котлет, которую вы используете годами. Удобнее всего налепить котлет заранее, заморозить и привести с собой на пикник. Главное помнить, что лучше их делать одного размера с булочками.

Да, кто-то сочтет это нездоровой пищей, фастфудом, но приготовленные собственноручно, на свежем воздухе, они радикально отличаются по вкусу от купленных где-то еще. Да и готовить их просто. Ингредиенты:

Ответственный этап — очистить мясо от всех жилок и пленок. Это необходимо для того, чтобы фарш был нежным и однородным, а во время еды не попадались твердые комки. Это же требование относится и к салу. Мясо пропускаем через мясорубку с крупной решеткой — это является обязательным условием.

Второй ингредиент — сало. В традиционных рецептах используется курдючный жир. Но если таковой отсутствует, то подойдет обычное не соленое свиное сало. Предварительно его нужно слегка подморозить, что значительно облегчит нарезку. Затем измельчить острым ножом на очень маленькие кусочки. От сала зависит вязкость фарша, поэтому его количество должно составлять примерно 1/3 от общей массы.

Третий ингредиент — лук, который также мелко шинкуем. Для приготовления люля-кебаб, его кусочки должны быть сухими и отдавать свой сок лишь внутри котлеты во время жарки, поэтому нельзя молоть лук через мясорубку или резать слишком мелко. Мокрая луковая кашица сделает фарш более жидким, и его будет невозможно закрепить на шампуре.

Далее приступаем к вымешиванию ингредиентов. Это ответственная процедура, занимающая не менее 10 минут, но именно она помогает сформировать массу нужной вязкости. В процессе вымешивания выделяется белок, который образует подобие волокон, предающих фаршу нужную консистенцию.

Далее перчим и солим. Специй кладем в меру, поскольку есть риск потерять сочность мяса. Никакие наполнители не используются. Всю вязкость фарша обеспечивает сало. Снова старательно перемешиваем получившуюся массу.

Тщательное вымешивание — это и есть тот кулинарный секрет, помогающий легко справиться с таким блюдом, как люля-кебаб. За это время масса уплотняется, становится однородной, а сало и лук равномерно в ней распределяются. Смесь считается готовой тогда, когда она легко отделяется от ладоней. Обязательно нужно охладить фарш в течение нескольких часов (но не замораживать), чтобы сало застыло. Это позволит нанизать котлеты без особых проблем.

Правила насаживания на шампур и процедура жарки