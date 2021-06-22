8 блюд, кроме шашлыка, которые можно приготовить на гриле(1)
Бургеры
Да, кто-то сочтет это нездоровой пищей, фастфудом, но приготовленные собственноручно, на свежем воздухе, они радикально отличаются по вкусу от купленных где-то еще. Да и готовить их просто.
Ингредиенты:
- приготовленный собственноручно фарш;
- булочки для гамбургеров;
- пара средних луковиц;
- ломтики сыра;
- листья салата, помидоры, огурцы и другие овощи;
- майонез, соус или горчица по вкусу.
Приготовление:
Количество ингредиентов зависит от числа человек, на которых вы это готовите. В остальном все просто и понятно: фарш делаем дома по стандартной технологии для обычных котлет, которую вы используете годами. Удобнее всего налепить котлет заранее, заморозить и привести с собой на пикник. Главное помнить, что лучше их делать одного размера с булочками.
На пикнике выкладываете котлеты на решетку для барбекю и обжариваете с двух сторон. Булочки тоже лучше подсушить на мангале, чтобы они не размякли от сочных котлет.
А дальше — делаем бургер. Один из вариантов: нижняя булочка, лист салата, соус (кетчуп, горчица и т.д.), котлета, сыр, бекон, огурцы, лук, вторая часть булочки.
Люля-кебаб
На первый взгляд люля-кебаб очень напоминает традиционный шашлык, но это далеко не так. Если на углях мы обычно готовим цельные кусочки мяса, то люля-кебаб — это сочная котлета, которая просто тает во рту. Нанизать на шампур мясо для шашлыка может каждый, но для приготовления люля-кебаб нужно иметь определенные кулинарные навыки.
Итак, если вы хотите угостить друзей оригинальным блюдом на пикнике, смело беритесь за приготовление люля-кебаб. Для этого понадобятся такие ингредиенты:
- мясо — 1 кг;
- сало — 0,3 кг;
- лук — 0,3 кг;
- соль — 1 столовая ложка;
- перец черный молотый — 1 чайная ложка;
- базилик сушеный — 1 чайная ложка.
Советы по подготовке фарша
Самым главным ингредиентом этого блюда является, конечно же, мясо. Южане традиционно используют баранину, самую молодую и свежую, и ни в коем случае не замороженную. Но если она отсутствует, то для приготовления можно использовать курятину, говядину, свинину и даже мясное ассорти.
Ответственный этап — очистить мясо от всех жилок и пленок. Это необходимо для того, чтобы фарш был нежным и однородным, а во время еды не попадались твердые комки. Это же требование относится и к салу. Мясо пропускаем через мясорубку с крупной решеткой — это является обязательным условием.
Второй ингредиент — сало. В традиционных рецептах используется курдючный жир. Но если таковой отсутствует, то подойдет обычное не соленое свиное сало. Предварительно его нужно слегка подморозить, что значительно облегчит нарезку. Затем измельчить острым ножом на очень маленькие кусочки. От сала зависит вязкость фарша, поэтому его количество должно составлять примерно 1/3 от общей массы.
Третий ингредиент — лук, который также мелко шинкуем. Для приготовления люля-кебаб, его кусочки должны быть сухими и отдавать свой сок лишь внутри котлеты во время жарки, поэтому нельзя молоть лук через мясорубку или резать слишком мелко. Мокрая луковая кашица сделает фарш более жидким, и его будет невозможно закрепить на шампуре.
Далее приступаем к вымешиванию ингредиентов. Это ответственная процедура, занимающая не менее 10 минут, но именно она помогает сформировать массу нужной вязкости. В процессе вымешивания выделяется белок, который образует подобие волокон, предающих фаршу нужную консистенцию.
Далее перчим и солим. Специй кладем в меру, поскольку есть риск потерять сочность мяса. Никакие наполнители не используются. Всю вязкость фарша обеспечивает сало. Снова старательно перемешиваем получившуюся массу.
Тщательное вымешивание — это и есть тот кулинарный секрет, помогающий легко справиться с таким блюдом, как люля-кебаб. За это время масса уплотняется, становится однородной, а сало и лук равномерно в ней распределяются. Смесь считается готовой тогда, когда она легко отделяется от ладоней. Обязательно нужно охладить фарш в течение нескольких часов (но не замораживать), чтобы сало застыло. Это позволит нанизать котлеты без особых проблем.
Правила насаживания на шампур и процедура жарки
Теперь можно формировать люля-кебаб. Подготавливаем плоские шампуры и теплую подсоленную воду. Смачивая в ней руки, формируем котлеты весом 120-140 г, затем насаживаем их на шампур. Одновременно слегка поворачивая его, распределяем массу вдоль пластины, формируя подобие сосиски. Очень важно, чтобы края котлеты хорошо прилегали к шампуру, а в середине не было пустот, иначе в них может закипеть сок и люля-кебаб порвется. Толщина мясной сосиски должна составлять примерно 3,5 см, тогда она хорошо прожарится.
Чтобы ускорить приготовление блюда на природе, можно сформировать порционные колбаски предварительно и по отдельности завернуть в пленку, которая убирается перед самой жаркой.
Теперь люля-кебаб готов отправиться на мангал. Процесс жарки длится 10-12 минут, при этом следует часто переворачивать шампуры, чтобы котлеты равномерно приготовились, а внутри оставались сочными.
Готовность блюда можно определить по румяной корочке. Нужно следить за тем, чтобы угли не дымили от плавленого сала, иначе мясо пропитается едким запахом. Также можно на шампуре поджарить помидоры и сладкий перец, и использовать их как гарнир вместе с листьями салата, луком, оливками, свежими томатами и лавашем. Любой острый соус станет прекрасным дополнением к вашему кулинарному шедевру.
Креветки
Креветки — одно из самых простейших блюд, которые можно приготовить на мангале. Все, что для этого нужно — сбрызнуть их лимонным соком и посолить. Если же сам по нраву чуть более сложный вариант, то вот он:
Ингредиенты:
- 1 кг королевских креветок;
- банка консервированных ананасов.
Для соуса:
- 100 г соуса терияки;
- 1 ст. л. жареных семян кунжута.
Очищенные креветки нанизайте на шпажки, перемежая их кусочками ананаса, смажьте получившимся соусом и держите над жаром до тех пор, пока у них не образуется корочка.
Грибы
В качестве грибов лучше брать шампиньоны — по той простой причине, что их можно и сырыми съесть, поэтому ничего страшного не произойдет, если вы подержите их на огне слишком мало.
Замаринуйте их дома в минеральной воде и горчице, или сбрызните лимонным соком и посолите и поперчите и подержите в холодильнике несколько часов. На пикнике же с ними можно делать все, что угодно: нанизывать на шампуры (но тогда лучше отрезать шляпки от ножек), или просто вываливать на решетку.
Стейк из семги
Рыба как альтернатива шашлыку — давно известна и, наверное, у каждого есть свой, проверенный рецепт ее приготовления. Вот один из вариантов, приведенный на сайте ”Простые рецепты” .
Ингредиенты:
- свежая семга;
- соль, черный молотый перец по вкусу;
- смесь паприки и сушеного помидора, совсем немного, буквально пару щепоток.
Приготовление:
Для приготовления шашлыка берем переднюю половину семги. Нарезаем семгу поперек на стейки толщиной примерно по 3 сантиметра. Рыба эта нежная, поэтому нож должен быть острый как бритва. Рыбу чистить не обязательно, шкуру с чешуей во время еды легко можно отделить от рыбы.
Каждый кусок семги хорошенько посыпаем солью и перцем с обеих сторон. Не бойтесь пересолить, рыба возьмет соли столько, сколько надо.
Оставляем сёмгу мариноваться, а сами идем разжигать костер. Рыба готовится очень быстро, поэтому дров надо совсем немного. Лучше всего для шашлыка из семги подойдут дрова из плодовых деревьев или из черемухи. У них самый ароматный и не горький дым.
Складываем стейки в глубокую чашку, посыпаем сверху совсем немного паприкой и сушеным помидором, если есть.
Когда костер прогорит, раскладываем семгу на решетке. Надо следить чтобы жар был совсем небольшой, тогда семга получится очень нежной и сочной. На сильном жаре легко рыбу пересушить. Обжариваем семгу, изредка переворачивая решетку, чтобы рыба равномерно пропеклась со всех сторон. Приготовится она очень быстро.
Картофель на шпажках и в фольге
Картошка на гриле — вариант любимой многими еще с детства запеченной картошки. Однако можно не прибегать к такому кардинальному методу и просто запечь ее на мангале в фольге или нанизав на шпажки.
В первом случае вам понадобится:
- собственно картошка;
- 1 луковица;
- 100 гр сыра;
- 150 гр сливочного масла;
- любимая зелень;
- соль и перец по вкусу.
Приготовление
Приготовьте листы пищевой фольги, в которые вы будете заворачивать картошку. Смажьте их изнутри сливочным маслом, помытый и порезанный на ломтики картофель разложите по листам, сверху положите порезанный кольцами лук и посыпьте тертым сыром. Добавьте порезанную зелень, посолите и поперчите. Заверните края у фольги и разложите на угли. Время приготовления — около 40 минут.
Второй вариант проще и в тоже время требует предварительной готовки.
Отварите картофелины в мундире (главное не переварить его). Можно даже оставить чуть недоваренным — он дойдет до кондиции на мангале.
Дальше вам надо будет придумать для него маринад. В данном случае ориентируйтесь на собственный вкус и вкусы своих гостей — смешивать можно какие угодно ингредиенты, главное чтобы они нравились всем (например, чеснок, паприка, лимонный сок и оливковое масло). Промариноваться она должна 1-2 часа, после чего смело нанизывайте картофель на шпажки и обжаривайте до образования корочки.
Фаршированный перец
Если вы любите фаршированный перец сам по себе, то приготовить его на гриле будет только естественным продолжением банкета. Причем в качестве начинки вы можете использовать все, что угодно: как привычную мясную, так и более интересные вегетарианские варианты.
Для начала же разрежьте перцы пополам, удалите сердцевину и оставьте плодоножку. Если вы решили использовать мясную начинку (ее лучше сделать заранее дома), то начините перцы получившимся фаршем, заверните в смазанную маслом фольгу и уложите на решетку. Жарьте на не слишком жарких углях примерно 35 минут, время от времени переворачивая.
Если же вы решили ограничиться легкой начинкой из — например — сыра, орехов, кукурузы и чеснока — то держать начиненные этих перцы на мангале полчаса вам ни к чему. Разрежьте и вычистите перцы как и в первом случае, положите их на решетку мангала срезом вниз и прогрейте пару минут, после чего переверните, выложите в него начинку и жарьте на решетке еще 5-7 минут.
Печеные яблоки
Конечно, в качестве основного блюда печеные яблоки едва ли обрадуют собравшихся, но вот десерт из них выйдет отличный.
Ингредиенты
- 5 крупных яблок
- 5 чайных ложек меда
- 5 грецких орехов
- 20 гр изюма
- корица
Приготовление
Вымойте яблоки и удалите около половины сердцевины. В получившееся отверстие положите по чайной ложке меда, одному ореху и немного изюма, добавьте корицы. Заверните в фольгу и выпекайте на решетке пока фрукты не станут мягкими.