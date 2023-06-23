ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЬНИЦЫ | "Сегодня очередной Яанов день, когда мой муж уйдет в загул, а я останусь одна дома"

“У моего мужа хорошие друзья, мы отлично ладим, но каждый раз накануне Яанова дня начинается одно и то же — подвыпив, мужчины начинают обсуждать, как основательно они уже запаслись мясом и пивом, а затем, на сам праздник, отправляются в поход на две ночи, съедают безумное количество мяса и, очевидно, основательно напиваются. Это так отвратительно. Женщин они с собой не берут, но я бы и сама не пошла.

Все это меня очень печалит. В этом году я раньше обычного начала предлагать мужу провести праздник по-другому. Я предложила поехать на природу, развести небольшой костер и романтично провести Яанов день и Яанову ночь вдвоем.

Он только раздраженно посмотрел на меня и сказал "нет"! Сказал, что в его компании это традиция и она не изменится. Кроме того, зачем-то стал сравнивать Яанов день с Рождеством — мол, почему меня не тянет проводить этот праздник романтично и только вдвоем?

Я думаю, что такое сравнение — полная ерунда. Рождество — это время, когда можно побыть с семьей и получить удовольствие от совместного досуга, но разве напиваться до предела и делать глупости в Яанов день — это хорошая традиция, которую стоит продолжать?

Что не так с нашими мужчинами, что им надо напиться, как свиньи, вернуться домой с больной головой, а потом, когда станет лучше, еще и обсуждать, как было “тяжело” и "жестко"?

Судя по всему, мне остается лишь мечтать, что все изменится, ведь сегодня очередной Яанов день, когда я сижу одна дома, потому что все мои подруги проводят этот день со своими мужьями, которые не занимаются такой ерундой…”