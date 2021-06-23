Как быстро приготовить вкусный соус для шашлыка: 7 простых рецептов(5)
Соевый соус
Этот ингредиент отлично подходит для свинины. Мясо получает сочность, нежный удивительный вкус. В большинстве случаев является основой маринада.
Для начала нужно запастись такими продуктами, как:
- Мякоть свинины (все остальные составляющие рассчитаны на 1 килограмм мяса);
- Соевый соус — 0,15 литра (лучше, если он будет полностью натуральным);
- Одна крупная луковица;
- Черный перец, паприка (количество определяется индивидуально);
- Соль.
Порядок приготовления:
- Свинина с низкой жирностью тщательно моется под струей воды, нарезается кусочками любимого размера;
- Подготовленное мясо укладывается в емкость (кастрюля, миска либо еще что-то), после чего заливается соевым соусом. Происходит перемешивание, пока каждый кусочек не пропитается;
- Кольца лука и лавровый лист насыпаются поверх свинины, тщательно перемешивается;
- Добавляется перец, паприка, соль и снова шашлык мешается;
- Готовое блюдо помещается в холодильник, где маринуется 4 часа.
Возможно использование соевого соуса и в качестве приправы. Для этого нужно:
- Подготовить смесь из одной части соевого соуса и трех майонеза;
- Добавляется давленый чеснок, черный молотый перец по вкусу;
- Сахар, соль противопоказаны, они лишают вкус пикантности.
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На основе томатной пасты
Очень популярен томатный соус к шашлыку. Главное подобрать пасту красного цвета (бывают с коричневым или оранжевым оттенком).
Ингредиенты:
- Томатная паста — 0,5-1 литр;
- Чеснок (несколько зубчиков);
- Достаточно одной головки лука, свежий укроп с петрушкой (мелко нашинкованные);
- Большая ложка сахара, чайная соли;
- Стакан воды, черный перец и базилик при необходимости.
Как готовить:
- Паста выкладывается в кастрюлю, заливается водой. После чего ставится на маленький огонь. Непрерывно помешивая, доводим смесь до кипения;
- Добавляются остальные ингредиенты, кроме чеснока. Соус кипит около 5 минут;
- В снятое с огня блюдо бросается давленый чеснок;
- Соус остывает и настаивается. Готовность наступает при остывании до 20 градусов.
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Белый соус
В качестве основной составляющей используется вино. Вот один из вариантов.
Ингредиенты:
- Вино белое, не меньше 120 миллилитров;
- 100 грамм сливочного масла;
- Одна луковица, 3 зубчика чеснока;
- 50 грамм только что выжатого лимонного сока;
- 300 грамм майонеза, по 1 столовой ложке горчицы и сахара;
- Соль, молотый перец.
Как готовить:
- Лук и чеснок меленько нарезаются, однако лучше использовать блендер или мясорубку;
- Нагревается сковорода, одновременно в ней растапливается масло. После чего обжариваются лук с чесноком;
- Добавляется вино. Смесь кипит на сковороде с открытой крышкой, пока объем жидкости визуально не уменьшится приблизительно напополам;
- Высыпаются остальные ингредиенты и непродолжительно кипят. Сковорода снимается с огня;
- Блюдо подается к шашлыку в охлажденном виде.
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На гранатовом соке
Ингредиенты:
- 150 грамм гранатового сока;
- 250 грамм красного вина (подбираются сладкие сорта);
- Чайная ложка перца, соли, половина ложечки крахмала;
- Базилик, жгучий красный перец;
- Несколько долек чеснока.
Как готовить:
- Гранатовым соком и красным вином в одинаковых пропорциях заполняют емкость, ставят ее на умеренный огонь;
- Добавляются специи, соль с перцем, давленый чеснок;
- Постоянно перемешивая, смесь доводится до кипения. После чего емкость накрывается крышкой и 20 минут томится на маленьком огне;
- Перед выключением добавляется крахмал, предварительно разведенный в остатке вина. Блюдо густеет и снимается с печи;
- Подается к мясу охлажденным до комнатной температуры.
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Сметанный соус
Ингредиенты:
- 350 грамм сметаны;
- Две столовых ложки сливочного масла;
- 4 столовых ложек мелко нашинкованного укропа и петрушки;
- Около 100 грамм мясного бульона;
- 2 ложки муки, соль, перец.
Как готовить:
- Сливочное масло растапливается на сковороде, затем туда добавляется мука и обжаривается до появления характерного золотистого цвета;
- Получившаяся смесь выливается в кастрюлю с бульоном, ставится на маленький огонь;
- Когда состав начинает загустевать, в него добавляется сметана. Практически готовый соус варится еще в течение нескольких минут;
- В конце засыпается зелень, специи, соль по вкусу;
- Употреблять можно в охлажденном виде.
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Грузинский вариант
Ингредиенты:
- Около 2 килограмм спелых помидор;
- Чеснок, зелень;
- Базилик или орегано;
- Аджика, молотый перец.
Как готовить:
- Помидоры очищаются от шкурки, режутся пополам. Из них удаляются семечки и прочее. Таким образом, должна остаться чистая мякоть;
- Пропускаем помидоры через мясорубку или блендер;
- Полученную густую смесь заливаем в кастрюлю и включаем маленький огонь;
- После закипания соус варится еще 20 минут;
- За 5 минут до готовности засыпаем давленый зубчик чеснока, половину столовой ложки аджики, зелень, перец, специи по вкусу. Состав тщательно перемешивается;
- Соус подается к шашлыку охлажденным из холодильника.
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Ткемали
Этот рецепт соуса создавался специально для шашлыка. Изначально основой блюда была кислая алыча красного цвета, но найти ее довольно затруднительно, поэтому можно использовать сливы (замороженные из супермаркета также подойдут).
Ингредиенты:
- Килограмм слив (приобретать нужно немного больше, так как вес продукта в рецепте указан без учета косточек);
- По 50 грамм сахара, кинзы, укропа;
- Три зубчика чеснока, половину чайной ложки кориандра (благо сейчас его достать не проблема);
- Соль, молотый красный перец по вкусу.
Как готовить:
- Сливы перемалываются с помощью мясорубки, получившийся густой сок направляется в кастрюлю. Включается маленький огонь;
- Добавляется сахар с солью. Полученная смесь кипятится в течение 5 минут;
- Затем засыпаются остальные ингредиенты (чеснок нужно мелко порезать или давить). Соус доводится до кипения и снимается с огня;
- Подается охлажденным из холодильника.
Вкусно приготовленный соус добавит мясу новый вкус, сделает праздник или отдых на природе действительно незабываемым. А среди родственников и друзей вы будете пользоваться славой профессионального кулинара.