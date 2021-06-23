Как быстро приготовить вкусный соус для шашлыка: 7 простых рецептов

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Соевый соус 🧐🧐🧐 3 факта в пользу соевого соуса : ❤️ Потребление соевого соуса на 50% улучшает циркуляцию крови спустя всего несколько часов после приема. ❤️ В соевом соусе антиоксидантов в 10 раз больше , чем в красном вине, и в 150 раз чем в витамине С ❤️ Соевый соус- низкокалорийный продукт и не содержит холестерина. А ещё это просто кладезь минералов и витаминов. _________________________________________________ Джеки Чан - Попробуй Японию на вкус #джекичан#суши#сушипавлодар##роллы#япония#сушиказахстан#доставка#еда#ресторан#сашими#имбирь#соевыйсоус#лучшиероллы