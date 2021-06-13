10 десертов с клубникой без выпечки

1. КЛУБНИЧНЫЙ ДЕСЕРТ

Ингредиенты:

▪ 3 ст. л. желатина на 1 ст. воды

▪ 0,5 л. сметаны + 1 ст. сахара и ванилин на кончике ножа

▪ клубника (можно совместить с бананом и киви)

Приготовление:

1. Желатин залить водой и отставить на 30-40 минут. Сметану смешать с сахаром и ванилином (именно смешивать, а не взбивать, тогда десерт получится нежнее и воздушнее).

2. Желатин поставить на огонь и постоянно помешивать до получения однородной массы (до кипения не доводить). Затем немного остудить и влить туда тонкой струйкой сметану, тщательно помешивая.

3. В форме (выложить пищевой пленкой) разложить клубнику и залить желейной массой. До остывания поместить в холодильник.

2. ЙОГУРТОВЫЙ ТОРТ БЕЗ ВЫПЕЧКИ

Ингредиенты:

▪ Натуральный йогурт — 350 г

▪ Молоко — 300 мл

▪ Какао-порошок — 1 ст. л.

▪ Желатин — 40 г

▪ Лимонный сок — 1 ст. л.

▪ Сахар — 6 ст. л.

▪ Клубника (свежая или замороженная) — 200-250 г

Приготовление:

1. Залейте желатин (оставьте 5-10 г на клубничное пюре) молоком, оставьте минут на 15.

2. Поставьте на слабый огонь и нагревайте, помешивая. Молоку нельзя дать закипеть.

3. Когда желатин растворится, снимите с огня и дайте остыть.

4. В глубокую посуду вылейте йогурт, добавьте сахар (3-4 ст. ложки), сок лимона.

5. Всё это взбейте миксером.

6. В получившуюся смесь тонкой струйкой влейте молоко с желатином, затем еще раз тщательно взбейте.

7. Отлейте в отдельную ёмкость 3-ю часть смеси и добавьте туда какао-порошок, перемешайте.

8. Эту смесь с какао вылейте в специальную форму, которая снимается, и поставьте в морозильник на 10-15 минут, затем достаньте и туда же вылейте оставшуюся смесь.

9. Снова поставьте всё в морозилку. Тем временем, приготовьте из клубники пюре: смешайте в блендере клубнику с сахаром.

10. Возьмите 50 г воды, добавьте оставшийся желатин и оставьте на 10 минут. Нагрейте на медленном огне, помешивая. Остудите и влейте в клубничное пюре. Хорошенько перемешайте и вылейте его в застывшую йогуртовую смесь последним слоем.

11. Поставьте в морозилку до полного застывания.