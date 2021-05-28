Сезон рабарбара в разгаре! 5 вкуснейших десертов из ревеня
С другой стороны, в Европе и США его частенько используют для приготовления салатов, гарниров к мясу или вкуснейших соусов. А в Германии и во французской Пикардии из ревеня даже делают некое подобие сидра.
Сезон дикого рабарбара начинается с июня и заканчивается уже в середине июля. Впрочем, его выращивают и в теплицах, но в "наших краях" это, скорее, исключение.
Покупая ревень нужно выбирать крепкие, упругие стебли не более 2,5 см в диаметре. Перед использованием его нужно тщательно вымыть и срезать нижние 2-3 сантиметра. Чистить рабарбар или нет – выбирайте сами, мы же привыкли его чистить.
На 90% ревень состоит из воды, а остальные 10% растения приходятся на углеводы, жиры, белки, золу и пищевые волокна. В ревене содержится много аскорбиновой кислоты и витамина В4. Также он богат витаминами А, Е, К и витаминами группы В.
В блюдах ревень отлично сочетается с яблоками, клубникой, персиками, грушами, ягодами и имбирем.
Предлагаем вам попробовать приготовить вкуснейшие десерты, в которых кисло-сладкий рабарбар как нельзя более уместен.
Маффины c ревенем и кардамоновой крошкой
Ингредиенты:
Для кардамоновой крошки:
Мука — 6 ст.л.
Сахар — 3 ст.л.
Молотый кардамон — 1/2 ч.л.
Соль — 1/8 ч.л.
Холодное сливочное масло, нарубленное кубиками, — 2 ст.л.
Для маффинов:
Ревень, порезанный мелкими кубиками, — 1 1/2 стакана
Сахар — 3/4 стакана
Мука — 1 1/3 стакана
Разрыхлитель — 1 1/2 ч.л.
Соль — 1/4 ч.л.
Молотый кардамон — 1/4 ч.л.
Растопленное масло — 5 ст.л.
Яйцо — 1 шт.
Ванильный экстракт — 1 ч.л.
Натуральный йогурт — 3/4 стакана
Как готовить:
Для приготовления крошки (то есть штрейзеля) смешайте в миске среднего размера муку, сахар, кардамон и соль. Добавьте кубики холодного масла — и смешайте руками, чтобы масло соединилось с остальными ингредиентами, но смесь распадалась на крупную крошку. Поставьте в холодильник.
Для приготовления маффинов разогрейте духовку до 190°С и смажьте маслом формочки для маффинов. Смешайте нарезанный ревень с 1/4 стакана сахара и дайте постоять, пока ревень не даcт сок, то есть около пяти минут. Смешайте муку, разрыхлитель, соль и молотый кардамон в большой миске.
В отдельной посуде соедините оставшиеся 1/2 стакана сахара, масло, яйцо, ванильный экстракт и йогурт, взбейте до однородного состояния. Перелейте смесь в миску с мукой и быстро перемешайте, чтобы сухие ингредиенты едва соединились с влажными. Добавьте ревень и снова быстро перемешайте.
Разложите тесто по формочкам, оставляя достаточно места для того, чтобы маффины поднялись. Посыпьте сверху кардамоновой крошкой. Выпекайте в течение 15 минут. Подавайте теплыми или комнатной температуры.
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Печеный ревень
Ингредиенты:
Ревень, нарезанный кусочками длиной 5–10 см, — 500 г
Сахарная пудра — 125 г
Стручки ванили, разделенные вдоль, — 2 шт.
Апельсиновая цедра, звездочка бадьяна, палочка корицы — по вкусу
Как готовить:
Разогрейте духовку до 180°С. Выложите ревень на противень в один слой. Равномерно присыпьте сахарной пудрой, добавьте апельсиновую цедру.
Поверх ревеня выложите стручки ванили. Прикройте фольгой и запекайте в течение 20 минут.
Готовый ревень должен размягчиться, но не потерять форму. Подавать его можно с оладьями или бельгийскими вафлями, панакоттой, йогуртом или сливочным мороженым.
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Пирог с клубникой и ревенем
Ингредиенты:
Мука — 350 г
Соль — 1 ч.л.
Сахар — 30 г
Сливочное масло, холодное, порубленное кубиками, — 226 г
Ледяная вода — 60–120 мл
Начинка:
Ревень, нарезанный кубиками, — 450 г
Клубника, нарезанная кусочками, — 450 г
Крахмал — 3 ст.л.
Сахар — 150 г
Молотая корица — 1 ч.л.
Лимонный сок — 1 ч.л.
Сливочное масло, нарубленное, — 28 г
Для глазировки:
Молоко — 2 ст.л.
Сахар — по вкусу
Ингредиенты:
Приготовьте основу для пирога. Смешайте муку, соль и сахар, добавьте нарезанное кубиками холодное масло и быстро порубите в блендере или при помощи двух ножей, чтобы получилась крупная крошка. Влейте 60 мл ледяной воды и стремительно перемешайте, не вымешивая. Соберите тесто в шар, если не получается. Добавьте воды, но не переусердствуйте. Разделите шар на две части, слепите из каждой плоский диск, оберните пищевой пленкой и уберите в холодильник как минимум на час.
Сделайте начинку. Клубнику и ревень поместите в большую миску, в отдельной емкости смешайте крахмал, сахар и корицу.
Извлеките из холодильника один диск теста. Раскатайте в пласт, подходящий по размеру для глубокой формы для выпечки, выложите его на дно формы. Посыпьте тесто двумя столовыми ложками смеси сахара и крахмала. Оставшуюся смесь соедините с клубникой и ревенем. Выложите начинку в форму. Сбрызните лимонным соком, распределите сливочное масло.
Второй диск раскатайте в пласт. Ловкие и умелые кулинары могут нарезать тесто полосками, чтобы потом выложить красивую решетку поверх начинки. Более ленивым можно просто накрыть пирог раскатанным пластом теста и сделать на нем два надреза, а излишки срезать.
При помощи кулинарной кисти смажьте поверхность пирога молоком, присыпьте сахаром. Отправьте пирог в духовку на 40 минут. Готовый пирог должен остывать несколько часов. Подавать ломтики пирога нужно с шариком ванильного мороженого.
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Крамбл с ревенем и имбирем
Ингредиенты:
Ревень — 10 стеблей
Вода — 4 ст.л.
Сахарная пудра — 8 ст.л.
Молотый имбирь — 1 ст.л.
Сливочное масло комнатной температуры — 110 г
Коричневый сахар — 110 г
Мука — 180–200 г
Как готовить:
Разогрейте духовку до 180°С. Нарежьте ревень полосками длиной в 7 см, выложите на противень, сбрызните водой и сахарной пудрой и запеките в духовке в течение 10 минут. Готовый ревень извлеките из духовки, посыпьте имбирем и перемешайте. Выложите в огнеупорную форму для запеканок.
Масло смешайте с мукой и сахаром, чтобы получилась крупная влажная крошка.
Выложите крошку поверх ревеня и запекайте 35–45 минут, пока поверхность крамбла не приобретет золотистый оттенок. Готовый крамбл слегка остудите, подавайте со взбитыми сливками.
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Французский тарт с ревенем
Ингредиенты:
Для теста:
Яйцо — 1 шт.
Ванильный сахар — 1 пакет
Холодное сливочное масло — 120 г
Мука — 250 г
Соль — 1 щепотка
Для начинки:
Мука — 15 г
Крахмал — 15 г
Яйца — 3 шт.
Сахар — 150 г
Ревень, нарезанный полосками, — 350 г
Густые сливки 33% — 150 г
Как готовить:
Для приготовления теста смешайте муку и масло при помощи блендера или двух ножей. Добавьте яйцо и соль, соберите тесто в ком, отправьте в холодильник как минимум на час.
Смешайте в глубокой миске ревень и 50 г сахара, оставьте на некоторые время, чтобы ревень пустил сок.
Тесто раскатайте, выложите в форму для тартов и запеките, прижав его к форме фольгой, в течение 10 минут.
Яйца взбейте с оставшимся сахаром, добавьте муку и крахмал. Хорошенько перемешайте. Постепенно добавьте густые сливки и смешайте до гладкости. Добавьте ревень.
Начинку выложите в основу. Запекайте при 180°С в течение 30 минут. Прежде чем вынимать из формы, тарт стоит хорошенько остудить.