Сезон рабарбара в разгаре! 5 вкуснейших десертов из ревеня

С другой стороны, в Европе и США его частенько используют для приготовления салатов, гарниров к мясу или вкуснейших соусов. А в Германии и во французской Пикардии из ревеня даже делают некое подобие сидра.

Сезон дикого рабарбара начинается с июня и заканчивается уже в середине июля. Впрочем, его выращивают и в теплицах, но в "наших краях" это, скорее, исключение.

Покупая ревень нужно выбирать крепкие, упругие стебли не более 2,5 см в диаметре. Перед использованием его нужно тщательно вымыть и срезать нижние 2-3 сантиметра. Чистить рабарбар или нет – выбирайте сами, мы же привыкли его чистить.

На 90% ревень состоит из воды, а остальные 10% растения приходятся на углеводы, жиры, белки, золу и пищевые волокна. В ревене содержится много аскорбиновой кислоты и витамина В4. Также он богат витаминами А, Е, К и витаминами группы В.

В блюдах ревень отлично сочетается с яблоками, клубникой, персиками, грушами, ягодами и имбирем.

Предлагаем вам попробовать приготовить вкуснейшие десерты, в которых кисло-сладкий рабарбар как нельзя более уместен.

Маффины c ревенем и кардамоновой крошкой







Ингредиенты:



Для кардамоновой крошки:

Мука — 6 ст.л.

Сахар — 3 ст.л.

Молотый кардамон — 1/2 ч.л.

Соль — 1/8 ч.л.

Холодное сливочное масло, нарубленное кубиками, — 2 ст.л.



Для маффинов:

Ревень, порезанный мелкими кубиками, — 1 1/2 стакана

Сахар — 3/4 стакана

Мука — 1 1/3 стакана

Разрыхлитель — 1 1/2 ч.л.

Соль — 1/4 ч.л.

Молотый кардамон — 1/4 ч.л.

Растопленное масло — 5 ст.л.

Яйцо — 1 шт.

Ванильный экстракт — 1 ч.л.

Натуральный йогурт — 3/4 стакана

Как готовить:

Для приготовления крошки (то есть штрейзеля) смешайте в миске среднего размера муку, сахар, кардамон и соль. Добавьте кубики холодного масла — и смешайте руками, чтобы масло соединилось с остальными ингредиентами, но смесь распадалась на крупную крошку. Поставьте в холодильник.