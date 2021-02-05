ВИДЕО | Как сделать торт в виде сердца без специальной формы? Простой лайфхак

По этому принципу можно приготовить любой торт с любой начинкой. Если хотите придать торту более романтический вид, можно, например, выбрать торт “Красный бархат”. Самое главное — чтобы срезы оказались внутри торта, а по внешнему краю оставалась красивая сторона выпечки. Украсить торт можно по вашему вкусу.

Вам понадобятся:

Круглый бисквит — 1

Прямоугольный или квадратный бисквит — 1

Крем, украшения — по вкусу

Как приготовить торт в виде сердца без специальной формы:

1. За день до формирования торта испеките два коржа: один в круглой, а второй в прямоугольной или квадратной форме. Постарайтесь, чтобы их высота была приблизительно одинаковой (при необходимости срежьте лишний объем у более высокого коржа).

2. Круглый корж разрежьте наполовину, измерьте его диаметр. Если второй бисквит у вас прямоугольный, обрежьте его так, чтобы он стал квадратом со стороной, равной диаметру круглого коржа.

3. Каждую часть разрежьте вдоль на две половины, пропитайте их кремом.

4. Выложите начинку из вишни с кремом на нижние 3 части. Если у вас испеклись коржи разной высоты, с помощью обрезков от прямоугольного бисквита поднимите квадратный корж. Также смажьте их кремом.

5. Накройте верхними коржами нижние, соберите торт в форме сердца. Срезанная сторона квадрата должна быть обращена внутрь торта.

6. Смажьте кремом или помадкой обе стороны среза, склейте. Также поступите и со второй частью.

7. Покройте весь торт кремом и украсьте.