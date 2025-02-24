24.02.2025, 15:30
ТОП-10 | Что наденут гости в этот раз на президентский прием? Давайте вспомним, кто был самым стильным в 2024 году(27)
ФОТО: | Delfi Meedia
Легендарный дизайнер Ив Сен-Лоран однажды сказал: „Мода проходит, стиль вечен.“ Как же здорово видеть людей, которые умеют оставаться верными себе - даже на праздничном приеме у президента. Журнал Anne & Stiil выбрал самые модные образы с президентского приема 2024 года.
Сразу видно ,что режиссер и художник Эне-Лийс Семпер чувствует себя в своем наряде удобно и уверенно. Брючный костюм из ткани с пайетками и узором с цветами - неожиданно наивный, жизнерадостный и легкий выбор.
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