Мода и стиль
24.02.2025, 15:30

ТОП-10 | Что наденут гости в этот раз на президентский прием? Давайте вспомним, кто был самым стильным в 2024 году

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Carine Jessica Kostla
Karolin Kuusik
Kelly Kipper
Президентский прием 2024 года
Президентский прием 2024 года
ФОТО: Priit SimsonKiur Kaasik | Delfi Meedia

Легендарный дизайнер Ив Сен-Лоран однажды сказал: „Мода проходит, стиль вечен.“ Как же здорово видеть людей, которые умеют оставаться верными себе - даже на праздничном приеме у президента. Журнал Anne & Stiil выбрал самые модные образы с президентского приема 2024 года.

Сразу видно ,что режиссер и художник Эне-Лийс Семпер чувствует себя в своем наряде удобно и уверенно. Брючный костюм из ткани с пайетками и узором с цветами - неожиданно наивный, жизнерадостный и легкий выбор.

Бизнесвумен Эве Тоотс выглядит как почтенная, чувственная и современная амазонка, чей образ подошел бы для любой красной дорожки в мире.

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