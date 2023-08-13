Шесть свадебных традиций, которых придерживаются до сих пор. Но их происхождение может вас даже шокировать
Свадьба как ритуал давно потеряла свой сакральный смысл — сейчас вполне нормально пожениться в декорациях любимого фильма, а то и вовсе услышать заветное „теперь вы муж и жена“ в режиме онлайн. Но многие все еще соблюдают традиции: устраивают выкуп невесты, вешают замки на мостах и кусают свадебный каравай. „Зеркало“ рассказывает, что на самом деле кроется за этими обычаями. Скорее всего, вы об этом даже не задумывались.
„Похищать“ невесту
Иногда в разгар свадьбы невесту выводят из зала и прячут где-нибудь в укромном месте, заставляя жениха ее искать. Но исторический контекст у этой традиции достаточно печальный и не имеет ничего общего с веселым балаганом на современной свадьбе.
В дохристианский период из-за того, что так или иначе все были связаны между собой родственными узами в одном роду, искать жен приходилось за его пределами. Это помогало избежать кровосмешения и дать более здоровое потомство. К тому же в родном племени невест могло не хватать — в таком случае их тоже приходилось буквально „добывать“ в других племенах, которые, конечно, отдавать их не хотели.
Тогда похищением молодой девушки для женитьбы занимался не кто иной, как будущий муж, иногда — со своими товарищами. О добровольном согласии на брак со стороны девушки в такой ситуации речи не шло. Она становилась заложницей в руках нежеланного мужчины, а ее родственникам приходилось либо объявлять его своим кровным врагом, либо соглашаться принять из его рук откуп, чтобы избежать позора.
С течением истории похищение невесты начало происходить с согласия самой девушки и стало носить характер особого обряда. Церковь с ним боролась, однако искоренить полностью так и не смогла. В нашей культуре традиция постепенно отмерла сама, оставив после себя только призрак в виде современного конкурса, разбавляющего праздничное застолье. Но в некоторых странах похищение всерьез практикуют до сих пор — даже несмотря на уголовную ответственность, которая за это предусмотрена.
Устраивать выкуп
Несмотря на то, что эта традиция явно объективирует женщину, современный выкуп невесты с конкурсами и шутками все еще остается традиционным элементом многих свадеб.
Исследователи считают, что этот обычай тоже зародился при родоплеменном строе общества. Когда от похищения невест постепенно стали уходить, отношения с соседями все еще редко бывали дружелюбными. Поэтому мужчине приходилось не просто брать избранницу замуж, но и выкупать ее у родственников. Женщина была товаром, который также обеспечивал укрепление связи между двумя родами: теперь у них появлялась причина заключить союз в случае внешней опасности.
О том, что женщина рассматривалась скорее как товар, а не как спутница жизни, свидетельствуют и дошедшие до наших времен присказки и свадебные песни. Невеста в них выступает как пассивная участница процесса, о судьбе которой договариваются ее отец или братья и родственники со стороны жениха. От качества „товара“ — богатства ее семьи, ее физического здоровья, трудоспособности — зависел размер выкупа.
Носить невесту на руках
Красивый образ жениха, который несет невесту на руках, сейчас обычно объясняют так: носит на руках сейчас — и по жизни будет так же баловать. У этой традиции есть разные вариации: когда жених переносит невесту через мост (якобы чтобы показать мужскую силу), когда вносит ее в дом или выносит из ЗАГСа после росписи.
На деле наши предки считали необходимым переносить невесту только через порог дома. Почему так? По старинным поверьям, именно под порогом живут духи, которые оберегают жилище, а невеста еще не стала в этом доме „своей“, чтобы самостоятельно в него заходить. Ее в дом должен внести или привести за руку кто-то „свой“ — и тогда духи ее примут и не станут вредить по хозяйству.
Само по себе поверье о духах под порогом родилось из дохристианской традиции хоронить под порогом прах предков, чтобы после смерти они могли оберегать потомков от несчастий. По этой же причине существуют суеверия, запрещающие здороваться и передавать что-либо через порог, а также наступать на него — это якобы может оскорбить предков.
В наше время, к счастью, никто больше не хоронит людей под порогом, да и мало кто живет в том же доме, в котором родился, — поэтому традиция постепенно потеряла актуальность и первоначальный смысл.
Кусать свадебный каравай
Сегодня традиция выносить навстречу молодым каравай с хлебом-солью соблюдается совсем не в том виде, как это делали наши предки. Начнем с того, что его не мог выпекать кто попало — это нельзя было делать, например, вдовам или замужним бездетным женщинам. Занималась приготовлением сдобы чаще всего мать жениха. Она же выносила каравай навстречу молодым, которые приходили к их дому и будущему дому невесты, и благословляла тех на счастливую жизнь.
Каравай символизировал единое целое, в которое слились судьбы молодых, и чем он был пышнее и ровнее — тем лучшая жизнь ждала их впереди. Поэтому повреждать его идеальную форму — ломать или кусать — по меркам наших предков было бы кощунством. Молодым следовало поцеловать каравай и поблагодарить мать за доброе пожелание. Только на следующий день после свадьбы, когда союз уже закреплен, молодые могли съесть выпечку сами или подарить ее кусочки гостям в качестве доброго пожелания.
Современная традиция кусать каравай, чтобы „выяснить, кто будет главным в доме“, в давние времена не только была бы оскорбительной, но и попросту не имела бы смысла: в патриархальной семье вопрос о главенстве в доме не стоял.
Надевать фату для невесты
Фата уже стала совершенно необязательным свадебным атрибутом и воспринимается, скорее, как украшение. Но раньше ее наличие имело более глубокое значение.
Само слово „фата“ к нам пришло из восточных языков и не имело отношения к свадебной тематике. Оно означало любое покрывало для головы или тела. А головной убор для невесты назывался „кра́сота“ и в первую очередь символизировал девственность и чистоту новобрачной. Это мог быть как отрез ткани, так и цветочный венок или ленты в косе. В конце первого дня свадьбы кра́соту с невесты снимали и заменяли ее на женский платок или другой головной убор, который принято было носить замужним женщинам.
По некоторым народным поверьям, ткань, которая прикрывает лицо невесты, должна отпугнуть злых духов или отвадить сглаз. А, например, в северо-западной Сербии придавалось значение длине фаты невесты: от нее якобы зависела продолжительность брака.
Вешать замок на мосту
Эта традиция, в отличие от предыдущих, совсем новая. Есть две версии того, как она появилась.
По одной из них, все началось в Сербии во время Первой мировой войны. Молодая девушка Нада влюбилась в офицера, который собирался уходить на фронт. Он пообещал ей свадьбу, но за время службы нашел себе другую, а Нада умерла от горя. Другие девушки из ее города стали вешать на мосту, где встречались влюбленные, замочки с инициалами уже своих возлюбленных и выбрасывать ключ в реку, чтобы с их отношениями такого не случилось.
По другой — традицию в начале двухтысячных популяризовал роман итальянского писателя Федерико Мочча „Я люблю тебя“. В его произведении влюбленные повесили замок со своими инициалами на одном из мостов Рима, чтобы подчеркнуть вечность своей любви.
Так что никакого сакрального смысла и связи с предками у ритуала нет. Зато он может быть опасен: например, из-за замков в 2014 году обрушилась секция пешеходного моста в Париже — и власти города в 2015 году запретили вывешивать что-либо на его перилах. После этого случая во многих странах начали срезать тонны „замков любви“ с мостов