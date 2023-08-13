Шесть свадебных традиций, которых придерживаются до сих пор. Но их происхождение может вас даже шокировать

Исследователи считают, что этот обычай тоже зародился при родоплеменном строе общества. Когда от похищения невест постепенно стали уходить, отношения с соседями все еще редко бывали дружелюбными. Поэтому мужчине приходилось не просто брать избранницу замуж, но и выкупать ее у родственников. Женщина была товаром, который также обеспечивал укрепление связи между двумя родами: теперь у них появлялась причина заключить союз в случае внешней опасности.

Несмотря на то, что эта традиция явно объективирует женщину, современный выкуп невесты с конкурсами и шутками все еще остается традиционным элементом многих свадеб.

С течением истории похищение невесты начало происходить с согласия самой девушки и стало носить характер особого обряда. Церковь с ним боролась, однако искоренить полностью так и не смогла. В нашей культуре традиция постепенно отмерла сама, оставив после себя только призрак в виде современного конкурса, разбавляющего праздничное застолье. Но в некоторых странах похищение всерьез практикуют до сих пор — даже несмотря на уголовную ответственность, которая за это предусмотрена.

Тогда похищением молодой девушки для женитьбы занимался не кто иной, как будущий муж, иногда — со своими товарищами. О добровольном согласии на брак со стороны девушки в такой ситуации речи не шло. Она становилась заложницей в руках нежеланного мужчины, а ее родственникам приходилось либо объявлять его своим кровным врагом, либо соглашаться принять из его рук откуп, чтобы избежать позора.

В дохристианский период из-за того, что так или иначе все были связаны между собой родственными узами в одном роду, искать жен приходилось за его пределами. Это помогало избежать кровосмешения и дать более здоровое потомство. К тому же в родном племени невест могло не хватать — в таком случае их тоже приходилось буквально „добывать“ в других племенах, которые, конечно, отдавать их не хотели.

Иногда в разгар свадьбы невесту выводят из зала и прячут где-нибудь в укромном месте, заставляя жениха ее искать. Но исторический контекст у этой традиции достаточно печальный и не имеет ничего общего с веселым балаганом на современной свадьбе.

О том, что женщина рассматривалась скорее как товар, а не как спутница жизни, свидетельствуют и дошедшие до наших времен присказки и свадебные песни. Невеста в них выступает как пассивная участница процесса, о судьбе которой договариваются ее отец или братья и родственники со стороны жениха. От качества „товара“ — богатства ее семьи, ее физического здоровья, трудоспособности — зависел размер выкупа.

Носить невесту на руках

Красивый образ жениха, который несет невесту на руках, сейчас обычно объясняют так: носит на руках сейчас — и по жизни будет так же баловать. У этой традиции есть разные вариации: когда жених переносит невесту через мост (якобы чтобы показать мужскую силу), когда вносит ее в дом или выносит из ЗАГСа после росписи.

На деле наши предки считали необходимым переносить невесту только через порог дома. Почему так? По старинным поверьям, именно под порогом живут духи, которые оберегают жилище, а невеста еще не стала в этом доме „своей“, чтобы самостоятельно в него заходить. Ее в дом должен внести или привести за руку кто-то „свой“ — и тогда духи ее примут и не станут вредить по хозяйству.

Само по себе поверье о духах под порогом родилось из дохристианской традиции хоронить под порогом прах предков, чтобы после смерти они могли оберегать потомков от несчастий. По этой же причине существуют суеверия, запрещающие здороваться и передавать что-либо через порог, а также наступать на него — это якобы может оскорбить предков.

В наше время, к счастью, никто больше не хоронит людей под порогом, да и мало кто живет в том же доме, в котором родился, — поэтому традиция постепенно потеряла актуальность и первоначальный смысл.

Кусать свадебный каравай