Не портите людям праздник! 3 образа, которые будут неуместны на свадьбе вашей подруги

Никаких белых платьев и костюмов!

Если вы хотите вызвать недоумение не только невесты, но и всех присутствующих гостей, обязательно сделайте выбор в пользу образа total white. Нет, так делать точно не нужно. Белый цвет в этот день принадлежит только одному человеку — невесте, и как бы вы не любили свое кружевное коктейльное платье белого цвета, все же подберите что-то не менее эффектное, но в другом цвете.

Слишком активный макияж

Мероприятие, несомненно, торжественное и требует насыщенного макияжа, однако многие слишком стараются, тем самым перетягивая все внимание гостей на себя. Возможно, вы любите чрезмерно объемные ресницы или же не можете прожить без скульптора ни дня, но в такой важный день для подруги можно пожертвовать своими привычными продуктами для создания яркого мейкапа. Проработайте кожу и сделайте один акцент — на губы или глаза, этого будет вполне достаточно.

Деним в любом виде

Как и со спортивным стилем, с джинсовыми вещами стоит быть осторожнее. Конечно, можно повторить культовые образы Бритни Спирс и Джастина Тимберлейка на одной из музыкальных премий, где парочка выбрала образы в стиле total denim, однако, если вы хотите просто надеть любимые джинсы или свою любимую джинсовку на случай ветреной погоды, лучше отказаться от этой идеи — деним на подобном мероприятии будет смотреться максимально инородно.