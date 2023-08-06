Четыре вида брака, заведомо обреченных на печальный конец(2)
Несмотря на то что в последние годы люди все меньше регистрируют свои отношения в загсе, институт семьи по-прежнему занимает важное место в жизни каждого из нас. Как ни крути, но большинство влюбленных неминуемо шагает по одному из этих сценариев, пишет Woman.ru.
Поддержка, внимание и доверие — лишь некоторые пункты, которые каждый из нас стремится найти в другом человеке. Согласитесь, всегда приятно знать, что тебя любят и ценят. У одних период влюбленности заканчивается раньше времени, и пара отдает предпочтение более серьезному этапу отношений. Другие же, напротив, задерживаются в конфетно-букетном периоде, не спеша обременять себя чем-то большим. Именно второй сценарий набирает все большие обороты среди современной молодежи. Тем не менее иногда и они не страшатся обзавестись штампом в паспорте.
Конечно, каждый союз отличается друг от друга, но все они объединяются определенной классификацией браков, а значит, их отношения, как ни крути, будут развиваться по одному из этих шаблонов.
Американский социолог Томас Хенрикс выделяет четыре вида брака, которые имеют свои положительные и отрицательные черты. Советуем тщательно их изучить, чтобы избежать ошибок и построить гармоничный брак.
Брак как слияние
Принять тот факт, что в таком союзе у партнеров совершенно размыты границы и потеряно собственное „я“, готов далеко не каждый. В этой классификации брака двое настолько сближаются и взаимно проникаются друг другом, что кажется, они уже не в состоянии воспринимать себя как отдельную личность. Им нравится быть единым целым при абсолютно любом раскладе. Социолог отмечает, что в данном случае каждый искренне наслаждается моментами, проведенными вместе, даже если речь идет о каких-то совершенно базовых вещах.
Влюбленные готовы отказаться от собственных желаний в интересах своего партнера, а потому вскоре уже перестают различать, что приносит истинное удовольствие им самим. Подобная идеализация любви и растворение в собственном супруге чревато тем, что рано или поздно такой образ жизни может наскучить. Несмотря на скорую свадьбу, развод может наступить не менее быстро. Чтобы этого избежать, нужно как можно раньше научиться обозначать свои границы и постараться не уступать партнеру в ущерб своим желаниям.
Брак как работа
Эти пары довольно быстро сворачивают период ухаживаний и, подобно роботам, сменяют романтический настрой на обязательства. Для них важно распределить обязанности и сделать все так, „как надо“: расписаться, съехаться, родить детей и регулярно ездить на отдых. Таким образом брак превращается в полноценную работу, где у супругов есть определенные обязанности.
„Часто муж и жена погружены в решение повседневных задач, таких как стирка, уборка, готовка. Уютный дом, хорошая работа и наличие наследников — то, чем они по-настоящему гордятся“, — объясняет Томас Хенрикс.
Несмотря на то что подобный подход выглядит весьма крепко, статистика говорит обратное. Браки такого типа наиболее сильно подвержены расколу. Стабильность, к которой супруги стремились все эти годы, может рассыпаться из-за любого отклонения от плана, порой даже самого предсказуемого. Однажды дети вырастают и переезжают, один из партнеров теряет работу, или в его жизни наступает эмоциональный кризис — и угроза некогда счастливой семейной жизни уже неминуема.
В данном случае стоит принять тот факт, что наша жизнь изменчива. Даже при всем желании контролировать каждое мгновение мы не в силах, а значит, нужно просто смириться и постараться проще относиться к происходящему.
Брак как рутина
„Клянусь любить тебя в горе и в радости, в богатстве и в бедности, в болезни и в здравии, и даже смерть не разлучит нас“, — говорят влюбленные, стоя у алтаря. Звучит отлично, но только вот мало кто осознает, что такая клятва однажды может сыграть злую шутку с еще вчерашними возлюбленными. Накладывая на себя обязательства, данные не только друг другу, но и автоматически всем близким, влюбленные начинают выполнять предписанные им роли мужа и жены, затем отца и матери, позже дедушки и бабушки.
Со временем семья обретает полноценный статус ячейки общества со своими традициями и правилами. Совместные ужины по вечерам, прогулки в парке по субботам и поездки в соседние города на длинных выходных однажды перестают представлять какой-либо интерес. Все действия превращаются в рутину. Каждый знает, что произойдет через минуту, а потому энтузиазм становится чем-то совершенно отдаленным и загадочным. Вскоре это может наскучить, а вы друг другу не на шутку опротивеете. Жажда перемен поначалу может охватить одного партнера, и если второй будет не готов что-либо изменить, то супружеская жизнь окажется под угрозой.
Брак как игра
Многие из нас, боясь той рутины, которая может захлестнуть нас при предыдущем раскладе, начинают разжигать пламя страсти. Они продолжают регулярно ходить на свидания, не страшатся отправляться в спонтанные путешествия, встречаться с друзьями за вечерним коктейлем и просто наслаждаться друг другом, не спеша перестраиваться на волну размеренной семейной жизни.
С одной стороны, это совсем неплохо, но с другой — чревато своими последствиями. Так, например, однажды вы поймете, что испытывать новые эмоции все сложнее, а все виды досуга уже переброваны вами не по одному разу. Превзойти силу совместных воспоминаний о былых приключениях оказывается все сложнее, в результате чего партнеры рискуют потерять любой интерес друг к другу. Единственной возможностью продолжить наслаждаться жизнью большинство видит в смене партнера. Им кажется, что, найдя замену своему еще вчерашнему возлюбленному, все вновь окрасится в новые цвета. Если не обговорить на берегу снижения темпов „адреналина“ и плавный переход к другому быту, то печальный конец брака, увы, будет неизбежен.
Помните, что сохранять баланс крайне важно. В вашей жизни должно найтись место и спонтанным решениям, и непоколебимой стабильности. Только в случае гармоничных отношений и осознанному подходу к жизни паре удастся сохранить брак и обрести полное счастье.