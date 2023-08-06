Четыре вида брака, заведомо обреченных на печальный конец

Поддержка, внимание и доверие — лишь некоторые пункты, которые каждый из нас стремится найти в другом человеке. Согласитесь, всегда приятно знать, что тебя любят и ценят. У одних период влюбленности заканчивается раньше времени, и пара отдает предпочтение более серьезному этапу отношений. Другие же, напротив, задерживаются в конфетно-букетном периоде, не спеша обременять себя чем-то большим. Именно второй сценарий набирает все большие обороты среди современной молодежи. Тем не менее иногда и они не страшатся обзавестись штампом в паспорте.

Конечно, каждый союз отличается друг от друга, но все они объединяются определенной классификацией браков, а значит, их отношения, как ни крути, будут развиваться по одному из этих шаблонов.

Американский социолог Томас Хенрикс выделяет четыре вида брака, которые имеют свои положительные и отрицательные черты. Советуем тщательно их изучить, чтобы избежать ошибок и построить гармоничный брак.

Брак как слияние

Принять тот факт, что в таком союзе у партнеров совершенно размыты границы и потеряно собственное „я“, готов далеко не каждый. В этой классификации брака двое настолько сближаются и взаимно проникаются друг другом, что кажется, они уже не в состоянии воспринимать себя как отдельную личность. Им нравится быть единым целым при абсолютно любом раскладе. Социолог отмечает, что в данном случае каждый искренне наслаждается моментами, проведенными вместе, даже если речь идет о каких-то совершенно базовых вещах.

Влюбленные готовы отказаться от собственных желаний в интересах своего партнера, а потому вскоре уже перестают различать, что приносит истинное удовольствие им самим. Подобная идеализация любви и растворение в собственном супруге чревато тем, что рано или поздно такой образ жизни может наскучить. Несмотря на скорую свадьбу, развод может наступить не менее быстро. Чтобы этого избежать, нужно как можно раньше научиться обозначать свои границы и постараться не уступать партнеру в ущерб своим желаниям.

Брак как работа