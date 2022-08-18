Свадебная мода в СССР: как советским невестам удавалось хорошо выглядеть даже во время дефицита(7)
Поиск идеального свадебного платья — одна из сложнейших миссий для невесты даже при широком выборе одежды. В условиях дефицита девушкам приходилось проявлять изобретательность, чтобы провести торжество в желанном наряде.
Современная индустрия свадебной моды предлагает невестам наряды на любой вкус — начиная от костюмов-троек и мини, заканчивая пышными платьями с многометровыми шлейфами в стиле принцессы Дианы. Помимо бутиков, девушки могут обратиться в ателье, где из любой ткани возможно получить платье в стиле Vera Wang, а для поиска образцов для вдохновения существуют Pinterest и глянцевые журналы. Нередко за вечер меняется несколько нарядов, и единственное, что может остановить невесту — ее бюджет.
В привычном виде традиции свадебной моды в СССР начали возрождаться после войны, в 1950-е годы. В годы Великой отечественной заключать браки нередко приходилось в гимнастерках. Даже когда белое свадебное платье вернулось в моду, на пути модниц возникло препятствие в виде дефицита готовых платьев или ткани для их пошива. Выкройки, по которым можно было самостоятельно изготовить наряд, достать было непросто — фарцовщики могли просить до 300 рублей за издание с необходимыми деталями.
Marie Claire рассказывает, как эволюционировала свадебная мода и с какими трудностями сталкивались советские невесты.
1950-е
В западном мире эпоха 50-х была вдохновлена модой Голливуда: приталенные силуэты размещались на страницах модных журналов, а дивы того времени — Элизабет Тейлор, Бриджит Бардо — выбирали утонченные наряды. Советским девушкам после непростых лет войны тоже хотелось облачиться в женственные, праздничные наряды: желанными стали пышные белые платья. Однако ткань была в дефиците, и девушки использовали ситец, сатин и нейлон, которые не всегда отличались кристально белым цветом.
Модель платья приходилось выбирать из практических соображений, чтобы использовать наряд и после свадьбы.
1960-е
В 1960-е годы по миру шагает мода на мини. Жаклин Кеннеди задает моду на юбки по колено, свадебная мода не отстает. От длинных платьев на своих торжествах отказались самые знаменитые женщины эпохи: Одри Хепберн, Элизабет Тейлор и даже Валентина Терешкова. Мода сыграла на руку советским невестам, ведь для более короткого платья было нужно меньше ткани, и минималистичные платья можно было носить и на другие торжества. Фата вслед за платьем тоже стала короче.
Туфли были в дефиците, поэтому обувь одалживали у знакомых, причем с размером могло не повезти, и свадьбу приходилось проводить не в самых удобных туфлях.
1970-е
Мини из 1960-х сменились платьями в пол, за которыми вновь последовала и более длинная фата. Силуэты были романтичными и женственными. Были популярны цветочные узоры и большое количество деталей. Советские невесты вдохновлялись образами кинодив — Орнеллой Мути, Софи Лорен.
В 1970-х начали появляться первые салоны свадебной моды, в ассортименте было по 3-4 платья на выбор. Наряды можно было получить по талону после подачи заявления в ЗАГС. Кроме того, талоны позволяли приобрести продукты питания для торжества. Самые предприимчивые молодожены подавали заявления в несколько ЗАГСов, получая по 2-3 талона на руки.
1980-е
В 1981 году состоялась свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза. Платье принцессы с 8-метровым шлейфом, пышными рукавами и оборками задало тон всей моде 1980-х: объем, воланы, рюши и кружева сопровождали невест целое десятилетие. Головные уборы не отставали: девушки примеряли шляпки, украшения с цветами, венки и джульетки. Еще одной отличительной чертой моды 1980-х стали простые прически, которые должны были уравновешивать пышность и воздушность нарядов невест.
В 90-е после распада СССР модная индустрия изменилась: девушки получили доступ к заграничным нарядам, открылись салоны свадебной моды, появилась возможность взять платье в аренду.