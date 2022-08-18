Свадебная мода в СССР: как советским невестам удавалось хорошо выглядеть даже во время дефицита

Современная индустрия свадебной моды предлагает невестам наряды на любой вкус — начиная от костюмов-троек и мини, заканчивая пышными платьями с многометровыми шлейфами в стиле принцессы Дианы. Помимо бутиков, девушки могут обратиться в ателье, где из любой ткани возможно получить платье в стиле Vera Wang, а для поиска образцов для вдохновения существуют Pinterest и глянцевые журналы. Нередко за вечер меняется несколько нарядов, и единственное, что может остановить невесту — ее бюджет.

В привычном виде традиции свадебной моды в СССР начали возрождаться после войны, в 1950-е годы. В годы Великой отечественной заключать браки нередко приходилось в гимнастерках. Даже когда белое свадебное платье вернулось в моду, на пути модниц возникло препятствие в виде дефицита готовых платьев или ткани для их пошива. Выкройки, по которым можно было самостоятельно изготовить наряд, достать было непросто — фарцовщики могли просить до 300 рублей за издание с необходимыми деталями.

Marie Claire рассказывает, как эволюционировала свадебная мода и с какими трудностями сталкивались советские невесты.

1950-е

В западном мире эпоха 50-х была вдохновлена модой Голливуда: приталенные силуэты размещались на страницах модных журналов, а дивы того времени — Элизабет Тейлор, Бриджит Бардо — выбирали утонченные наряды. Советским девушкам после непростых лет войны тоже хотелось облачиться в женственные, праздничные наряды: желанными стали пышные белые платья. Однако ткань была в дефиците, и девушки использовали ситец, сатин и нейлон, которые не всегда отличались кристально белым цветом.

Модель платья приходилось выбирать из практических соображений, чтобы использовать наряд и после свадьбы.

1960-е