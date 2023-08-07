Журнал Яна
07.08.2023, 11:00

Торт или сладкий стол? Выбираем самый трендовый и вкусный свадебный десерт

 
ФОТО: Pixabay

Традиция разрезать свадебный торт была, есть и будет! Хотя классические огромные торты все больше уступают место десертному столу, пишет журнал JANA Luxury.

„Свадебный торт должен выделяться и запомниться“, – подчеркивает ­Маарика Сале, мастер по изготовлению тортов Koogisahver. И добавляет, что заказывать торт стоит сразу после выбора даты и места проведения свадьбы. Ведь очередь на изготовление таких тортов растягивается на долгие месяцы. Поскольку свадебный торт – эксклюзивная работа, и каждая деталь говорит о женихе и невесте.

Универсальный десертный стол

Это популярный тренд, десертные столы устраивают на каждой второй свадьбе.

В центре такого стола, безусловно, небольшой торт, который жених и невеста торжественно разрежут, а вокруг него расставлены другие десерты. Самый популярный выбор для десертного стола – ...

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