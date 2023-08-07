07.08.2023, 11:00
Торт или сладкий стол? Выбираем самый трендовый и вкусный свадебный десерт
ФОТО: Pixabay
Традиция разрезать свадебный торт была, есть и будет! Хотя классические огромные торты все больше уступают место десертному столу, пишет журнал JANA Luxury.
„Свадебный торт должен выделяться и запомниться“, – подчеркивает Маарика Сале, мастер по изготовлению тортов Koogisahver. И добавляет, что заказывать торт стоит сразу после выбора даты и места проведения свадьбы. Ведь очередь на изготовление таких тортов растягивается на долгие месяцы. Поскольку свадебный торт – эксклюзивная работа, и каждая деталь говорит о женихе и невесте.
Универсальный десертный стол
Это популярный тренд, десертные столы устраивают на каждой второй свадьбе.