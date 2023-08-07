Торт или сладкий стол? Выбираем самый трендовый и вкусный свадебный десерт

„Свадебный торт должен выделяться и запомниться“, – подчеркивает ­Маарика Сале, мастер по изготовлению тортов Koogisahver. И добавляет, что заказывать торт стоит сразу после выбора даты и места проведения свадьбы. Ведь очередь на изготовление таких тортов растягивается на долгие месяцы. Поскольку свадебный торт – эксклюзивная работа, и каждая деталь говорит о женихе и невесте.