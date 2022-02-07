Красота и здоровье
07.02.2022, 09:50

Симптомы Омикрона: врач делится “первыми признаками” — вы заразились?

 
Photo by cottonbro from Pexels
ФОТО: Photo by cottonbro from Pexels
Доктор Чио Пенья является директором отдела глобального здравоохранения и неотложной помощи в Университетской больнице Статен-Айленда в Соединенных Штатах, стране, где число смертей от COVID-19 недавно превысило 900 000 человек. Доктор Пенья рассказал о том, когда и какие первые симптомы Omicron появляются.

“Первыми признаками, как правило, являются заложенность носа и боль в горле”.

Эти симптомы не отличаются от симптомов обычной простуды, из-за этого случаи Омикрона трудно отследить, так как люди предполагают, что у них просто простуда, пишет MedikForum.

Доктор Пена добавил, что после заражения Омикроном люди обычно начинают испытывать симптомы в течение “одного-двух дней… быстрее, чем после заражения Дельтой или Альфой”.

Однако, хотя Омикрон гораздо более заразен, чем варианты Дельта или Альфа, и может в некоторой степени уклоняться от защиты вакцин, но это можно исправить, если человеку сделать третью бустерную прививку. Кроме того, болезнь, которую вызывает Омикрон, менее серьезна, чем Альфа или Дельта, а это означает, что меньше людей попадает в больницу с серьезными осложнениями.

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