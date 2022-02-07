Симптомы Омикрона: врач делится “первыми признаками” — вы заразились?

Эти симптомы не отличаются от симптомов обычной простуды, из-за этого случаи Омикрона трудно отследить, так как люди предполагают, что у них просто простуда, пишет MedikForum .

Доктор Пена добавил, что после заражения Омикроном люди обычно начинают испытывать симптомы в течение “одного-двух дней… быстрее, чем после заражения Дельтой или Альфой”.

Однако, хотя Омикрон гораздо более заразен, чем варианты Дельта или Альфа, и может в некоторой степени уклоняться от защиты вакцин, но это можно исправить, если человеку сделать третью бустерную прививку. Кроме того, болезнь, которую вызывает Омикрон, менее серьезна, чем Альфа или Дельта, а это означает, что меньше людей попадает в больницу с серьезными осложнениями.