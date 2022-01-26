Когда показать ребенка логопеду: 3 “звоночка” для родителей

Появление речи у детей — один из важнейших показателей нормального развития. Именно поэтому все родители так ждут сначала гуления, затем лепета, первого слова и первых простых предложений. При этом каждый ребенок развивается в своем темпе. Кто-то произносит первые слова в 10 месяцев, кто-то — в год и три, кто-то в два уже вовсю болтает и рассказывает стихи, а кто-то только начинает говорить — все это варианты нормы. Но существуют общие критерии, по которым можно понять, что ребенка пора показать логопеду.

Если в 2,5 года у ребенка нет связной речи

Если у ребенка в 2,5 года бессвязная речь, скудный для его возраста словарь, и в целом на протяжении нескольких месяцев речь не развивается и не усложняется, желательно показать ребенка логопеду. Чем раньше вы придете с проблемой к специалисту, тем проще будет ее решить.

Можно даже не ждать до двух с половиной лет, а действовать на опережение.

Если вы видите, что в два года ребенок мало разговаривает, отстает по речи от сверстников, то сходите к логопеду и получите рекомендации.

Бывает, что задержка речевого развития в этом возрасте проходит самостоятельно. Это тот случай, когда ребенок молчал-молчал до двух с половиной лет, а потом резко заговорил. Но надо понимать: во-первых, это — скорее, исключение. Во-вторых, у таких детей скорее всего будут логопедические проблемы.

Если к 5 годам ребенок что-то не выговаривает (исключение — “Л” и “Р”)

Если вы видите, что речь ребенка развивается, и у него достаточный для его возраста словарь, то до четырех лет можно не водить его к логопеду. Беседуйте с ним, занимайтесь по возрасту, а уже в 4-4,5 года сходите на консультацию к логопеду, если понимаете, что ребенок неправильно произносит какие-то звуки.