Когда показать ребенка логопеду: 3 “звоночка” для родителей(2)
Может ли ребенок молчать до трех лет без каких-либо последствий, почему до школы нужно научиться выговаривать все звуки и можно ли взрослому поставить звук “Р”, рассказывает порталу Deti.mail.ru логопед-дефектолог Инна Сипкина.
Появление речи у детей — один из важнейших показателей нормального развития. Именно поэтому все родители так ждут сначала гуления, затем лепета, первого слова и первых простых предложений. При этом каждый ребенок развивается в своем темпе. Кто-то произносит первые слова в 10 месяцев, кто-то — в год и три, кто-то в два уже вовсю болтает и рассказывает стихи, а кто-то только начинает говорить — все это варианты нормы. Но существуют общие критерии, по которым можно понять, что ребенка пора показать логопеду.
Если в 2,5 года у ребенка нет связной речи
Если у ребенка в 2,5 года бессвязная речь, скудный для его возраста словарь, и в целом на протяжении нескольких месяцев речь не развивается и не усложняется, желательно показать ребенка логопеду. Чем раньше вы придете с проблемой к специалисту, тем проще будет ее решить.
Можно даже не ждать до двух с половиной лет, а действовать на опережение.
Если вы видите, что в два года ребенок мало разговаривает, отстает по речи от сверстников, то сходите к логопеду и получите рекомендации.
Бывает, что задержка речевого развития в этом возрасте проходит самостоятельно. Это тот случай, когда ребенок молчал-молчал до двух с половиной лет, а потом резко заговорил. Но надо понимать: во-первых, это — скорее, исключение. Во-вторых, у таких детей скорее всего будут логопедические проблемы.
Если к 5 годам ребенок что-то не выговаривает (исключение — “Л” и “Р”)
Если вы видите, что речь ребенка развивается, и у него достаточный для его возраста словарь, то до четырех лет можно не водить его к логопеду. Беседуйте с ним, занимайтесь по возрасту, а уже в 4-4,5 года сходите на консультацию к логопеду, если понимаете, что ребенок неправильно произносит какие-то звуки.
В норме до 4,5 года у ребенка должны появиться все звуки, которые есть у нас в языке, кроме звуков “Л”, “Ль”, “Р”, “Рь”. Ребенок уже не должен переставлять местами или пропускать слоги в словах, у него должны быть сформированы все падежные окончания. Конечно, единичные ошибки еще могут быть, но в целом речь должна быть правильной.
Если вашему ребенку скоро пять, а у него по-прежнему во рту каша, то есть смысл показать его логопеду.
Конечно, родители могут и должны сами заниматься с ребенком: много общаться, читать вместе, использовать специальные пособия. Но поставить звуки без специальной подготовки им будет очень сложно — практически невозможно. Если не сформировать звукопроизношение до школы, то это отразится на письменной речи и чтении.
Если до 6 лет не появились звуки “Л” и “Р”
Звуки “Л”, “Ль”, “Р”, “Рь” появляются позже остальных: в норме они формируются до 5,5, а иногда и до 6 лет. Я рекомендую приходить с ними к логопеду в возрасте 5-5,5 лет. Первыми из этих сложных звуков “встают” звуки “Л” и “Ль”. На занятиях логопед займется постановкой и автоматизацией этих звуков и одновременно будет готовить артикуляционный аппарат для постановки звуков “Р” и “Рь”, то есть тренировать мышцы, язык, щеки и формировать воздушную струю.
Возможно, что “Р” и “Рь” сами “встанут” на фоне такой артикуляционной гимнастики, но чаще всего приходится заниматься постановкой этих звуков. Именно поэтому лучше приходить заранее, чтобы к школе у ребенка точно все было хорошо. Как правило, если до 6 лет эти звуки не появляются, то у ребенка останется нарушение звукопроизношения. Допустим, звук “Р” может быть горловой, как у французов, либо “Р” заменяется на “Л”.
Ко мне иногда приходят подростки, когда им нужно хорошее произношение для поступления в вуз, или когда у кого-то первая любовь и ему хочется быть идеальным. Исправить эти звуки во взрослом возрасте уже сложнее, но при желании все возможно.
Одному молодому человеку мы поставили звук “Р” в 27 лет. У него это был вопрос карьеры: либо ты ставишь звук и продвигаешься на работе, либо сидишь на месте. Человек уперся и добился своего.
Еще был у меня один студент, который на первом курсе исторического факультета МГУ не выговаривал звук “Р”. Он полгода бился, старался — и у него получилось.
Здесь у каждого свой путь. Но, безусловно, чем раньше вы увидите проблему и станете ей заниматься, тем легче вам будет ее решить.