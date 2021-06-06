Поп-ит, или “вечная пупырка“ — что это такое и как его использовать? Полезные идеи от детей и родителей

В целом родители считают, что играть в поп-ит для детей — это гораздо лучше, чем “залипать” в гаджетах. Тем более что игра развивает мелкую моторику, фантазию и вообще мозг.

Только вот использовать пупырки для изготовления льда или шоколадных конфет, заливать в них сок, теплое, горячее, любые активные жидкости, как это делают в ТикТоке, ни в коем случае не стоит — так как информации о том, является ли пластик, из которого изготавливается игрушка, пищевым, нет.