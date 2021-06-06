Я – мама
06.06.2021, 15:00

Поп-ит, или “вечная пупырка“ — что это такое и как его использовать? Полезные идеи от детей и родителей

 
Скриншо YouTube
Детский и семейный психолог, а также мама двоих детей Светлана Ройз, у которой более 90 тысяч подписчиков в фейсбуке, поделилась идеями по поводу того, что можно делать полезного для развития ребенка с неизбежной сейчас для всех родителей покупкой — поп-итом, пишет сайт Дети Mail.Ru.

Эту антистресс-игрушку, ставшую в последнее время необыкновенно популярной благодаря роликам в ТикТоке, называют еще вечной пупыркой, так как она позволяет лопать — вернее вдавливать и выдавливать — резиновые пупырышки.

Пост Светланы стал вирусным, собрав уже более 6 тысяч лайков, более 2 тысяч репостов и почти 700 комментариев родителей, которые активно делятся друг с другом идеями о применении поп-ита.

Вот 14 идей, придуманных Светланой для дочки:

  1. Просто лопать (“поп ит” — вытолкни это).
  2. Лопать — проминать пупырышки на скорость (одновременно с ребенком на одном изделии каждый со своей стороны или, засекая время, на разных игрушках).
  3. Лопать, командуя: “одним, двумя, тремя, пятью пальцами”.
  4. Лопать по команде: мизинцем, большим, средним.
  5. Крестики-нолики или 5 в ряд — выбрать фасоль, камушки или пуговицы разных цветов.
  6. Бросать кубик — лопать то количество пупырышек, которое выпадет; кто последний — проиграл.
  7. Использовать для делания льда (важно помнить, что это не пищевой пластик, — лед для игры).
  8. Играть мелодию на пупырышках (“проклацивать” ритм).
  9. “Рисовать” выпуклыми или “впуклыми” ячейками.
  10. На ощупь с закрытыми глазами определять, сколько пупырышек продавлено.
  11. Мысленно разделить поп-ит на половины — один участник “продавливает” простой рисунок, второй должен повторить рисунок симметрично.
  12. Детям, которые учатся считать: даем задание-пример — ответ они продавливают пупырышками.
  13. Покрыть краской и ставить цветные отпечатки — штампики на бумаге.
  14. Эта штука не тонет — можно играть в кораблики.


А вот несколько идей от родителей и детей:

  1. Стратегическая игра — по очереди нажимать от одного до трех пупырышек. Количество каждый раз выбирает игрок, делая ход. Тот, кто нажал последнюю пупырку, — проиграл.
  2. Придумано детьми: один-два мелких предмета кладется наугад под поп-ит, потом по очереди лопаются пупырышки. Выиграл тот, кто первым обнаружил под пупыркой предмет.
  3. Учим цвета — лопаем нужное количество шариков определенного цвета (цвет и количество можно выбрасывать на кубиках).
  4. Положить рядом две одинаковые игрушки и лопать одновременно двумя руками одинаковые рисунки (рядами по горизонтали, например).
  5. Придумано детьми: каждый со своей стороны по очереди лопает пупырки (так, чтобы обязательно следующая пупырка соприкасались с последней лопнутой; по диагонали тоже принимается). И при этом надо сделать так, чтобы перекрыть дорогу сопернику и он не успел сделать девять ходов.
  6. “Я — логопед. Хорошо, играя с детьми в эту игру, автоматизировать поставленные звуки, одновременно нажимая на пупырышки и проговаривая слова с отрабатываемым звуком. А если еще дать задание ребенку, проговаривая нужные слова, менять поочередно руку, то вот вам и развитие моторной программы и межполушарных связей! Отличная сенсорная игра”.
  7. Развивать порядковый счет, а заодно и пространственную ориентировку: в оранжевом ряду лопни третий пупырышек, а в желтом — второй, к примеру.


В целом родители считают, что играть в поп-ит для детей — это гораздо лучше, чем “залипать” в гаджетах. Тем более что игра развивает мелкую моторику, фантазию и вообще мозг.

Только вот использовать пупырки для изготовления льда или шоколадных конфет, заливать в них сок, теплое, горячее, любые активные жидкости, как это делают в ТикТоке, ни в коем случае не стоит — так как информации о том, является ли пластик, из которого изготавливается игрушка, пищевым, нет.

Оставить комментарий Читать комментарии