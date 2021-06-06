Поп-ит, или “вечная пупырка“ — что это такое и как его использовать? Полезные идеи от детей и родителей
Эту антистресс-игрушку, ставшую в последнее время необыкновенно популярной благодаря роликам в ТикТоке, называют еще вечной пупыркой, так как она позволяет лопать — вернее вдавливать и выдавливать — резиновые пупырышки.
Пост Светланы стал вирусным, собрав уже более 6 тысяч лайков, более 2 тысяч репостов и почти 700 комментариев родителей, которые активно делятся друг с другом идеями о применении поп-ита.
Вот 14 идей, придуманных Светланой для дочки:
- Просто лопать (“поп ит” — вытолкни это).
- Лопать — проминать пупырышки на скорость (одновременно с ребенком на одном изделии каждый со своей стороны или, засекая время, на разных игрушках).
- Лопать, командуя: “одним, двумя, тремя, пятью пальцами”.
- Лопать по команде: мизинцем, большим, средним.
- Крестики-нолики или 5 в ряд — выбрать фасоль, камушки или пуговицы разных цветов.
- Бросать кубик — лопать то количество пупырышек, которое выпадет; кто последний — проиграл.
- Использовать для делания льда (важно помнить, что это не пищевой пластик, — лед для игры).
- Играть мелодию на пупырышках (“проклацивать” ритм).
- “Рисовать” выпуклыми или “впуклыми” ячейками.
- На ощупь с закрытыми глазами определять, сколько пупырышек продавлено.
- Мысленно разделить поп-ит на половины — один участник “продавливает” простой рисунок, второй должен повторить рисунок симметрично.
- Детям, которые учатся считать: даем задание-пример — ответ они продавливают пупырышками.
- Покрыть краской и ставить цветные отпечатки — штампики на бумаге.
- Эта штука не тонет — можно играть в кораблики.
А вот несколько идей от родителей и детей:
- Стратегическая игра — по очереди нажимать от одного до трех пупырышек. Количество каждый раз выбирает игрок, делая ход. Тот, кто нажал последнюю пупырку, — проиграл.
- Придумано детьми: один-два мелких предмета кладется наугад под поп-ит, потом по очереди лопаются пупырышки. Выиграл тот, кто первым обнаружил под пупыркой предмет.
- Учим цвета — лопаем нужное количество шариков определенного цвета (цвет и количество можно выбрасывать на кубиках).
- Положить рядом две одинаковые игрушки и лопать одновременно двумя руками одинаковые рисунки (рядами по горизонтали, например).
- Придумано детьми: каждый со своей стороны по очереди лопает пупырки (так, чтобы обязательно следующая пупырка соприкасались с последней лопнутой; по диагонали тоже принимается). И при этом надо сделать так, чтобы перекрыть дорогу сопернику и он не успел сделать девять ходов.
- “Я — логопед. Хорошо, играя с детьми в эту игру, автоматизировать поставленные звуки, одновременно нажимая на пупырышки и проговаривая слова с отрабатываемым звуком. А если еще дать задание ребенку, проговаривая нужные слова, менять поочередно руку, то вот вам и развитие моторной программы и межполушарных связей! Отличная сенсорная игра”.
- Развивать порядковый счет, а заодно и пространственную ориентировку: в оранжевом ряду лопни третий пупырышек, а в желтом — второй, к примеру.
В целом родители считают, что играть в поп-ит для детей — это гораздо лучше, чем “залипать” в гаджетах. Тем более что игра развивает мелкую моторику, фантазию и вообще мозг.
Только вот использовать пупырки для изготовления льда или шоколадных конфет, заливать в них сок, теплое, горячее, любые активные жидкости, как это делают в ТикТоке, ни в коем случае не стоит — так как информации о том, является ли пластик, из которого изготавливается игрушка, пищевым, нет.