Аутизм "по-взрослому": как живется тем, у кого аутизм диагностируют во взрослом возрасте

Поздняя диагностика особенно распространена у женщин. Одна из причин этого может заключаться в том, что женщины часто лучше копируют социальные сигналы, которые они видят вокруг себя, скрывая или маскируя необычное поведение от окружающих.

Обычно это обнаруживается в детстве, потому что симптомы, как правило, возникают в первые два года жизни, но многие люди осознают, что живут с аутизмом только во взрослом возрасте, или им вообще не ставят диагноз.

ВОЗ описывает РАС как нарушение развития, которое влияет на общение и поведение и может быть диагностировано в любом возрасте.

По оценкам Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в США, где данные собирались систематически, у 2,21% взрослого населения встречаются РАС.

По данным Всемирной организации здравоохранения, у 1 из 160 детей в мире есть расстройство аутистического спектра (РАС) , но надежных глобальных данных для взрослых пока нет.

Получить всемирные данные о расстройствах аутистического спектра (РАС) зачастую сложно, потому что это состояние неодинаково распознается и диагностируется в разных странах.

Отмечая Всемирный день распространения информации об аутизме, Би-би-рассказывает об аутизме и о том, какое значение в жизни людей может иметь этот диагноз.

“Я прожила всю жизнь в тревоге и изоляции, чувствуя, что отличаюсь от окружающих. Мне казалось, что моя жизнь гораздо менее понятна, чем у других. Было очень утешительно и полезно осознать, что у моей проблемы есть обоснование, и что я в этом не одинока”, — говорит Алис, живущая в Великобритании.

“Это объяснило все в моей жизни!“ — вторит Алис Роу, которой тоже поставили диагноз в зрелом возрасте.

“У меня двое сыновей с аутизмом, и я работаю с детьми с аутизмом, но я никогда не подозревала, что это относится и ко мне, — говорит Судханшу. Она живет в Нью-Дели, диагноз ей поставили в возрасте около 40 лет.

“Прошло почти полтора года, а я все еще пытаюсь понять, что это значит для меня. До конца этого я еще не осознала, но смогла понять, почему иногда я веду себя так, а не иначе”, — говорит она.

“Учитывая возможности, условия и льготы, доступные людям с аутизмом в Индии, я знала, что в моем возрасте в государственной больнице диагноз мне не поставят, — говорит Судханшу, — поэтому мне пришлось обратиться в частную компанию”.

К этому моменту Судханшу знала об аутизме достаточно, чтобы понять, что он встречается не только у детей, и что многие взрослые могут всю жизнь не знать о своем диагнозе.

Но Судханшу все чаще понимала, что общение дается ей непросто: “Я просто немела, когда ситуация была слишком напряженной. Или я ее излишне тщательно анализировала”.

“Я начала замечать, как трудно мне общаться с людьми и как им трудно понимать вещи так, как я хотела… или они понимают их совсем не так, как я, — говорит она. — Мне вообще было трудно общаться и заводить друзей… Я думала, это все от застенчивости. Когда я ладила с людьми, это получалось у меня хорошо, поэтому у меня всегда был один или два близких друга, но больших групп знакомых — никогда”.

Только когда ей исполнилось 48 лет, она начала задумываться, что, возможно, у нее тоже аутизм.

В течение двух десятилетий Судханшу работала с детьми и родителями, чтобы помочь им лучше понять аутизм.

“Моим детям поставили диагноз 20 лет назад, в трехлетнем возрасте. Именно поэтому я начала работать с детьми с аутизмом, — говорит Судханшу. — Но сама я никогда не думала, что у меня также может быть аутизм”.

От аутизма не существует лекарства — если у вас аутизм, это на всю жизнь, — но людям с РАС может существенно помочь правильная поддержка, соответствующая их конкретным запросам.

Важно отметить, что аутизм — это не болезнь. Мозг человека с РАС работает не так, как мозг других людей, говорится на веб-сайте Британской национальной службы здравоохранения.

В конце концов, в этом диагнозе нашлись и положительные стороны.

“Я работаю с детьми с аутизмом. Когда родители спрашивают, как может сложиться жизнь их детей, я рассказываю им о своем собственном аутизме. Я очень откровенна в этом отношении, потому что считаю, что ситуация изменится, когда люди начнут больше обращать внимание на то, что вы делаете. Это всем облегчает жизнь”, — говорит Судханшу.

Борьба с предубеждениями



“На африканском континенте многим взрослым очень трудно просто принять этот диагноз, — рассказывает Би-би-си Сильвия Мораа Мочабо. — Аутизм по-прежнему воспринимается в обществе как позорное клеймо”.

Сильвия — предприниматель в области технологий в Кении и основатель организации Andy Speaks 4 Special Needs Persons Africa.

Под псевдонимами Ms. Africa Elite 2020, Ms. Africa United Nation 2020 и Ms. Elite Face of Africa 2020 она также ведет разъяснительную кампанию, рассказывая о нарушениях нервного развития и аутизме.

“Недостаток знаний приводит к отсутствию диагнозов в более позднем возрасте. За три года мне было известно только о трех случаях аутизма у взрослых. Но врачи не ставят диагноз даже детям, и нам не хватает ранней диагностики”, — добавляет Сильвия.

У двоих из трех ее сыновей аутизм, и Сильвия беспокоится, что они не смогут жить полноценной жизнью, потому что “носить клеймо человека с аутизмом по-прежнему очень серьезная проблема для взрослого человека”.

Наталия работает в СМИ, в зрелом возрасте ей диагностировали РАС. Она не хочет раскрывать свое полное имя, потому что это в прошлом это уже сказывалось на ее работе.

“У всех нас есть мечты и желание преуспеть в жизни… оно никуда не девается оттого, что мы не такие как все. Мы все разделяем одни и те же основные чувства и стремления”, — говорит она.

“Я знаю довольно много людей, которые просто живут без официального диагноза. Они знают, что они отличаются от прочих, но у них хватает возможностей, чтобы приспособиться”, — добавляет Наталия.

