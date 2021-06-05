Чтение может облегчать детям боль и стресс. Как это работает?

Бразильские исследователи, статья которых опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, провели эксперимент в отделении интенсивной терапии одной из детских больниц Сан-Паулу.

Это место было выбрано неслучайно, так как оказавшиеся в больнице, а тем более в реанимации, дети испытывают огромный стресс. Они страдают не только от боли и других проблем, связанных с их болезнью, но и от разлуки с домом, мамой, близкими — от того, что нарушена вся их привычная, комфортная и безопасная жизнь. Эти страдания могут негативно отражаться на психическом здоровье и развитии детей в течение долгого времени после выписки из больницы.

Ученые отобрали 81 ребенка в возрасте от двух до семи лет, которые были госпитализированы в связи с одними и теми же проблемами с дыханием, вызванными астмой, бронхитом или пневмонией. Детей случайным образом разделили на две группы.

В первой группе детям по 25-30 минут в день читали книжку с популярными детскими сказками и историями. Во второй группе дети в течение такого же времени отгадывали загадки.

Чтобы проследить, как организм детей реагирует на эти занятия, у них до и после брали на анализ образцы слюны. Ученых интересовало, как меняется уровень “гормона стресса” кортизола и “гормона любви” окситоцина.

Кроме того, детям до и после сеансов нужно было по шкале от одного до шести оценить, какой уровень боли они испытывают. И, наконец, по окончании сеансов с детьми играли в свободные ассоциации — им показывали карточки, на которых изображены медсестра, доктор, больница, пациент, лекарства, боль и книга, а детям нужно было описать свои впечатления от каждого из этих субъектов и объектов.

Выяснилось, что и сказки, и загадки оказывают положительный эффект — уровень кортизола у детей падает, уровень окситоцина растет, а субъективное ощущение боли снижается. Однако чтение оказалось вдвое эффективнее отгадывания загадок.