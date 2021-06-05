Чтение может облегчать детям боль и стресс. Как это работает?(1)
Бразильские исследователи, статья которых опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, провели эксперимент в отделении интенсивной терапии одной из детских больниц Сан-Паулу.
Это место было выбрано неслучайно, так как оказавшиеся в больнице, а тем более в реанимации, дети испытывают огромный стресс. Они страдают не только от боли и других проблем, связанных с их болезнью, но и от разлуки с домом, мамой, близкими — от того, что нарушена вся их привычная, комфортная и безопасная жизнь. Эти страдания могут негативно отражаться на психическом здоровье и развитии детей в течение долгого времени после выписки из больницы.
Ученые отобрали 81 ребенка в возрасте от двух до семи лет, которые были госпитализированы в связи с одними и теми же проблемами с дыханием, вызванными астмой, бронхитом или пневмонией. Детей случайным образом разделили на две группы.
В первой группе детям по 25-30 минут в день читали книжку с популярными детскими сказками и историями. Во второй группе дети в течение такого же времени отгадывали загадки.
Чтобы проследить, как организм детей реагирует на эти занятия, у них до и после брали на анализ образцы слюны. Ученых интересовало, как меняется уровень “гормона стресса” кортизола и “гормона любви” окситоцина.
Кроме того, детям до и после сеансов нужно было по шкале от одного до шести оценить, какой уровень боли они испытывают. И, наконец, по окончании сеансов с детьми играли в свободные ассоциации — им показывали карточки, на которых изображены медсестра, доктор, больница, пациент, лекарства, боль и книга, а детям нужно было описать свои впечатления от каждого из этих субъектов и объектов.
Выяснилось, что и сказки, и загадки оказывают положительный эффект — уровень кортизола у детей падает, уровень окситоцина растет, а субъективное ощущение боли снижается. Однако чтение оказалось вдвое эффективнее отгадывания загадок.
Если после загадок уровень окситоцина у детей вырос в пять раз, а уровень кортизола упал на 35%, то после чтения окситоцин поднялся в девять раз, а кортизол упал на 60%. Что касается болевых ощущений, то после чтения этот показатель упал на 2,7 пункта, а после отгадывания загадок — на 1,54 пункта.
Кроме того, дети из “сказочной” группы стали более позитивно, чем дети из “загадочной” группы относиться к больнице, врачам и медсестрам. К примеру, когда детям показывали карточку с изображением больницы, те, кому читали, говорили о том, что это “место, где люди выздоравливают”, а те, кто отгадывал загадки, — “место, куда люди попадают, когда болеют”.
Столь мощный позитивный, терапевтический эффект от чтения может быть связан с тем, что сказки и истории будят фантазию и хотя бы ненадолго уносят ребенка в другую, менее пугающую реальность — в другой, более прекрасный и безопасный мир.